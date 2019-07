Seis plagios no tan conocidos de películas muy conocidas

Freddy está inspirado en un personaje de terror de Brasil. Fuente: Archivo

La historia del cine está repleta de obras que se basan en otras, y en otras, y en otras. El problema es cuando directores o guionistas no reconocen esa "inspiración asistida" y salen a colgarse la medalla de la originalidad.

Estos son algunos casos donde afloraron las coincidencias y quedaron al borde del plagio.

The Truman Show (1998) / La dimensión desconocida (1959 y 1985)

Trailer de la película The Truman Show - Fuente: YouTube 02:32

La película de Jim Carrey causó una revolución a finales del milenio al plantear la posibilidad de que nuestra vida pudiera ser parte de un show de televisión, con actores interpretando a familiares, amigos y amores. Sin embargo, la idea no era para nada nueva.

Dos capítulos de la serie La dimensión desconocida ya habían tratado el tema: en "A World of Difference" (1959), un hombre descubre que su vida es en realidad el guión de una película, mientras que en "Special Service" (1985), el protagonista encuentra una cámara detrás de un espejo, lo que lo lleva a tomar conciencia de que todo lo que hace es parte de un programa de TV. ¿Coincidencia? Imposible.

El episodio de The Twilight Zone que "inspiró" a The Truman Show - Fuente: YouTube 04:45

Frozen (2013) / The Snowman (2011)

Teaser de Frozen - Fuente: YouTube 01:35

Se cree que el robo de ideas no solo obedece a la falta de inventiva, sino también a las carencias económicas a la hora de plantear una superproducción. Pero esa idea a veces también funciona a la inversa, y son los grandes "tanques" los que suelen inspirarse en producciones independientes que pasan desapercibidas para el gran público.

En los últimos años, las películas "más esperadas" presentan adelantos ("teasers", en inglés) con historias independientes de algunos de sus personajes que no luego no quedan en el corte final. El de Frozen, por caso, era muy simpático, con Olaf y el reno Sven luchando por una zanahoria -que, en realidad, era la nariz del muñeco de nieve- en un lago congelado. Lástima que el enorme parecido con el corto The Snowman, realizado dos años antes por Kelly Wilson y Neil Wrischnik, dio por tierra con cualquier atisbo de creatividad.

The Snowman, un corto animado de 2011 que fue creado por Kelly Wilson y Neil Wrischnik Fuente: Archivo

Pesadilla en lo profundo de la noche (1984) / Delirios de um anormal (1978)

Trailer de la película Pesadilla (1984), de Wes Craven - Fuente: YouTube 01:37

Freddy Krueger mantiene el status de estrella del terror desde mediados de la década del 80 hasta hoy. Su iconografía es irreprochable, aun cuando algunas de sus características, como así también de sus argumentos, no hayan surgido del todo de la imaginación de su creador, Wes Craven.

Para entender bien la historia hay que repasar la filmografía de Brasil y detenerse en el personaje Ze Do Caixao. El asesino creado e interpretado por el actor José Mojica Marins en 1963, se caracterizaba por tener unas uñas (reales) de 20 centímetros. Y fue ese elemento que funcionó luego fue "inspiración" para el guante de Freddy. Pero ahí no termina la cosa: en su película Delirios de um anormal (1978) un hombre tiene pesadillas con Ze Do Caixao, por lo que un grupo de psiquiatras decide buscar ayuda contactando al mismísimo actor que lo interpreta, Mojica Marins. Esta historia es muy similar a la de La nueva pesadilla (1994), séptima entrega de la saga de Krueger dirigida por Craven.

Ze Do Caixao, el asesino creado e interpretado por el actor José Mojica Marins que portaba largas uñas y se inmiscuía en pesadillas ajenas Fuente: Archivo

Mr. Jones (1993) y K-Pax (2001) / Hombre mirando al sudeste (1986)

Escena de la película Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela - Fuente: Youtube 08:35

Un caso de plagio mucho más cercano, geográficamente hablando, fue el que sufrió el director argentino Eliseo Subiela con Hombre mirando al sudeste (1986), y por partida doble.

La primera en tomar elementos de este clásico del cine argentino fue Mr. Jones, de 1993. Aquel hombre de "espíritu libre" que interpretaba Richard Gere se parecía bastante al Rantés encarnado por Hugo Soto, como así también algunas escenas, como cuando dirige una orquesta que toca el mismo pasaje de la novena sinfonía de Beethoven.

Fragmento de la película Mr. Jones (1993) - Fuente: YouTube 02:03

Lo de K-Pax, en 2001, fue todavía más alevoso, porque la historia era igual a la de la película argentina. En su momento, Subiela aseguró que le salía mucho más caro continuar un juicio por plagio a nivel internacional que dejar las cosas como estaban.

Trailer de la película K-Pax - Fuente: YouTube 02:54

Avatar (2009) / Delgo (2008) y Timespirits (1984)

Trailer de Avatar - Fuente YouTube 03:24

Cierran la lista dos ejemplos de James Cameron , un director que suele estar en la mira cuando de plagios se trata. Primero Avatar (2009), que no sufrió una sino cuatro demandas por "robar" de producciones precedentes.

Aunque la sangre no llegó al río, y en su mayoría las demandas se arreglaron en sede judicial, se pueden destacar tres: la primera es la de la película de animación Delgo, estrenada un año antes y que no vio nadie. salvo Cameron. El otro fue el caso de Elijah Schkeiban, quien aseguró que el mundo de Pandora era demasiado parecido al que describía en su libro Bats and Butterflies, publicado once años antes. No se salvaron ni los simpáticos avatares azules, para muchos una copia a gran escala de los publicados en 1980 en el comic Timespirits. Cameron viene gambeteando con éxito las acusaciones porque, como se verá a continuación, ¿qué le hace una mancha más al tigre?

Trailer de la película animada Delgo (2008) 01:50

Terminator (1984) / Rumbo a lo desconocido (1964)

Terminator - Trailer - Fuente: YouTube 01:58

Este resumen comenzó con La dimensión desconocida, y termina con su competencia directa, Rumbo a lo desconocido. Dos capítulos de esta serie de terror y ciencia ficción llamaron la atención de James Cameron a la hora de crear Terrminator, pero no lo suficiente para reconocerlo.

Fragmento del episodio "Soldier", de la serie The outer limits - Fuente: YouTube 03:12

"Soldier" (basado en el cuento corto Soldier From Tomorrow) y "The Demon with a Glass Hand", ambos relatos de Harlan Ellison, reúnen una gran cantidad de elementos del clásico protagonizado por Arnold Schwarzenegger. En el primero, un soldado es enviado desde el futuro a nuestro tiempo para resolver cuestiones clave en el devenir del planeta; en el segundo, un hombre de mano robótica es perseguido por cyborgs con malas intenciones.

Fragmento del episodio "Demon with a glass hand", de la serie The outer limits - Fuente: YouTube 04:13

Como a Ellison no le gustó nada estos casos de "inspiración asistida", Cameron se vio obligado a darle crédito en las reediciones de su obra maestra, algo que no había hecho al principio.