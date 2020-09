Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 12:37

"El protagonista". Así de ominoso se nos presenta, sin nombre, el personaje que interpreta John David Washington (El infiltrado del KKKlan) en Tenet, la flamante producción de Christopher Nolan -cuyo primer adelanto pudimos ver en mayo dentro del juego Fortnite - que cruza ciencia ficción con acción y espionaje.

Se trata, nada menos, que del primer film a gran escala estrenado, de manera escalonada, en tiempos de pospandemia de coronavirus. A partir de agosto, fue desembarcando en países como China, Corea del Sur, Australia, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, donde recaudó un total de 20,2 millones de dólares, la mejor cifra para el lanzamiento de una película en dicho país desde el mes de marzo, según ha informado Warner Bros.

Para quienes están familiarizados con el cine del ambicioso director, encontrarán algunos denominadores comunes entre las primeras imágenes de Tenet y el resto de su obra, que incluye, entre otras, películas como Memento, El gran truco, la trilogía de Batman, El origen, e Interestelar. El personaje de John David Washington es, precisamente, otro de esos líderes prototípicos de Nolan que emprenden un viaje en el que las reglas no están tan claras ni para ellos ni para nosotros. Para el caso, solo basta remitirnos a la subvalorada Insomnia.

"'El protagonista' emprenderá una misión de espionaje que se desarrollará más allá del tiempo real. No de viaje en el tiempo. De inversión del tiempo. Mucha gente ve al tiempo como una dinámica inalterable de nuestra existencia, pero en las manos de Nolan es una amenaza tangible, y puede doblarse, girar, yuxtaponerse", reza la premisa, una que indefectiblemente nos retrotrae a diversos films del cineasta.

El protagonista definió al film como una experiencia única Crédito: Warner Bros.

"El relato toma ideas del tiempo y de cómo lo experimentamos, e interactúa con la ciencia ficción y con elementos clásicos del cine de espías", adelantó el realizador, quien concibió el guion de Tenet a lo largo de diez años, y quien se decidió a filmarlo tras el rodaje de Dunkerque.

Robert Pattinson en el film de Nolan que ya tuvo su estreno en algunos países Crédito: Warner Bros.

"Después de esa película, sentí que quería seguir llevando a la audiencia a lugares en los que nunca estuvieron, y me sentí listo para los pormenores del espionaje, algo que siempre quise hacer. Crecí amando esas historias, pero les quise aportar algo novedoso", amplió Nolan, quien establece un paralelismo entre El origen y Tenet. "Lo que hicimos allí con el subgénero de robos, lo hacemos acá con el de espías". Para lograrlo, volvió a convocar al especialista en física teórica Kip Thorne, quien supervisó el guion en los aspectos de la física cuántica en los que también bucea la historia; y a su ya director de fotografía fetiche, el gran Hoyte van Hoytema.

Una película que quita la respiración

Elizabeth Debicki contó que el rodaje fue una experiencia increíble Crédito: Warner Bros.

Según se puede observar en los adelantos exclusivos de LA NACION, Tenet pone la vara muy alta respecto a las secuencias de acción, y así lo sintieron sus protagonistas. Washington, como ese hombre que comienza a trabajar para una organización vinculada a la palabra "Tenet" para detener un desastre de dimensión global con la ayuda de su compañero Neil (Robert Pattinson), habló de cómo el film superará las expectativas en esta nueva normalidad.

"La audiencia nunca ha visto algo como esto, no tengo dudas", expresó. "Está basado en el concepto de un entretenimiento monumental. Nolan es único, filma casi como un documentalista, y todas sus películas se quedan contigo después de verlas. De hecho, se van a sorprender de que no hay uso de green screen. Es una experiencia que nunca más van a vivir en el cine", declaró el actor, quien tuvo una filmación sumamente exigida. "Él se metió en esto y se le demandó mucho físicamente -amplió Nolan-. Si no hubiese tenido a un protagonista con tanta energía, esto no hubiese sido posible", aseguró sobre el intenso rodaje que se llevó a cabo en 2019 en siete países; entre ellos, Reino Unido, Estonia, Italia, India, y Noruega.

"Mi personaje no tiene escrúpulos, tiene mucho ego y es de temer", cuenta Kenneth Branagh sobre Andrei Sartor, otra pieza del complejo engranaje del film. "Este es un thriller donde las apuestas están muy altas, hay mucho riesgo, es único, es enorme a nivel cinematográfico. Van a tener que agarrarse a sus asientos", prometió el británico, un secundario de lujo junto a Michael Caine, Martin Donovan, y Aaron Taylor-Johnson.

Kenneth Branagh como Andrei Sator Crédito: Warner Bros.

Tenet también tiene en su cast a la talentosa actriz australiana Elizabeth Debicki, quien brilló en producciones como El gran Gatsby y Viudas, y que aquí interpreta a Kat, una subastadora de arte, exmujer de Sator. "Ella es una mujer extremadamente inteligente, muy intuitiva, puede ser manipuladora si quiere serlo, pero es cautiva de una persona", relató, sin brindar muchos detalles. Ya se sabe: nada es lo que parece en una película de Nolan, incluso una vez concluida la visión. "Filmar Tenet fue extraordinario, Christopher no tiene comparación con nadie, creó una épica historia de supervivencia, y una historia muy humana al mismo tiempo", remarcó la actriz.

La palabra "experiencia" se repite frecuentemente en las declaraciones de sus protagonistas. A fin de cuentas, es el término adecuado para describir un film de un cineasta divisivo, en el que ningún detalle se puede pasar por alto en sus secuencias inmersivas.

"¿Cómo te gustaría morir?", le pregunta Sator a "El protagonista". "Viejo", responde él. "Elegiste la profesión equivocada", le retruca Andrei con un gesto difícil de leer. Y así, sembrando dudas, Nolan está de regreso.

Tenet en la Argentina. Si bien Warner Bros. tiene proyectado estrenarla el 8 de octubre, la fecha está siempre sujeta a la evolución de la pandemia y a los protocolos en nuestro país, donde todavía no está autorizada la apertura de las salas comerciales.