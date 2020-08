Streaming: cinco estrenos recientes del cine independiente estadounidense

Una vida oculta, de Terrence Malick

Diego Batlle 4 de agosto de 2020

La pandemia del coronavirus obligó a que varias valiosas películas que en principio tenían destino de pantalla grande terminaran en diversas plataformas de streaming hogareño. A continuación recomendamos cinco estrenos recientes producidos de manera independiente o por los sellos dedicados al cine de arte y autor que dependen de los estudios de Hollywood.

Una vida oculta (A Hidden Life), de Terrence Malick. El mítico director de Días de gloria, La delgada línea roja y El árbol de la vida compitió en el Festival de Cannes 2019 con esta ambiciosa (casi tres horas de duración) y muy valiosa película inspirada en la historia real de Franz Jägerstätter (August Diehl), un campesino austriaco que, en el plebiscito de abril de 1938, fue el único habitante del pueblo de Sankt Radegund que votó en contra de la anexión a la Alemania nazi. En marzo de 1943 fue reclutado para el ejército, pero -objetor de conciencia- se negó a jurar lealtad a Hitler. Este épico y solemne melodrama antibélico regala -más allá de algunos excesos típicos del cine de Malick- unos cuantos momentos de gran cine. Disponible en Flow, YouTube, Movistar Play, iTunes / Apple TV y Google Play Movies.

Honey Boy: un niño encantador (Honey Boy), de Alma Har'el. Una de las propuestas más desgarradoras y angustiantes de los últimos tiempos y una experiencia catártica para el guionista y actor Shia LaBeouf, quien además interpreta a su propio padre (un hombre alcohólico de personalidad profundamente patológica), mientras que Noah Jupe (toda una revelación) encarna a Otis (alter ego del propio Shia), un chico de 12 años que sufre todo tipo de abusos en su maduración y se ve presionado a generar ingresos como niño actor. Esta multipremiada ópera prima de Har'el (fue galardonada en los festivales de Sundance, Americana y Londres, y nominada a cuatro Film Independent Spirit Awards) regala además una extraordinaria fotografía a cargo de la argentina Natasha Braier. Disponible en YouTube, Claro Video, iTunes / Apple TV y Google Play Movies.

Queen y Slim: Los fugitivos (Quinn & Slim),de Melina Matsoukas. Definida como "la Bonnie & Clyde de estos tiempos", esta muy elogiada ópera prima de la directora de series como Insecure, Master of None y premiados videoclips de Rihanna y Beyoncé estuvo a punto de ser estrenada en los cines argentinos, pero la pandemia de coronavirus determinó su lanzamiento directo en múltiples plataformas de streaming. Quinn (Jodie Turner-Smith) y Slim (Daniel Kaluuya, protagonista de ¡Huye! y visto también en Pantera Negra) salen en una en principio poco auspiciosa primera cita en Cleveland. Cuando son detenidos por una infracción menor de tránsito, sus vidas cambiarán para siempre. Quinn termina matando al policía en defensa propia y, a partir de entonces, la pareja (él, empleado; ella, abogada) iniciará una fuga decididamente extrema por todo el país dominada por la paranoia, la angustia, el miedo y el dolor, mientras el incidente (captado en video) se vuelve viral y ellos empiezan a experimentar una relación afectiva cada vez más intensa. Chloë Sevigny y el músico Flea completan el elenco. Disponible YouTube, Claro Video, iTunes / Apple TV, Movistar Play y Google Play Movies.

The Vast of Night, de Andrew Patterson

The Vast of Night, de Andrew Patterson. Dos adolescentes (Jake Horowitz y Sierra McCormick) descubrirán y deberán enfrentarse a situaciones paranormales en esta sorprendente ópera prima del estadounidense Patterson que, luego de ser premiada en el Festival Slamdance, fue adquirida para todo el mundo por Amazon. Un ejemplo contundente de que no hace falta un presupuesto importante (pero sí creatividad y talento) para concretar una notable película de ciencia ficción ambientada en un pueblito de Nuevo México en 1958. Disponible en Amazon Prime Video.

Historia de fantasmas (A Ghost Story), de David Lowery. Aunque técnicamente no es un estreno (tiene tres años), recién ahora se puede ver de forma legal este inquietante film del talentoso guionista y director David Lowery -quien poco después estrenó la también recomendable Un ladrón con estilo- que tiene a Casey Affleck y Rooney Mara como protagonistas de un inquietante exponente de terror minimalista y existencialista. Disponible en Netflix.