Los 98 de Mirtha Legrand: los invitados, el outfit de la diva, el menú, los souvenirs y la duda sobre Susana Giménez

Luego de su extendida estadía en Mar del Plata, este domingo, la gran diva del espectáculo argentino festejará su cumpleaños con una fiesta para un grupo selecto de invitados

98 años no se cumplen todos los días . Este domingo, Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre alcanzará esa faraónica cifra, reafirmando que la televisión bien puede ser catalogada como una nueva “zona azul”, como se definen a esos territorios donde prima la longevidad. Quizás tal aseveración sea una exageración. Seguramente lo es. De hecho, el de Mirtha Legrand es un caso único en el mundo de permanencia en el aire. Lo lógico, entonces, sería pensar en su propia “zona azul”, con su charme. Estilo “Chiquita”. Propio, enhebrado a su modo.

La celebración del cumpleaños de la Legrand es el gran evento que acompaña el fin de cada verano, aunque el calendario indique que aún falta casi un mes para la llegada del otoño. En términos sociales, el verano marca su “the end” con el aniversario de la conductora. Se trata de un hito donde no son pocos los que esperan que les llegue el mensaje con la convocatoria para participar de la velada .

Temporada 2018. Mirtha Legrand en la celebración por los cincuenta años de su programa. Fue la primera vez que, públicamente, confesó su edad

Este año, los privilegiados convidados serán 60 personas elegidas con rigurosa lupa por Mirtha y con cierta anuencia de su núcleo familiar más cercano. Nadie le baja el pulgar al listado manuscrito de la diva, pero está claro que algún debate interno se genera cuando hay que cerrar a rajatabla el número de comensales a convocar.

Desde hace semanas, Mirtha anota minuciosamente los nombres a citar . Tacha, reescribe, suma gente. Este sí, este no. “Elvira, ¿qué le parece?”. Y sí, hasta su fiel e histórica colaboradora, da discretamente su veredicto y hasta se atreve con un tímido “¿le parece, señora?”, haciendo dudar a la estrella sobre tal o cual nombre sugerido.

Nacho Viale y su pareja Lucía Pedraza, infaltables en los cumpleaños de Mirtha Legrand Gerardo Viercovich - LA NACION

Marcela, anfitriona

Como sucedió en más de una oportunidad, este año, nuevamente, la fiesta se llevará a cabo en la mansión que Marcela Tinayre posee en el Barrio Parque porteño . Aunque el tránsito inusual que provoca el agasajo genera cierto ajetreo que rompe con la solemnidad y silencio de la zona -la más coqueta y conspicua de la ciudad de Buenos Aires- lo cierto es que los vecinos celebran “ser parte” del acontecimiento.

No será la primera vez que Mirtha Legrand celebre su cumpleaños en casa de su hija Marcela Tinayre Gerardo Viercovich

El domicilio de la hija de Mirtha Legrand, en el meollo de esa zona de calles onduladas y copas de árboles florecidas en morados y violetas, permite una veintena más de invitados con respecto al tope de cuarenta personas que impone el living de “La Chiqui” en su piso de Avenida del Libertador . Además, la residencia de Barrio Parque ofrece un precioso espacio al aire libre rodeado de vegetación y, algo no menor, está ubicada a muy pocas cuadras de la casa de la homenajeada.

Estilo

Como sucede habitualmente, Ramiro Arzuaga será el responsable de la ambientación del espacio. Siempre respetando el estilo elegante de Chiquita, las flores y los centro de mesa con velas serán parte de la escenografía.

Se sabe que las mesas serán de estilo con sillas tapizadas en pana gris. Como el eje de la fiesta será en el jardín que enmarca la piscina, Arzuaga colocará a modo de “techo” una lluvia de luces diminutas que generará el efecto de caer sobre las mesas.

En el living de Chiquita. Ramiro Arzuaga, un exquisito ambientador de interiores

El año pasado, Arzuaga -profesional distinguido de notable manejo de la estética- diseñó abanicos con imágenes de la diva y algunas de sus frases recurrentes: “Como te ven, te tratan”, “Este programa trae suerte”, entre otras.

Esta vez, cada invitado tendrá un mini poster con su nombre que recordará los films de Legrand . Estarán ubicados en las mesas para que cada cual sepa qué lugar tiene asignado y luego pueda llevarse el diseño a modo de recuerdo.

Y, ya un sello de Arzuaga, volverán los abanicos, esta vez con la impresión de una foto de Mirtha y la leyenda, “yo, ya soy una leyenda” .

El domingo en la cuenta en Instagram @ramiroarzuaga se podrá seguir el “minuto a minuto” de los preparativos de la fiesta.

Preparativos

La diva regresó hace pocas horas desde Mar del Plata, donde transcurrió su verano -no dejó espectáculo por ver y promocionar- y, en los últimos días, también grabó su programa La noche de Mirtha en el hotel Costa Galana, donde habitualmente se hospeda en la suite presidencial, en un piso superior con vista a Playa Grande.

Por cierto, merecía nombres más estelares entre sus invitados a las “mesazas” , por tratarse de dos emisiones especiales. Igual criterio hubiera merecido Juana Viale, quien hizo lo propio con su ciclo Almorzando con Juana.

Algunos nombres de las estrellas invitadas, como los de Florencia Peña, Gabriel Goity, Luisa Kuliok o Miguel Ángel Rodríguez, son indiscutidos, pero, tan solo a modo de ejemplo, basta pensar en lo atractiva que hubiese sido una mesa con las cinco actrices de la obra Brujas que está celebrando sus 34 años en cartel y marcando, en principio, su despedida definitiva. Mirtha asistió al aniversario de la pieza acontecido el 3 de enero.

Este sábado y domingo, saldrán al aire por eltrece los últimos dos programas grabados el martes pasado, antes de la vuelta al estudio capitalino. Con todo, siempre se celebra que los formatos sigan formando parte de la grilla del canal que los emite, un oasis donde se pueden escuchar a los artistas y deportistas invitados, pensar en voz alta la actualidad con los referentes de la política o abordar cuestiones médicas con eminencias de cada especialidad. No es poco en una televisión pauperizada y con un alto nivel de vulgaridad. De eso, nada tienen ni Mirtha ni Juana .

Juana Viale, antes de retomar la conducción de Almorzando con Juana y la gira con su obra Juana, asistirá al cumpleaños de su abuela acompañada por su novio Yago Lange Gerardo Viercovich - LA NACION

La cena

Habitualmente, el menú es provisto por una reconocida empresa de catering. Con buen tino, Mirtha siempre pide que se convide a los cronistas apostados en la puerta de ingreso que buscan tomar la llegada de invitados y contar, desde ya, con la palabra de la homenajeada. Fiel a su estilo, no duda en salir a charlar con la prensa, copa de champagne en mano y realizar un brindis ad hoc para las cámaras. Este año, el hábito continuará.

Según trascendió, aunque es un dato que se reserva bajo siete llaves, para esta ocasión el menú estaría compuesto por una entrada fría a base de burratina fresca, prosciuto di parma, confit de tomates y rúcula selvática. Los platos principales serían agnolotti de salmón con crema de lima y alcaparras y risotto de espinaca con queso brie y tomates secos. Lo que nadie duda es cuál será el postre ya que el tiramisú es el preferido por la cumpleañera.

Como te ven, te tratan

Mirtha Legrand lucirá, como es su costumbre, dos vestidos especialmente diseñados para la ocasión . Como sucede en su programa televisivo, el outfit de la diva será responsabilidad de Iara y de Claudio Cosano. “La Chiqui” siempre fue una gran difusora de los diseñadores nacionales y lanzó a varios de ellos al estrellato tal como sucedió con Roberto Piazza y Jorge Ibáñez.

Este domingo, luego de una breve siesta, Mirtha comenzará a producirse acompañada por Elvira; su maquilladora y asistente Gladys Andrade y el peluquero Leo Cosenza. “La Chiqui” saldrá, ya lista, desde su domicilio a bordo de su vehículo manejado por Marcelo, su chofer de toda la vida.

Héctor Vidal Rivas, amigo cercano de la diva y el responsable de su elegante estilo para vestir Gerardo Viercovich

Detrás de esta logística, como siempre, estará Héctor Vidal Rivas, amigo personal y su asesor de vestuario desde la década del setenta, quien, minucioso, no deja detalle librado al azar.

Está previsto que, poco antes de la medianoche, y para soplar las velitas, Mirtha se cambie . Alguna vez, ha llegado a hacerlo tres veces en una sola noche. Genio y figura.

Hola, Susana

Aún es una incógnita la presencia de Susana Giménez , gran amiga de la Legrand. La otra gran diva nacional llegó a Buenos Aires esta semana, luego de una breve estancia en Estados Unidos. El viaje tuvo ribetes especiales, ya que una caída de Mercedes Sarrabayrouse, su hija, la obligó a ser operada de urgencia.

El lunes pasado, Susana y “Mecha” pisaron el aeropuerto de Ezeiza y fueron abordadas por una multitud de cronistas. Se pudo observar a la hija de la conductora visiblemente molesta en plena convalecencia.

Habitualmente, para esta época del año, Susana se encuentra de viaje, ya sea en La Mary, su chacra en Rincón del Indio -Punta del Este-, en su mansión marítima en las cercanías de Miami o disfrutando de algún lugar del mundo, Nueva York se encuentra entre sus preferencias.

23 de febrero de 2024, Susana llega al cumpleaños de Mirtha Legrand LA NACION/Gerardo Viercovich

Sin embargo, en más de una ocasión, Susana también acompañó a Mirtha en su celebración . La amistad de ambas se remite a casi una vida compartida. El mejor trabajo de Susana en cine fue su protagónico en el film La Mary, dirigido por Daniel Tinayre, esposo de Legrand. Mirtha tuvo mucho que ver en la decisión del realizador de aceptar ese trabajo.

Podría decirse que Mirtha y Susana, las máximas estrellas del show business nacional, caminaron de la mano y ni siquiera cuando, en 1992, sus ciclos televisivos compitieron a la misma hora (uno por Canal 9 y el otro por Telefe), vieron afectado su cariño. “Te quise, te quiero y te querré”, suele espetarle la estrella de 81 años a su amiga de casi 98 .

Cuando la Legrand cumplió los 80, Susana no dudó en tomarse un vuelo privado, junto a amigos como Teté Coustarot, y a parecerle de sorpresa a su amiga en la suite del hotel Costa Galana de Mar del Plata .

El año pasado, también asistió sorpresivamente a la celebración que Mirtha organizó en su departamento capitalino. “Yo sabía, yo sabía”, le dijo “La Chiqui” ni bien la vio aparecer a su amiga enfundada en un llamativo vestido valuado en varios miles de dólares y de hechura extranjera.

Susana Giménez polarizó las miradas en su ingreso al último cumpleaños de Mirtha Legrand

Hace un año, cuando Susana arribó al living de Mirtha, Marcela Tinayre le “sugirió” a Adrián Suar, sentado a un lado de la cumpleañera, que cediera su lugar para la diva recién llegada . Momento ingrato para el pope de eltrece, que también ostenta un rango estelar, pero, con discreción y caballerosidad, hasta le acomodó la silla a la recién llegada.

Más de una vez, los políticos participaron de la velada. Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada han sido de la partida, lo mismo que Horacio Rodríguez Larreta y su entonces novia Milagros Maylin. No sería de extrañar que algunos nombres de la escena política también se den una vuelta este año. ¿Estará invitado el presidente Javier Milei?

Mauricio Macri y Juliana Awada en uno de los cumpleaños de la diva Gerardo Viercovich

Gino Bogani, Mauricio D´Alessandro y Mariana Gallego, Gabriel Oliveri, su exyerno Ignacio Viale, Alejandro Veroutis, Susana Reta, Teté Coustarot y Claudia Álvarez Argüelles, son algunos de los invitados de cada año.

Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha, asistirá con su pareja Lucía Pedraza y Juana Viale hará lo propio con su novio Yago Lange.

“Les he dado mi vida”

Cuando el 23 de febrero de 1927 nació Rosa María Juana -y su gemela María Aurelia Paula, conocida artísticamente como Silvia y familiarmente como Goldy- gobernaba el país Marcelo Torcuato de Alvear y aún faltaban 24 años para que los argentinos pudieran comenzar a disfrutar de la televisión, el medio donde la actriz encontraría un espacio que se convertiría en un ecosistema muy afín, como su propia salsa, a su “uso nostro”, sobre todo tratándose de mesas siempre muy bien servidas para ser vistas por millones de televidentes. “Espero que mi centenario me encuentre aquí sentada”, dijo este año en una de sus “mesazas” . Así será.

Silvia Legrand llegando a una de las celebraciones de cumpleaños compartida con su gemela Gerardo Viercovich

Rosa María Juana Martínez Suárez de Tinayre celebrará su nuevo aniversario, seguramente pensando en sus ausencias presentes, su esposo Daniel, su hijo Danielito, sus hermanos “Goldy” y Josecito. Y Mirtha Legrand soplará sus velitas anhelando continuar ejerciendo esa pasión que la convirtió en una leyenda . Un caso único en el mundo. La mujer que se atreve a decir todo en cámara y aún continuar marcando agenda.

Es la diva que entregó su existencia a su profesión, primero como actriz emblema de aquellas películas en blanco y negro, exponente de una época de oro de nuestra cinematografía, y luego como una conductora que pasó de mostrar “rosas rococó rosadas” y hablar desde cierta superficialidad a convertirse en una entrevistadora incisiva que puede, sonrisita mediante, inquirir con todo a sus comensales, incluso a los presidentes que aceptaron formar parte de sus “mesazas”.

“¿Se viene el zurdaje?”, incomodó a los Kirchner; “No ven la realidad”, le clavó a Mauricio Macri y se atrevió con un “ustedes son raros” a Javier Milei y su entonces novia Fátima Florez. Todos se atragantaron por igual.

Aún reinaba la armonía. Mirtha Legrand recibió a Néstor Kirchner y Cristina Fernández en su programa LA NACION

“Les he dado mi vida”, repite como letanía una y otra vez. No es errada su aseveración. Se construyó a sí misma. Desde aquel primer protagónico en el film Los martes orquídeas (1941), Mirtha Legrand ha vivido para ser Mirtha Legrand . La mujer que celebrará 98 años este domingo y el lunes próximo ya estará trabajando en la lista de invitados para abrir su nueva temporada televisiva. “Les he dado mi vida”. Una vida de 98 años. Y va por más.

