Kate Hudson reveló que Cómo perder a un hombre en 10 días pudo ser una película muy distinta

Kate Hudson es una de las caras más populares de la industria. La actriz de Casi famosos es muy seguida por el público, que espera con ansiedad su participación en el film Glass Onion, que llegará a Netflix el próximo 23 de diciembre. En una reciente entrevista, la intérprete se refirió a una de sus películas más importantes, Cómo perder a un hombre en diez días, y explicó lo mucho que debió luchar para contar con Matthew McConaughey como su coprotagonista.

En una nota en el marco de las jornadas Life in Pictures, Hudson detalló: “En una comedia romántica, necesitás trabajar con ese hombre con el que sentís mucha química. Y la verdad es que chocábamos una y otra vez, pero no había forma en que el estudio y yo nos pusiéramos de acuerdo [con el casting]”.

En ese contexto, contó que “luchó por un montón de cosas” referidas a la película y que eventualmente y luego de agotadoras discusiones, el estudio optó darle el beneficio de tener la última palabra en todas las decisiones. Y entre las muchas cuestiones que negoció estaba el ser la responsable de elegir a su estrella masculina, una opción que suele quedar en manos de los productores. Pero Hudson se salió con la suya, y cuando llegó el momento de elegir con quién trabajar, no dudó en apostar por Matthew McConaughey.

Kate detalló las bondades que vio en ese actor: “Teníamos mucha energía juntos. Yo quería actuar con él. Los dos gozábamos de un espíritu competitivo, ambos éramos súper atléticos, nos gustaba ser exigentes entre nosotros, y simplemente yo amaba el compromiso que Matthew demostraba con todo. Él es muy afilado en sus objetivos”.

Estrenada en 2003, Cómo perder a un hombre en diez días fue uno de los mayores éxitos de la actriz, y con una inversión de 50 millones de dólares, la película recaudó 177 millones. Al día de hoy, no solo es considerada una de las comedias románticas más importantes del siglo XXI, sino también una de las piezas que le permitió a Hudson convertirse en una estrella cotizada. Y justamente sobre ese género, la actriz confesó: “Las comedias son agotadoras, es muy difícil mantener durante todo el día el ritmo que requieren, y encontrar esa energía. Cuando se termina una jornada de trabajo en una comedia, solo quiero irme a la cama, pero cuando se termina una jornada de filmar un drama, ahí sí quiero salir a tomar algo”.

Más adelante, la actriz se refirió a qué tipo de trabajos le interesan, y se mostró muy receptiva ante la posibilidad de hacer algo en Marvel: “Yo estaría dispuesta ¿Por qué no? Si el proyecto es el indicado, me encantaría hacerlo, creo que sería muy divertido”.

Nuevos horizontes

A sus 43 años, Hudson hizo realidad uno de sus mayores sueños: grabar un disco. Durante la pandemia,se prometió a sí misma que viviría la vida sin haber dejado nada por hacer, sin remordimientos. “Me hacían mucho esta pregunta: ‘¿Te arrepentís de algo?’. Y siempre respondía: ‘Tengo poco más de 40... todavía no’. Pero durante la pandemia pensé: ‘¿Qué estoy haciendo?”, dijo el lunes pasado en el late night estadounidense The Tonight Show with Jimmy Fallon. “No tengo expectativas, solo quiero sacar un disco y eso estoy haciendo. Y estoy muy orgullosa de ello. No puedo esperar”, añadió.

No es la primera vez que la artista habla de su proyecto musical, aunque lo que sí aseguró en esa oportunidad es que el lanzamiento de su primer disco será en 2023. Ya en abril y a través de su cuenta de Instagram (en la que acumula más de 16 millones de seguidores) compartía una foto de sí misma cantando durante un ensayo. “¡Finalmente, me di cuenta de que es hora de decir ‘a la m...’ y cantar!”, detalló por entonces.

