Megan Fox reveló la verdad sobre su supuesto romance con Shia LaBeouf durante el rodaje de Transformers

Después de años de rumores y evasivas, Megan Fox decidió confirmar públicamente que tuvo un romance con su compañero de elenco Shia LaBeouf durante el rodaje de Transformers, la exitosa saga de acción y ciencia ficción dirigida por Michael Bay.

Fox, que interpretó a Mikaela Banes, y LaBeouf, que hizo el papel de Sam Witwicky en la película, conformaron una pareja protagónica cuya química en pantalla se convirtió en uno de los elementos más recordados de la franquicia. Por eso, desde la primera entrega comenzaron a circular comentarios sobre un posible acercamiento amoroso entre ambos, aunque ninguno de los dos confirmó o se refirió en su momento al vínculo.

Sin embargo, ahora se supo que la relación no fue solo en la ficción, ya que fue la actriz quien respondió sobre esos rumores. “Confirmaría que fue romántico”, dijo durante su aparición en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen. “Lo amo, nunca fui realmente discreta al respecto”, afirmó la estrella de cine de 38 años.

Fox y LaBeouf en la aclamada película de Hollywood

Varios años antes, en una entrevista con la revista Details, LaBeouf insinuó que hubo una relación más allá de las pantallas. “Estás en el set durante seis meses con alguien que está predispuesta a sentirse atraída por vos y vos por ella. Nunca entendí cómo separar el trabajo de la vida en esa situación”, comentó.

El amorío entre los protagonistas de la famosa película de acción no se confirmó en ese entonces porque Fox se encontraba en una relación intermitente con el actor Brian Austin Green, con quien se casó en 2010 y tuvo tres hijos. En la actualidad, acaba de dar a luz a su cuarto hijo, fruto de su relación con Muchine Gun Kelly, de quien se encuentra separada. Por su parte, a LaBeouf se le conocieron varias relaciones a lo largo de los años, entre ellas con Carey Mulligan, Isabel Lucas y Mia Goth, con quien tiene un hijo y comparte su vida.

Megan Fox y Shia LaBeouf en Transformers (Foto: captura)

La historia entre Megan Fox y Shia LaBeouf no trascendió más allá del set, pero dejó huella en la memoria de los fanáticos de Transformers y en la trayectoria de ambos actores. Lo cierto es que la noticia de aquel romance retro adquirió mayor relevancia en el último tiempo, ya que se conoció que la saga que debutó en 2007 podría tener una nueva entrega para los fanáticos; sin embargo, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial.