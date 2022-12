Top 10: Argentina, 1985, Rosalía, The Bear y lo mejor del año que termina

El cine, la música, el streaming y las artes escénicas regresaron con todo tras la pandemia; los shows en vivo fueron la perla del consumo cultural, la película de Santiago Mitre se convirtió en un fenómeno y el teatro volvió a lucir como en su mejores épocas; a continuación, los destacados de los críticos de LA NACION

Cine

Top Gun: Maverick

Marcelo Stiletano

Avatar, el camino del agua (EE. UU./2022), de James Cameron

Top Gun: Maverick (EE. UU./2022), de Joseph Kosinski

RRR (India/2022), de S. S. Rajamouli (Netflix)

Licorice Pizza (EE. UU./2021), de Paul Thomas Anderson

Drive My Car (Japón/2021), de Ryûsuke Hamaguchi

El peso del talento (EE. UU./2022), de Tom Gormican

La conferencia (Alemania/2022), de Matti Geschonneck

Crímenes del futuro (Canadá-Grecia-Reino Unido/2022), de David Cronenberg

Apollo 10 ½, una infancia espacial (EE. UU./2022), de Richard Linklater (Netflix)

El contador de cartas (EE. UU.-Reino Unido-China-Suecia/2021), de Paul Schrader (HBO Max)

Elvis, de Baz Luhrmann Courtesy of Warner Bros. Pictures

Pablo De Vita

Ennio (Italia-Bélgica-Países Bajos-Japón-China-Alemania/2021), de Giuseppe Tornatore

Argentina, 1985 (Argentina-Estados Unidos/2022), de Santiago Mitre

El buen patrón (España/2021), de Fernando León de Aranoa

Belfast (Reino Unido-Irlanda del Norte-Estados Unidos/2022), de Kenneth Branagh

Pinocho (Estados Unidos-México/2022) de Guillermo del Toro y Mark Gustafson

Elvis (Australia-Estados Unidos/2022) de Baz Luhrmann

El joven Ahmed (Bélgica-Francia/2019), de Jean-Pierre y Luc Dardenne

Los ojos de Tammy Faye (Estados Unidos/2021), de Michael Showalter

Nunca volverá a nevar (Polonia/2020), de Malgorzata Szumowska y Michal Englert

Downton Abbey: una nueva era (Reino Unido/2022), de Simon Curtis

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Guillermo Courau

Todo en todas partes y al mismo tiempo (Estados Unidos/2022), de Dan Kwan y Daniel Scheinert

Argentina, 1985 (Argentina-Estados Unidos/2022), de Santiago Mitre

Pinocho (Estados Unidos-México/2022), de Guillermo del Toro y Mark Gustafson

Crímenes del futuro (Canadá-Reino Unido-Grecia/2022), de David Cronenberg

Ennio (Italia-Bélgica-Holanda-Japón-Alemania/2022), de Giuseppe Tornatore

Top Gun: Maverick (Estados Unidos/2022), de Joseph Kosinski.

El joven Ahmed (Bélgica-Francia/2019), de Jean-Pierre y Luc Dardenne

Desierto particular (Brasil/2021), de Aly Muritiba.

Doctor Strange en el multiverso de la locura (Estados Unidos/2022), de Sam Raimi

Madres paralelas (España/2021), de Pedro Almodóvar

Crímenes del futuro (Sala Lugones /Mubi). Photo Credit: Nikos Nikolopoulos

Paula Vázquez Prieto

Crímenes del futuro (Canadá/Grecia/Reino Unido/2022), de David Cronenberg

Licorice Pizza (Estados Unidos/2021), de Paul Thomas Anderson

Top Gun: Maverick (Estados Unidos/2022), de Joseph Kosinski

Aftersun (Estados Unidos/2022), de Charlotte Wells

Drive My Car (Japón/2021), de Ryûsuke Hamaguchi

¡Nop! (Estados Unidos-Canadá-Japón/2022), de Jordan Peele

Memoria (Colombia-Tailandia-Francia-Alemania-México-Reino Unido/2021), de Apichatpong Weerasethakul

Bárbaro (Estados Unidos/2022), de Zach Cregger

El suplente (Argentina-España-Italia-Francia-México/2022), de Diego Lerman

Les Olympiades, París, 13e (Francia/2021), de Jacques Audiard (Mubi)

Aftersun, de Charlotte Wells

Alejandro Lingenti

Catherine Called Birdie (Estados Unidos/2022), de Lena Dunham (Amazon Prime Video)

Licorice Pizza (EE. UU./2021), de Paul Thomas Anderson

¡Nop! (Estados Unidos-Canadá-Japón/2022), de Jordan Peele

Red Rocket (Estados Unidos/2021), de Sean Baker (Apple TV+)

Aftersun (Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Charlotte Wells

Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft (Estados Unidos-Canadá/2022), de Sara Dosa (Disney+)

