Streaming: cinco películas de Natalie Portman para ver en su cumpleaños

V de Venganza, una de las películas protagonizadas por la actriz para ver on demand

Con una nueva extensión de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, la amplia oferta de los diversos servicios de streaming nos permite acceder a grandes trabajos de actores consagrados.

En el día de su cumpleaños, repasamos las películas de Natalie Portman que se pueden ver on demand.

*EL PERFECTO ASESINO (Netflix)

El perfecto asesino

El debut cinematográfico de Portman no podría haber sido más icónico. De la mano del realizador francés Luc Besson, la actriz interpretó a Mathilda, uno de sus personajes más recordados, y probablemente el más debatido de toda su filmografía. La niña protagonista entabla una amistad con Léon -el asesino a sueldo personificado por Jean Reno - luego de que el hombre la ayudara tras una masacre que la deja sola en el mundo. En el Perfecto asesino ya despuntaba lo hiperbólico que suele ser Besson a nivel estético y narrativo, algo que vimos, por mencionar un solo ejemplo, en el año 2014 en ese maravilloso desenfreno que fue Lucy. En este film, lo descabellado está representado por el personaje de Norman Stansfield, un policía corrupto que Gary Oldman lleva al extremo. En cuanto a Natalie, le tocó la difícil tarea de transmitir en su rostro toda la confusión que su personaje siente respecto a Léon, aspecto que la película aborda intentando no generar una incomodidad que, en ocasiones, se vuelve inevitable.

* V DE VENGANZA (Movistar Play)

V de Venganza

Si hablamos de proyectos icónicos de Portman, V de Venganza es otro que fácilmente podríamos sumar a esa lista. Basado en la saga de cómics de Alan Moore y David Lloyd, el film fue dirigido por James McTeigue, con guion de las hermanas Lana y Lilly Wachowski. La película ratificó en su momento la ductilidad de la actriz para adaptarse a cualquier rol -un año antes había recibido su primera nominación al Oscar por Closer, llevados por el deseo- , y en este caso también tuvo la oportunidad de formar dupla con un gran actor como Hugo Weaving. V de Vendetta está ambientada en un futuro distópico, en un Reino Unido manejado por un estado totalitario , donde V (Weaving) pelea por la libertad del pueblo. En esa lucha, recluta a Evey (Portman), una joven que trabaja para el estado que es perseguida por agentes de vigilancia, y salvada por el hombre con la máscara de Guy Fawkes, el símbolo de un movimiento. Si bien Weaving tiene grandes escenas -la potencia de su voz es aprovechada al máximo-, las hermanas Wachowski le dan mucho material a Portman para que refleje esa transición del acatamiento por temor a la rebelión por el bien general.

* ANIQUILACIÓN (Netflix)

Aniquilación Crédito: Netflix

2018 fue un gran año para la actriz. Por un lado, se lució en un rol secundario en la ambiciosa -aunque algo despareja- Vox Lux de Brady Corbet, donde interpretó a una estrella pop con estrés postraumático, a quien Portman le imprimió un ineludible magnetismo. Por otro lado, protagonizó junto a un gran elenco femenino la también ambiciosa Aniquilación, el film de ciencia ficción de Alex Garland tras su aclamada ópera prima, Ex Machina .

En la película distribuida por Netflix, la actriz es Lena, una bióloga celular casada con Kane (Oscar Isaac, quien ya se había destacado en el largometraje debut del director), un sargento que es convocado a una tarea sobre la que no puede mencionarle ningún dato a su esposa. Cuando vuelve, Lena lo nota diferente y, sin planearlo, será ella quien deba sumarse a esa misión, que implica cruzar una frontera e ingresar a un extraño espacio del cual nadie pudo regresar. Como sucedía en Ex Machina, Garland pone todo el peso de la historia (basada en la novela de Jeff VanderMeer) en figuras femeninas . En el primer caso, Alicia Vikander era la verdadera protagonista; y aquí, Portman está muy bien acompañada por Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tuva Novotny y Tessa Thompson.

*AMIGOS CON DERECHOS (Netflix y Amazon Prime)

Amigos con derechos

Un año después de protagonizar El cisne negro -la película por la cual se llevó el Oscar a la mejor actriz-, Portman decidió dar un giro de timón y volcarse a la comedia romántica. Amigos con derechos fue escrita por Elizabeth Meriwether, showrunner de la sitcom New Girl, y su impronta se nota al mostrar la dinámica entre los personajes secundarios, quienes muchas veces opacan a los protagonistas. Por otro lado, el director es el experimentado Ivan Reitman, responsable de la clásica saga de Los cazafantasmas, quien aquí parte de la vieja premisa "chica conoce chico" para mostrar cómo dos amigos de la adolescencia se reencuentran décadas más tarde y entablan una relación sin compromisos románticos pero, como el título de la película lo indica, "con derechos". Si bien la historia no logra romper el molde de esa estructura de la que parte, sí consigue buena química entre Portman y Ashton Kutcher , éste último mucho más suelto que en otros papeles de su carrera. De todos modos, los laureles se los llevan los sidekicks, desde Greta Gerwig y Jake Johnson, hasta Mindy Kaling y Olivia Thirlby.

*JACKIE (Netflix)

Jackie

El terreno de la biopics es sinuoso, y podríamos dividir el género según dos formas -antagónicas- de abordarlo. En una vereda nos encontramos con producciones de manual, aquellas que reflejan sin vuelo el ascenso-fama-descenso de una determinada figura, que por lo general no suelen romper los moldes y van a lo seguro. En la otra vereda, las que se arriesgan tomando decisiones creativas interesantes que, gusten o no, son un síntoma de un deseo por correrse de la norma. Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín y escrita por Noah Oppenheim, entra indudablemente en la segunda categoría .

Al realizador no le interesa retratar la vida entera de Jacqueline Kennedy sino una etapa puntual: el asesinato de su marido y cómo debió enfrentar diferentes situaciones protocolares los días posteriores, en medio de ese duelo. Larraín sigue a Portman durante todo el film, la encuadra en primeros planos que recuerdan a los de Jonathan Glazer con Nicole Kidman en Reencarnación, por lo cual si la actuación fallaba, el film podía desplomarse como una casa de naipes. Esto no solo no sucede sino que, como pasaba en El perfecto asesino, Portman demuestra estar en completo dominio de lo gestual. ¿La perlita? La enorme banda sonora de Mica Levi.

