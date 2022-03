Sally Field desmintió haber sido el gran amor de Burt Reynolds y reveló: “No soportaba tenerlo cerca”

Sally Field decidió que era tiempo de derribar uno de los grandes mitos de Hollywood: que fue el gran amor en la vida de Burt Reynolds , con quien estuvo en pareja durante cinco años y con quien trabajó en cuatro films, entre ellos, Dos pícaros con suerte y su secuela.

La actriz, en diálogo con la publicación Variety, tomó como puntapié las palabras que el actor de Boogie Nights (quien falleció el 6 de septiembre de 2018) había volcado en sus memorias, But Enough About Me, para dar su versión de la relación que entablaron. En el libro, Reynolds describió a Field como la mujer más importante con la que había mantenido una relación, e incluso se lamentó por no haber podido “pelear más por ella” ya que el vínculo que los unía era muy fuerte.

A contramano del testimonio del actor, Field aseguró que todo lo que él escribió sobre ella “fue un invento” y que jamás estuvo enamorada de él. “No soportaba tenerlo cerca, no era una persona que me hiciera bien en ningún sentido”, manifestó la actriz de Forrest Gump, quien conoció a Reynolds precisamente en el rodaje de la exitosa Dos pícaros con suerte. De 1977 a 1982, tuvieron una relación con muchos vaivenes que afectó emocionalmente a Field.

Sally Field no tiene un grato recuerdo de Burt Reynolds

“De alguna manera él se inventó toda una historia, y pensó que yo era más importante para él de lo que en realidad había sido, porque no fui importante ”, añadió Field. “Él solamente quería tener lo que no tenía, y yo no quería lidiar con eso”, subrayó la actriz, quien no asistió al funeral de quien fuera su pareja.

Cuando le comunicaron la noticia de que el actor había fallecido, la ganadora del Oscar se limitó a brindar unas declaraciones a Page Six. “Hay momentos de tu vida que son indelebles y que no se borrarán nunca, que permanecen vivos incluso 40 años más tarde, y mis años con Burt nunca se fueron de mi mente, permanecerán en mi historia y en mi corazón mientras viva”, había manifestado Field ante la muerte del actor, producto de un infarto agudo de miocardio.

Reynolds murió a los 82 años, y se encontraba abocado a la producción de Quentin Tarantino, Había una vez... en Hollywood, en la que iba a interpretar al ranchero George Spahn, personaje que finalmente personificó Bruce Dern. El actor estuvo casado en dos oportunidades: de 1963 a 1965 con la actriz Judy Carne; y de 1988 a 1993 con la también actriz Loni Anderson, con quien adoptó a su hijo, Quinton.

La actriz contó que las declaraciones que brindó su expareja sobre ella eran un invento

Posteriormente, estuvo en una relación con la cantante Dinah Shore, antes de concoer a Field. En su carrera también logró forjar grandes duplas con sus contrafiguras femeninas como Jill Clayburgh y Candice Bergen en Starting Over (1979), Goldie Hawn en Mejores amigos (1982), Dolly Parton en The Best Little Whorehouse in Texas (1982), Julie Andrews en El hombre que amaba a las mujeres (1983) y, claro, Field, de quien también habló en el año 2015 con revista People.

“Fue la mejor actriz con la que trabajé, es una intérprete subvalorada”, expresó y reveló que la madre de Sally le dijo unas palabras premonitorias cuando supo que estaba en pareja con su hija. “ Sé que vas a romperle el corazón, pero por favor, trata de ser gentil” , le dijo Margaret Field, a lo que él respondió: “No sé cómo se puede romper el corazón de alguien y ser gentil al mismo tiempo, pero no planeo hacerlo, uno nunca quiere hacerle eso a otra persona”.

Tres años antes de morir, Reynolds confesó que extrañaba a Field