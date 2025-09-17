Por qué James Cameron se quedó sin ideas para una nueva Terminator: “Me está siendo difícil escribir ciencia ficción”

Cuando James Cameron estrenó Terminator en 1984, la historia del cine de ciencia ficción cambió para siempre. El joven guionista había planteado una historia rupturista, en la que un cyborg del futuro llegaba a nuestro presente, con el objetivo de asesinar a la futura madre del líder de la rebelión contra las máquinas. A partir de ese largometraje, comenzó una muy rentable saga de películas (y serie de televisión, videos juegos, etc.) que continúa hasta el presente, y que nunca dejó de presagiar fenómenos tecnológicos que cada vez resultan más cercanos. Y por estos días, James Cameron quiere escribir una nueva película de la franquicia, pero se encuentra ante una dificultad que parece infranqueable.

The Terminator se estrenó en 1984 y automáticamente renovó el cine de ciencia ficción. La película no solo fue la consagración de Schwarzenegger en Hollywood, sino también el inicio de una saga que al día de hoy sigue aumentando su número de fans

En una charla con la periodista Christiane Amanpour, James Cameron confesó: “Me encuentro en un punto en el que me esta siendo difícil escribir ciencia ficción. Tengo la tarea de escribir una nueva historia de Terminator, pero he sido incapaz de llegar muy lejos con eso, porque no sé qué decir que no sea superado por la misma realidad”.

De ese modo, el director confiesa que parte de sus predicciones se hicieron realidad, y que los avances tecnológicos resultan superiores a los propuestos en el campo de la fantasía. Más adelante, Cameron agrega: “Actualmente vivimos en una era de ciencia ficción. Y la única salida es a través de usar nuestra inteligencia, usar nuestra curiosidad, y usar nuestra tecnología, sin dejar de comprender realmente los difíciles escenarios a los que nos enfrentamos”.

Edward Furlong y Arnold Schwarzenegger en "Terminator 2", dirigida por James Cameron

Frente a los dichos del realizador, es casi un hecho que la próxima Terminator aún se encuentra a varios años de distancia. Y eso sin olvidar que Cameron tiene varios proyectos en el horizonte, que son más cercanos que una nueva película del T-800. Sin ir más lejos, en diciembre de este año llegará la tercera parte de Avatar, titulada Fuego y cenizas, y si el éxito es inmediato, el director ya manifestó en varias oportunidades su interés por ocuparse de la cuarta y quinta entrega de esa saga. En conclusión, es evidente que el mundo de Pandora, su ecología y su comunión con la naturaleza, a Cameron le resultan temas más atractivos que el sombrío futuro tecnológico de Terminator, o peor aún, del planeta Tierra.

James Cameron Gonzalo Colini

Otro de los proyectos que el director tiene en carpeta, es un drama histórico. Según reveló el portal Deadline hace varios meses, Cameron compró los derechos de la novela Ghosts of Hiroshima, publicada en agosto de este año. El autor de ese libro, Charles Pellegrino, tiene otra novela que también hace foco en el mismo período histórico, y se llama Last Train to Hiroshima. La intención de Cameron es combinar ambos libros y convertirlos en un único largometraje.

Avatar: fuego y cenizas Prensa Disney

La novela centrada en Hiroshima, se basa en la historia de un hombre que luego de escapar del bombardeo atómico, logró subirse a un tren cuyo destino era Nagasaki. Allí, él pudo escapar del segundo bombardeo, y sobrevivir a los dos ataques.

En un diálogo con el portal Deadline, Cameron expresó: “Este es un tema sobre el que quiero hacer una película, y con el que vengo luchando desde hace varios años. Yo conocí a un sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki, un hombre llamado Tsutomu Yamaguchi, justo antes de que muriera. Él me entregó el legado de su historia, por lo que tengo que hacer esto. No puedo darle la espalda”.