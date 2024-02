escuchar

Desde la década del 90 aproximadamente cada seis meses Hollywood decide que es hora de revivir a la comedia romántica, un género tan amado como vilipendiado que lleva décadas en una suerte de purgatorio del que no parece poder escapar. Mientras los estudios de cine abandonaron hace rato cualquier pretensión de invertir en serio en el tipo de películas que en sus inicios formaron parte de su oferta más destacada, en ciertas fechas clave, con San Valentín a la cabeza, las romcom intentan retomar el terreno perdido. No se trata de una gesta sencilla, por definición el género precisa de la repetición de fórmulas conocidas para existir pero al mismo tiempo sus películas más destacadas son aquellas que logran ir más allá de los clichés para elevar el cuento. El punto de equilibrio entre un guion novedoso pero reconocible y unos personajes protagónicos creíbles pero con la justa medida de fantasía no suele alcanzarse con demasiada frecuencia en el cine. Y cuando los espectadores le dan la oportunidad a las comedias románticas, como sucedió recientemente con Con todos menos contigo, que se convirtió en un éxito de taquilla global con una recaudación de 170 millones de dólares, los analistas de la industria anuncian el retorno del género, un pronóstico que nunca termina de cumplirse en las salas. Sin embargo, desde la proliferación de las plataformas de streaming, las comedias románticas encontraron nuevas vías de producción y distribución que les permite probar formas originales, ser más diversas e ir más allá de los viejos modelos de los grandes estudios de Hollywood, que solo parecen acordarse de ellas cuando se acerca el día de San Valentín. Estas cinco películas disponibles en plataformas demuestran que el género todavía tiene muchos y muy diferentes caminos por recorrer.

Los juegos del amor

Estrenada en Netflix este 14 de febrero, el film cuenta la historia de Mack (Gina Rodriguez), una periodista deportiva de Nueva York, y el grupo de amigos con los que comparte algo más que la profesión. Es que Mack, Adam (Damon Wayans Jr.), Brannagan (Augustus Prew) y su hermano menor Little (Joel Courtney), se divierten hace años creando pequeñas estrategias de conquista que suelen resultar en relaciones tan apasionadas como esporádicas. Acostumbrados a ese juego desde sus tiempos universitarios, todo cambia cuando Mack conoce al corresponsal de guerra Nick (Tom Ellis) y empieza a desear un vínculo más maduro. Claro que para seducirlo no podrá evitar crear su trampa más ambiciosa. El carisma de Rodriguez junto con unos diálogos divertidos (aunque no demasiado románticos), sostienen la historia que toma prestados algunos giros de otros exponentes del género como Hitch: Especialista en seducción y Cómo perder a un hombre en diez días. Disponible en Netflix

Camila Mendes y Archie Renaux protagonizan Ascenso, disponible en Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Ascenso

Siempre al borde del verosímil, las comedias románticas tienden a coquetear con la fantasía, con relatos que son más cuentos de hadas que reflejos de lo real. En esa intersección se ubica esta nueva película estrenada hace unos días en Amazon Prime Video. En este caso la cenicienta es Ana (Camila Mendes), una graduada en historia del arte que sueña con tener su propia galería en Manhattan mientras duerme en un futón en un rincón del departamento de un ambiente de su hermana y el prometido de esta, y trabaja como pasante en una casa de remates a las órdenes de Claire (Marisa Tomei), la exigente jefa que no tolera ni la más mínima imperfección en su órbita. Cuando la suerte, y una amable empleada de aerolínea, se apiadan de Ana y le consiguen un ascenso de clase en el avión que la llevará a Londres a trabajar, su mundo dará un giro tan emocionante como arriesgado. Luego de conocer al apuesto William (Archie Renoux) en ese tipo de encuentro que el género denomina “meet cute”, la chica le cuenta una mentira blanca al candidato que se convierte en un engaño que podría destruir su carrera casi antes de comenzar. Con algo de El diablo viste a la moda, Tomei, siempre maravillosa, es pariente cercana de la inolvidable Miranda Priestley de Meryl Streep, la película acierta en la construcción del personaje central alejándola de las obviedades y también al equilibrar sus aspiraciones profesionales con sus ilusiones románticas. Además, Ascenso cuenta con un elenco secundario que podría tener su propia película: a Tomei se suman Lena Olin, Anthony Head, Thomas Kretschmann y Saoirse-Monica Jackson, la protagonista de la genial serie Derry Girls que aquí está bastante desaprovechada. Disponible en Amazon Prime Video

