Sylvester Stallone tiene en mente varios proyectos para retomar al más popular de sus personajes, Rocky Balboa. El actor está trabajando en nuevos guiones para continuar con la existosa saga a través de una nueva película y una serie precuela.

El film se ambientaría en el presente, continuando con la historia posterior a Creed 2. "Hay muchas posibilidades de que Rocky cabalgue de nuevo", señala el intérprete, que está intentando conseguir los derechos de la saga y que reivindica la autoría del personaje.

En el nuevo libreto en el que trabaja Stallone, Rocky conoce a un joven que se queda atrapado en el país cuando va a visitar a su hermana. "Lo mete en su vida, comienzan increíbles aventuras y terminan al sur de la frontera", explicó el actor en una entrevista con el sitio especializado Variety.

"A alguien que te acabás de encontrar en la calle y que está luchando y no tiene hogar, ¿se le echa o se le acoge? Si lo acoges, estás en problemas", aclaró, en clara alusión a la política migratoria actual de Estados Unidos, que centraría la trama.

El productor de la saga, Irwin Winkler, señala que su intención es que Stallone pueda protagonizar y dirigir ambos proyectos: "Estamos ansiosos por lograrlo".

En mayo, Stallone pasó por el festival de Cannes, donde ofreció una jugosa charla y mostró un adelanto de Rambo V. "Siempre me consideré un tipo apolítico, pero sentí que tenía que honrar a los veteranos con el personaje de John Rambo. A mi nunca me interesó tener el apoyo del presidente Ronald Reagan ni que se convirtiera en un ícono republicano. Soy solo un narrador de historias, no me gusta hacer declaraciones políticas", comentó en aquella ocasión.

Con relación a los cambios en Rambo V, señaló: "En las películas anteriores Rambo nunca volvía a casa. En esta finalmente regresa al hogar, aunque en verdad nunca lo hace. Está ahí, en su hermoso rancho, pero completamente ausente. Cuando sale de su casa, se une como voluntario para salvar gente damnificada por una tormenta horrible, pero luego pierde el control y habrá otra vez una venganza sangrienta en México".

