Se expande el universo James Bond: llega el primer reality show inspirado en las aventuras del famoso agente 007

Amazon dio el primer paso para ampliar el universo de James Bond y llevarlo mucho más allá de su historia de seis décadas en la pantalla grande. El gigante del comercio electrónico y del streaming confirmó el lanzamiento de 007′s Road to Million, un reality show y programa de competencias inspirado en las aventuras del espía más famoso de la historia del cine, con una recompensa de un millón de libras (1.300.000 dólares) para el ganador.

La bendición “oficial” de los dueños de la marca Bond está confirmada. Detrás del proyecto también aparece EON, la productora que custodia desde hace muchos años el destino de las aventuras del agente secreto con licencia para matar, con Barbara Broccoli (hija del productor histórico de las películas de Bond, Albert R. Broccoli) y Michael G. Wilson a la cabeza.

El anuncio sorprendió a quienes imaginaban otra perspectiva para la expansión de la marca Bond fuera del cine, algo que los ejecutivos de Amazon habían anunciado a fines de mayo de 2021 cuando se convirtieron en los nuevos dueños de Metro-Goldwyn-Mayer, cuyo gigantesco catálogo incluye todas las películas de 007 y el usufructo de la marca.

Barbara Broccoli, una de las dueñas de la marca James Bond

La semana pasada se cerraron todos los detalles de esa operación, a través de la cual Amazon pagó 8450 millones de dólares para convertirse en el nuevo propietario de uno de los nombres más legendarios y característicos de la historia de Hollywood. Como sucede con otras marcas reconocidas, la de James Bond aparece para los nuevos dueños del estudio como la de mayor potencial para ampliarse en varias dimensiones simultáneas a través del streaming.

Es lo que ocurrirá con esta suerte de prueba piloto que es Road to Million. La producción se iniciará en el último tramo de este año y el programa será lanzado en los 240 países a los que llega la plataforma Amazon Prime Video. Los competidores (divididos en parejas) deberán sortear varios desafíos a lo largo de un viaje que los llevará a distintas ciudades y escenarios que formaron parte de la historia de James Bond en el cine.

“La carrera va a ser un test de inteligencia, destreza y resistencia” , anticiparon en la producción. Para superar las distintas etapas y alcanzar el premio final los participantes deberán superar varias pruebas de esfuerzo físico y contestar además en cada destino preguntas sobre la historia y la identidad de 007.

Un personaje en busca de un actor

Sin tiempo para morir (No Time To Die), película que marcó la despedida de Daniel Craig del legendario personaje de James Bond, logró tres nominaciones para el Oscar del próximo domingo (mejor canción original, sonido y efectos visuales), pero sus productores lamentaron la falta de reconocimientos y nominaciones para Craig, que cerró así un exitoso ciclo de cinco apariciones en pantalla como el agente 007.

Antes de la reciente entrega de los premios Bafta, equivalentes británicos del Oscar, Broccoli señaló a medios londinenses que el anuncio del nombre de quien será el próximo James Bond no será inmediato. “Cuando eliges a Bond no solamente estás anunciando una película. No es solo conformarse con quién se ve mejor luciendo un traje. Estás tomando una decisión con la que tendrás que convivir al menos durante una década ”, señaló la productora.

Daniel Craig se despidió de 007 después de cinco exitosas apariciones

Broccoli reconoció que la elección de Craig fue mucho más sencilla porque ya se había decidido volver a contar desde el principio la historia del personaje, primero con Casino Royale y luego con las cuatro películas siguientes (Quantum of Solace, Operación Skyfall, Spectre y Sin tiempo para morir), todas interconectadas.