Las vueltas del amor, una comedia brasileña con un médico neurótico y unas cartas de amor que desencadenan la trama HBO Max

Las vueltas del amor

Con algo de Cyrano de Bergerac, esta comedia brasileña cuenta la historia de André (Igor Angelkorte), un médico neurótico y esquemático que luego de un par de años trabajando en África emprende el regreso a su país muñido con las cartas que intercambió con su novia Beta (Juliana Didone) durante todo ese tiempo. Las misivas románticas resultaron una sorpresa para el muchacho que había aceptado el trabajo en el extranjero cuando su relación no estaba en el mejor momento. Llegado a Brasil, André está decidido a dejar sus miedos de lado para proponerle casamiento a Beta por lo que se derrumba cuando descubre que ella lleva casi dos años casada con otro y que quién le había escrito con tanto amor era en realidad Dani (Cleo Pires), la hermana menor de su novia. La idea de los opuestos que se atraen y las confusiones de identidad le dan impulso al relato que pronto deviene en una road movie en la que el protagonista empieza a dejar de lado sus prejuicios frente a la innegable atracción que siente por la rebelde Dani. Disponible en HBO Max

Noches de verano en Taipei, fiestas y romances en el aula Paramount+

Noches de verano en Taipei

“Ya no estamos en los 90, ahora todo el mundo sabe que los asiáticos somos cool”. La afirmación bien podría estar en el póster de esta película encantadora que sigue a Ever Wong (Ashley Liao), una joven universitaria de 21 años que está acostumbrada a cumplir con los mandatos de sus padres que emigraron a los Estados Unidos desde Taiwán para darle una vida mejor. En preparación para empezar la facultad de medicina, la chica viaja a Taipéi para asistir a una escuela de verano en la que los hijos de las familias asiáticas americanas van a aprender mandarín y a conocer la cultura de sus antepasados. El único problema es que Ever pensaba dedicar su último verano a prepararse para una audición en el conservatorio de danza en el siempre soñó estudiar. Además, llegada a Taiwán, la chica se entera de que el instituto al que la mandaron sus padres es una suerte de campamento en el que los alumnos pasan más tiempo yéndose de fiestas y entre romances que en el aula . Allí Ever conoce a Rick (Ross Butler), un apuesto e inteligente estudiante que tal vez esté interesado en ella, y a Xavier (Nico Hiraga), el alumno rebelde y sensible que definitivamente está interesado en ella. Basada en la novela de Abigail Hing Wen, la película cuenta con una heroína tan tierna como segura que va en busca de su independencia y en el camino, pero sin desviarse de su objetivo, se conoce a sí misma y encuentra el amor. Disponible en Paramount+

Cristin Milioti y Andy Samberg en Palm Springs Star+

Palm Springs

Uno de los primeros lugares dónde la comedia romántica encontró refugio cuando los grandes estudios de Hollywood le dieron la espalda fue el cine independiente. Lejos de las exigencias de la industria y las limitaciones que suele imponer a sus creadores, el género sumó modos más originales de contar historias de amor con humor. Allí, la comedia romántica se probó nuevas ropas mezclándose con otros estilos narrativos que le sentaban bien. Uno de los mejores ejemplos de esos encuentros es este film protagonizado por Andy Samberg y Cristin Milioti que combina el romance con la fantasía. La historia comienza el día que se celebra una boda en Palm Springs. La ocasión festiva no lo es tanto para Sarah (Milioti) la hermana de la novia ni para Nyles (Samberg), uno de los invitados que hace un papelón tras otro durante la fiesta. Pronto, la mujer se dará cuenta de que algo muy extraño sucede cuando ella y Nyles deban vivir ese día una y otra vez. Como una especie de Hechizo del tiempo aunque aún más delirante, Palm Springs propone que el amor puede surgir de un día para el otro, especialmente si ese día no deja de repetirse. Disponible en Star+