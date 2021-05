Netflix: Halston, una biografía sin demasiada vida

Halston (Estados Unidos/2021). Creador: Ian Brennan. Elenco: Ewan McGregor, Bill Pullman, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Kieran Culkin, Gian Franco Rodríguez. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular

“Ya no soy una persona, soy una marca”, dice Halston en el tercer episodio de esta miniserie que insiste una y otra vez con el mismo concepto. Halston, el diseñador de modas, era un genio que se creó a sí mismo, que no solo diseñó los bellos vestidos que usaba la elite de Nueva York y que amaban las estrellas de Hollywood sino que su creación más exitosa fue él mismo. De la Indiana rural como el hijo de una madre depresiva y un padre que no lo aceptaba por su homosexualidad, se transformó en un sofisticado integrante de la vida pública norteamericana cuando diseñó el famoso sombrero que usó Jackie Kennedy en la asunción presidencial de su marido.

Trailer de la miniserie Halston

Claro que lo que dice la ficción inspirada en el libro Simply Halston, de Steven Gaines, también podría referirse a Ryan Murphy, el superproductor televisivo que ya es una marca y como tal los espectadores y los críticos tienen una idea preconcebida de lo que se puede esperar de sus producciones. Y aquí, Murphy cumple con las expectativas, más bien bajas, que dejaron sus trabajos más recientes: la fascinación con los personajes del pasado y los marginados dentro del sistema que exploró en Feud: Bette y Joan y los excesos de Hollywood se combinan en estos cinco episodios con muchas referencias culturales que la miniserie toma prestadas de Fosse/Verdon, otra biografía con la que comparte época y personajes.

De hecho, hacia el final del segundo episodio casi se espera que la ficción vire completamente hacia el musical. A ese género parecen apuntar las escenas de Liza Minelli (notable Krysta Rodriguez), personaje fundamental en la vida del protagonista y la puesta en escena que por momentos parece simular cuadros de una obra de Broadway.

Halston ATSUSHI NISHIJIMA/NETFLIX

Pero no. Aquí, de lo que se trata es de Halston, su talento, su temperamento cruel y sus inseguridades. Los guiones además intentan demostrar que también era lo suficientemente encantador para conseguir lo que se proponía y rodearse de personas tan artísticas -aunque mucho más amables-, como él. Sin embargo, la construcción narrativa del personaje cae en todos los estereotipos posibles y ni siquiera el considerable carisma de Ewan McGregor logra despertar el interés por la historia del diseñador. Hay que esperar hasta el último episodio, ya demasiado tarde, para ver el mejor trabajo del actor escocés.

Como sucede con muchas -demasiadas- biopics, en esta miniserie los pasajes en los que se intenta mostrar el genio creador no logran reflejarlo del todo. Entonces no queda otra que repetir la idea una y otra vez, como si se tratara de un encantamiento que finalmente consiga atrapar al espectador. Se sabe: reflejar la creatividad en pantalla nunca es fácil y en este caso como sucede en la trama con la personalidad, el aspecto y hasta el acento que se inventa Halston para dejar atrás su verdadero origen, todo resulta demasiado artificial y no hay seda o pose que pueda remediarlo.