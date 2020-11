Este lunes se estrena por TNT la película protagonizada por Katie Findlay y James Sweeney Crédito: TNT / Particular Crowd

Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 18:51

Tal para cual (Straight Up, Estados Unidos/2019). Guion y Dirección: James Sweeney. Fotografía: Greg Cotten. Edición: Keith Funkhouser. Música: Logan Nelson. Elenco: Katie Findlay, James Sweeney, Dana Drori, James Scully, Betsy Brandt, Randall Park. Duración: 95 minutos. Estreno en TNT. Nuestra opinión: buena.

Lo primero que vemos en Tal para cual, la película escrita, dirigida y protagonizada por James Sweeney que se emite esta noche por TNT y que forma parte de las producciones originales del sello Particular Crowd, es a un joven que se encuentra solo. Todd (Sweeney) está hablando con su psicóloga sobre cómo vive su salida del clóset en la postadolescencia. Lejos de ser liberador, su coming out dispara una serie de interrogantes, presiones y búsquedas que no sabe cómo manejar. Abrumado además por su ansiedad y su trastorno obsesivo-compulsivo, Todd conserva su virginidad porque no quiere responder a determinadas etiquetas. Su terapeuta, si bien lo ayuda a intentar dilucidar al menos un deseo que sea genuino, en un punto lo hace sentir igual de solo que su grupo de amigos y su familia, con quien disfraza sus inseguridades con su incesante verborragia y ácido sentido del humor.

Al partir de la premisa chico conoce chica, sabremos que eventualmente una mujer cambiará ese mundo sumido en la desdicha, y así es cómo entra en escena Rory (Katie Findlay), una aspirante actriz que está igual de sola que él. Ambos se conocen en una librería, y Sweeney aborda la escena con agilidad y frescura, sabiendo que si ese momento no funciona, toda la película correr el riesgo de desmoronarse.

Trailer de Tal para cual - Fuente: YouTube 02:23

Video

La conexión que se establece inmediatamente entre ambos no solo surge de los intereses en común, que van desde un profundo conocimiento de la cultura pop hasta sus diatribas sobre literatura y existencialismo que se extienden por horas. El vínculo entre Todd y Rory se cimenta en la necesidad de ambos de encontrar a la persona con quien compartir el resto de sus vidas. Al definirse en un comienzo por ese anhelo, el film resulta un tanto idealista. Sin embargo, para Sweeney era importante explorar los diferentes aspectos que ponen en marcha una relación, desde una buena conversación hasta sentirse cómodos en el silencio compartido.

El punto de quiebre de esta comedia romántica -con excepción de algunas escenas melancólicas, su realizador se mueve más en el humor- se produce cuando Todd dice en voz alta lo que era un secreto a voces: no se siente atraído por Rory y, aunque lo intente, su deseo sexual por ella no se despierta. Su certeza no impide que el vínculo siga su curso, y que la joven lo acepte por lo que es. Para ella, pesa más todo lo otro que el contacto físico. Al menos en un principio.

Dos jóvenes se autodescubren al entablar un particular vínculo Crédito: TNT / Particular Crowd

Tal para cual camina por un terreno poco explorado en las comedias queer como lo es el de la asexualidad, y lo hace dejando el manual teórico de lado, para poner en primer lugar a ese joven que tampoco sabe bien lo que le pasa. Por momentos se siente atraído por un hombre; por otros, no siente deseo alguno, y la única verdad se desprende de que sí quiere llegar con Rory a ese happily ever after desafiando prejuicios, normas, y todo el paquete heteronormativo. Vale la pena destacar esa autorreferencialidad del joven cineasta, quien puso mucho de su historia en la que forjan los protagonistas de su film.

A pesar de que gran parte de las secuencias entre Sweeney y una carismática Findlay exudan una adorable espontaneidad, en su afán por homenajear a algunos de sus guionistas favoritos -desde Amy Sherman-Palladino y las referencias a Gilmore Girls, hasta el walk and talk de Aaron Sorkin-, el director aspira muy alto y varios pasajes resultan sobrescritos y forzados. De todos modos, Tal para cual es un eficaz largometraje sobre una historia de amor que quizá no sea percibida de ese modo, porque ese es precisamente su objetivo: que nos cuestionemos, como decía Raymond Carver, de qué hablamos cuando hablamos de amor.

Dónde y cuándo verla. Tal para cual estrena este lunes 23 de noviembre a las 22, por TNT.

Conforme a los criterios de Más información