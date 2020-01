Tomás Yankelevich planea estrenar 90 films originales en las señales de Turner

Daniel Radcliffe en Guns Akimbo, una de las películas que estrenará Particular Crowd en las señales de Turner como TNT y Space Crédito: Particular Crowd

22 de enero de 2020

"Casi desde que me instalé acá empecé a pensar en esto. Había que generar contenido original para nuestras señales", cuenta Tomás Yankelevich desde Miami, donde vive desde 2017 y lidera -como vicepresidente ejecutivo de Turner en el área de entretenimiento- la programación de las señales TNT, TNT Series, Space, TCM, I.Sat, Warner Channel, TBS, HTV, MuchMusic, Glitz* y truTV. Después de seis años a cargo de contenido global de Telefe, el programador comenzó a esbozar lo que vendría.

Aquella idea de entonces fue hoy uno de los anuncios más resonantes de Natpe, el encuentro anual de ejecutivos televisivos que se realiza en Miami. Se trata de Particular Crowd, una flamante productora y sello cinematográfico de Turner, que planea estrenar en la pantalla chica cerca de 90 películas durante 2020. Y cuyos títulos se podrán empezar a ver a partir del lunes 17 de febrero, a las 22, en TNT.

Plus one, la comedia romántica que representa el tipo de contenidos que produce Particular Crowd Crédito: Particular Crowd

"En nuestras señales como TNT y Space sabemos que algo que acerca mucho al público son las películas y específicamente el cine norteamericano. El trabajo que venimos haciendo con las series producidas en América latina como Tu parte del trato y la mexicana Bronco funcionan muy bien a nivel local pero con el cine apuntamos a contenidos globales. Por eso decidimos que las películas que íbamos a producir serían títulos originales filmados en inglés y con el tipo de puesta en escena y narrativa de las que se suelen identificar con la producción norteamericana", cuenta Yankelevich, entusiasmado por poder compartir este proyecto cuyo primer estreno en pantalla será la comedia romántica Plus One, ganadora del premio del público en el festival neoyorquino de Tribeca.

Escape from Pretoria Crédito: Particular Crowd

"La idea es ir a la búsqueda del talento nuevo. En varios proyectos nos sumamos como productores asociados involucrados en el desarrollo creativo, hicimos acuerdos de distribución con exclusividad para la región y en otros casos producimos desde el comienzo películas con presupuestos medios, de entre diez y doce millones de dólares. Es una unidad de negocios que aunque está pensada desde América Latina tiene una mirada global. Y así está concebido también el armado del equipo que integran Mariana Sanjurjo, directora de desarrollo desde Buenos Aires, y Peter Bevan, vicepresidente del sello instalado en Los Ángeles", detalla Yankelevich y agrega que aunque su mirada siempre está puesta en la pantalla chica, Particular Crowd también tendrá llegada a la pantalla grande a partir de un acuerdo firmado entre la compañía y el complejo mexicano de salas Cinépolis, con presencia en toda la región.

Entre los títulos que podrían llegar al cine está Possessor, primer largometraje de Brandon Cronenberg (hijo de David), que tendrá su premiere mundial este sábado, en el festival de Sundance, y Guns Akimbo, protagonizada por Daniel Radcliffe. De hecho, el actor de Harry Potter también es el protagonista de otra de las películas producidas por el sello, Escape from Pretoria, ambientada en Sudáfrica durante el apartheid.

Patricia Clarkson en el policial Out of Blue Crédito: Particular Crowd

"Hace unos años que ya me parecía posible que los grandes estudios prefirieran quedarse con sus propios contenidos para las diferentes bocas de distribución que tienen, especialmente las plataformas de streaming. Y eso fue lo que pasó. El modo en que la industria se está transformando hace que tengamos que generar contenido propio sí o sí. Y decidimos hacerlo con el tipo de propuestas, los géneros y los estilos que otros no producen. Comedias románticas, films familiares, películas para el público adolescente, entre otras historias con las que yo crecí y que los grandes estudios de cine dejaron de hacer", explica Yankelevich, que tiene en el horizonte la plataforma HBO Max (parte de Warner Media, grupo al que pertenece Turner) que eventualmente podría ser otra salida de distribución para los films de Particular Crowd. También proyecta la posibilidad de adaptarlos para su difusión en redes sociales.

Feedback, una de las primeras películas originales del sello que se verán por TNT Crédito: Particular Crowd

"Lo cierto es que con la oferta que tienen los espectadores, nuestro desafío es no quedarnos con producir contenido como "antes", sino aportar el valor agregado de nuestro punto de vista y aprovechar la oportunidad para presentar nuevos talentos. Queremos hacer films populares que al mismo tiempo tengan esa chispa creativa que los haga diferentes", concluye Yankelevich aunque antes quiere explicar el origen del sello, que es también su declaración de principios: "Al utilizar la palabra crowd (multitud) nos referimos a la comunidad que trabaja para hacer una película, el cine es un arte colaborativo. Y particular se refiere a la identidad de nuestros proyectos que buscamos que sean únicos y especiales. Es un juego de palabras, una aparente contradicción con la que nos identificamos".