Apolo 10½: Una infancia espacial (Estados Unidos/2022), de Richard Linklater

Crímenes del futuro (Canadá-Grecia-Reino Unido/2022), de David Cronenberg

Gladbeck: el drama de los rehenes (Alemania/2022), de Volker Heise

Clementina (Argentina/2022), de Agustín Mendilaharzu

Todo en todas partes y al mismo tiempo Allyson Riggs

Hernán Ferreirós

Todo en todas partes y al mismo tiempo (Estados Unidos/2022), de Dan Kwan y Daniel Scheinert

Red Rocket (Estados Unidos/2021), de Sean Baker (Apple TV+)

Aftersun (Estados Unidos/2022), de Charlotte Wells

RRR (India/2022), de S. S. Rajamouli (Netflix)

Top Gun: Maverick (Estados Unidos/2022), de Joseph Kosinski

Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft (Estados Unidos-Canadá/2022), de Sara Dosa (Disney+)

Atenea (Francia/2022), de Romain Gavras (Netflix)

Justicieros (Dinamarca/2020) de Anders Thomas Jensen (Salas, Apple TV)

Crímenes del futuro (Canadá-Reino Unido-Grecia/2022), de David Cronenberg

X (Estados Unidos/2022), de Ty West (Apple TV)

Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani

Milagros Amondaray

Licorice Pizza (Estados Unidos/2021) de Paul Thomas Anderson

Aftersun (Estados Unidos-Reino Unido/2022) de Charlotte Wells

C’Mon C’Mon (Estados Unidos/2021) de Mike Mills

This Much I Know to Be True (Reino Unido/2022) de Andrew Dominik (MUBI)

Apolo 10½: una infancia espacial (Estados Unidos/2022) de Richard Linklater (Netflix)

Great Freedom (Austria-Alemania/2021), de Sebastian Meise (MUBI)

Argentina, 1985 (Argentina-Reino Unido-Estados Unidos/2022) de Santiago Mitre

Pleasure (Francia-Suecia-Países Bajos/2021) de Ninja Thyberg (MUBI)

Rubia (Estados Unidos/2022), de Andrew Dominik (Netflix)

Catherine Called Bidy (Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Lena Dunham (Prime Video)

Pinocho (2022) dirigida por Guillermo del Toro Netflix

Natalia Trzenko

Licorice Pizza (Estados Unidos/2021), de Paul Thomas Anderson

Spencer (Reino Unido-Alemania-Estados Unidos-Chile/2021), de Pablo Larraín

Drive My Car (Japón/2021), de Ryûsuke Hamaguchi

Argentina, 1985 (Argentina-Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Santiago Mitre

Pinocho (Estados Unidos-México-Francia/2022), de Guillermo del Toro y Mark Gustafson (Netflix)

Aftersun (Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Charlotte Wells

Garra (Estados Unidos/2022), de Jeremiah Zagar (Netflix)

El suplente (Argentina-España-Italia-Francia-México/2022), de Diego Lerman

Red (Estados Unidos/2022), de Domee Shin (Disney+)

RRR (India/2022), de S. S. Rajamouli (Netflix)

Jenna Ortega como Merlina Addams en la serie de Netflix Wednesday_S1_E1_00_48_45_08

Series

Guillermo Courau

The Offer (Estados Unidos/2022), de Michael Tolkin (Paramount+)

Merlina (Estados Unidos/2022), de Alfred Gough y Miles Millar (Netflix)

Santa Evita (Argentina/2022), de Rodrigo García y Alejandro Maci (Star+)

Iosi, el espía arrepentido (Argentina/2022), de Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Amazon Prime Video)

The Bear (Estados Unidos/2022), de Christopher Storer (Star+)

Bilardo, el doctor del fútbol (Argentina/2022), de Ariel Rotter (HBO Max)

El señor de los anillos: los anillos de poder (Estados Unidos/2022), de Patrick McKay y John D. Payne (Amazon Prime Video)

Shining Girls (Estados Unidos/2022), de Silka Luisa (Apple TV+)

Los sobrevivientes: Colonia Dignidad (Chile/2022), de Rosario Cervio (Amazon Prime Video)

Irma Vep (Estados Unidos/2022), de Olivier Assayas (HBO Max)

El elenco joven de Yellowjackets Kailey Schwerman - SHOWTIME

Paula Vázquez Prieto

Irma Vep (Francia/Estados Unidos/2022), de Olivier Assayas (HBO Max)

The Bear (Estados Unidos/2022), de Christopher Storer (Star+)

Hacks (Estados Unidos/2021), de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky (HBO Max)

Por mandato del cielo (Estados Unidos/2022), de Dustin Lance Black (Star+)

In My Skin (Reino Unido/2018), de Kayleigh Llewellyn (HBO Max)

Shining Girls (Estados Unidos/2022), de Silka Luisa (Apple TV)

Slow Horses (Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Will Smith (Apple TV+)

Yellowjackets (Estados Unidos/2021), de Ashley Lyle y Bart Nickerson (Paramount+)

Conversaciones con amigos (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Sally Rooney, Lenny Abrahamson y Alice Birch (Star+)

