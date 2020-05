Si supieras, una historia de amor que renueva el género

Si supieras, un film sobre hacerse grande

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 09:07

Si supieras. (Estados Unidos, 2020). Dirección: Alice Wu. Elenco: Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire. Duración: 104 minutos. Disponible: Netflix. Nuestra opinión: muy buena.

"Por si no se dieron cuenta esta no es una historia de amor", dice la narradora al principio de Si supieras , esta película de reciente estreno en Netflix . Pero lo cierto es que Ellie (Leah Lewis), la protagonista del cuento y narradora en cuestión se equivoca. Porque el film, que apenas unas horas de estar disponible en la plataforma ganó un premio especial del festival de Tribeca que se realizó de modo digital, tiene todos los elementos de un relato de amor típico del subgénero "coming of age". Ese vulnerable periodo entre el final de la adolescencia y lo que vendrá después, entre el cierre de la etapa escolar y el comienzo de la universitaria que es el material del que está hecho buena parte del cine juvenil de los Estados Unidos. Aunque lo que diferencia a Si supieras de otras películas de su tipo es que con la misma premisa de todos hace las cosas de manera muy distintas.

Ahí está Ellie Chu, una estudiante aplicada del último año de la secundaria de un pueblo que está a pocos habitantes de ser fantasma o al menos lo aparenta para la chica que va y viene del colegio a la estación de tren del lugar, su casa y la de su padre, guarda de tren que no se levanta del sillón, en donde mira películas clásicas en loop. Sin amigos y con un padre que nunca superó el duelo por la muerte de su esposa unos años atrás, la inteligencia y la sensibilidad de Ellie están obstruidas por las innumerables listas que elabora para llevar adelante su día a día.

Si supieras

Y entonces un día la chica conoce a un chico. En realidad, el chico, Paul (Daniel Diemer), se le acerca para pedirle que lo ayude a escribirle una carta a Aster (Alexxis Lemire), la más linda del colegio y amor imposible del bueno de Paul, más arrojado que elocuente. Con la experiencia de elaborar los ensayos de todos sus compañeros de clase, por una tarifa por supuesto, Ellie acepta el encargo por necesidad y porque ella también tiene unas cuantas cosas que decirle a Aster, objeto de deseo ambos.

Escrita y dirigida por Alice Wu, Si supieras , explora la angustia adolescente, la incertidumbre sobre el futuro y el despertar amoroso y sexual con una delicadeza notable y un cuidado en la construcción de sus personajes centrales que consigue apropiarse de los estereotipos para darles otro sentido sin forzar el relato con grandes lecciones de vida o moralejas innecesarias. Y, sobre todo, parece estar muy atenta a que la emoción no equivale a sensiblería y que al dulce sentimentalismo siempre le viene bien el toque de acidez que aporta el humor más seco posible.

Con referencias a la comedia y el drama romántico clásico, por ahí aparecen imágenes de Casablanca , Pecadora equivocada y Ayuno de amor , Si supieras mira hacia atrás, a los grandes exponentes narrativos del pasado para inspirarse y termina encontrando un modo de ir hacia adelante y darle forma al futuro.