Sam Mendes gana el premio del Sindicato de Directores y se asegura el Oscar

El sábado por la noche, en el hotel Ritz-Carlton de Los Ángeles, se llevó a cabo una nueva entrega de los premios del Sindicato de Directores (DGA).

Estos galardones son un buen termómetro de lo que pueda llegar a suceder en la entrega de los Oscar ( cuyos ganadores se darán a conocer el 9 de febrero), y el gran ganador en esta oportunidad fue Sam Mendes, por su cinta bélica ambientada en la Primera Guerra Mundial, 1917, que se estrenará el jueves 30 de enero en nuestras salas.

Mendes competía con los realizadores Bong Joon-Ho (Parasite), Quentin Tarantino (Había una vez...en Hollywood), Martin Scorsese (El irlandés) y Taika Waititi (Jojo Rabbit). Recordemos que en 1999, Mendes triunfaba en los DGA con su largometraje ganador del Oscar, Belleza americana, y ahora este premio lo ubica en un lugar de privilegio para ganar -por segunda vez- la estatuilla dorada, al igual que su film (escrito junto a Krysty Wilson-Cairn), que triunfó en los PGA, los premios del Sindicato de Productores, que frecuentemente suelen "empatar" con la categoría de mejor película en los Oscar.

"Mi abuelo inspiró esta película, y cuando tenía 12 años me hizo firmar un contrato en el que yo prometía que a los 18 iba a escribir una novela. Obviamente, no soy raro y no lo hice, pero sí hice esto, así que le quiero agradecer", expresó Mendes en su discurso de aceptación.

Por otro lado, la ganadora en categoría mejor trabajo de dirección en ópera prima fue Alma Har'el por Honey Boy, la biopic sobre la dura infancia del actor Shia LaBeouf que él mismo escribió como parte de un ejercicio mientras se encontraba en una clínica de rehabilitación, y quien en el largometraje interpreta a su padre.

En cuanto a las categorías televisivas, Nicole Kassell ganó el DGA por su dirección del episodio "It's Summer and We're Running Out of Ice" de Watchmen y, en comedia, el premio fue para Bill Hader por el capítulo "ronny/lily" de Barry. En lo que respecta a miniseries, Johan Reck fue reconocido por su trabajo en la aclamada Chernobyl, por lo cual HBO se erigió como uno de los triunfadores de la noche.

Asimismo, Steven Bognar y Julia Reichert fueron premiados por su dirección del documental de Netflix, American Factory, que también aspira a un Oscar en tan solo unas semanas.