The Serpent Queen (Estados Unidos/2022), de Justin Haythe (Lionsgate+)

Isabel May como Elsa en la serie 1883 de Paramount+ Emerson Miller - PARAMOUNT+

Marcelo Stiletano

1883 (EE. UU./2021), de Taylor Sheridan (Paramount+)

The Bear (EE. UU./2022), de Christopher Storer (Star+)

The Old Man (EE. UU./2022), de Robert Levine y Joseph E. Steimberg (Star+)

Hacks (EE. UU./2022), de Lucia Anello, Paul W. Downs y Jen Statsky (HBO Max)

Abbott Elementary (EE. UU./2022), de Quinta Brunson (Star+)

The Last Movie Stars (EE. UU./2022), de Ethan Hawke (HBO Max)

Iosi, el espía arrepentido (Argentina/2022), de Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Amazon Prime Video)

Reservation Dogs (EE. UU./2022), de Sterlin Harjo y Taika Waititi (Star+)

Merlina (EE. UU./2022), de Alfred Gough y Miles Millar (Netflix)

Peacemaker (EE. UU./2022), de James Gunn (HBO Max)

La ciudad es nuestra, de David Simon

Hernán Ferreirós

The Offer (Estados Unidos/2022), de Michael Tolkin (Paramount+)

The Bear (Estados Unidos/2022), de Christopher Storer (Star+)

Irma Vep (Estados Unidos/2022), de Olivier Assayas (HBO Max)

The Last Movie Stars (Estados Unidos/2022), de Ethan Hawke (HBO Max)

Tokyo Vice (Estados Unidos/2022), de Michael Mann (HBO Max)

Separación (Estados Unidos/2022) de Dan Erickson (Apple TV+)

Reacher (Estados Unidos/2022), de Nick Santora (Amazon Prime Video)

Slow Horses (Reino Unido-Estados Unidos, 2022), de William James Smith (Apple TV+).

La ciudad es nuestra (Estados Unidos/2022), de David Simon (HBO Max)

Merlina (Estados Unidos/2022), de Alfred Gough y Miles Millar (Netflix)

Bad Sisters (Apple TV+) Apple tv+

Natalia Trzenko

The Bear (Estados Unidos/2022), de Christopher Storer (Star+).

Abbott Elementary (Estados Unidos/2021), de Quinta Brunson (Star+)

The Last Movie Stars (Estados Unidos/2022), de Ethan Hawke (HBO Max).

Irma Vep (Francia-Estados Unidos/2022), de Olivier Assayas (HBO Max)

El encargado (Argentina/2022), de Mariano Cohn y Gastón Duprat (Star+)

Slow Horses (Reino Unido-Estados Unidos/2022), de Will Smith (Apple TV+)

Yellowjackets (Estados Unidos/2021), de Ashley Lyle y Bart Nickerson (Paramount+)

Severance (Estados Unidos/2022), de Dan Erickson (Apple TV+)

Por mandato del cielo (Estados Unidos/2022), de Dustin Lance Black (Star+)

Bad Sisters (Estados Unidos-Bélgica-Reino Unido-Irlanda/2022), de Brett Baer, Dave Finkel, Sharon Horgan (Apple TV+)

Better Call Saul

Milagros Amondaray

Better Call Saul (Estados Unidos/2022), de Vince Gilligan y Peter Gould (Netflix)

Irma Vep (Estados Unidos-Francia/2022), de Olivier Assayas (HBO Max)

The Last Movie Stars (Estados Unidos/2022), de Ethan Hawke (HBO Max)

The White Lotus (Estados Unidos, 2022), de Mike White (HBO Max)

Porno y helado (Argentina/2022) de Martín Piroyansky (Amazon Prime Video)

The Bear (Estados Unidos/2022) de Christopher Storer (Star+)

Heartstopper (Reino Unido/2022) de Alice Oseman (Netflix)

The Dropout (Estados Unidos/2022) de Elizabeth Meriwether (Star+)

Yellowjackets (Estados Unidos/2021) de Ashley Lyle, Bart Nickerson (Star+)

A League of Their Own (Estados Unidos/2022) de Will Graham y Abbi Jacobson (Amazon Prime Video)

Guillermo Francella personifica a Eliseo en El encargado, un hombre a cargo de un edificio amable y servicial pero que esconde una personalidad diferente Star+

Martín Fernández Cruz

Stranger Things (Estados Unidos/2016), de Ross y Matt Duffer (Netflix)

La ciudad es nuestra (Estados Unidos/2022) de David Simon (HBO Max)

Heartstopper (Estados Unidos/2022), de Alice Osman (Netflix)

Andor (Estados Unidos/2022), de Tony Gilroy (Disney +)

The Bear (Estados Unidos/2022), de Christopher Storer (Star +)

El encargado (Argentina/2022), de Mariano Cohn y Gastón Duprat (Star+)

La escalera (Estados Unidos/2022), de Antonio Campos (HBO Max)

One Piece (Japón/1999), de Eiichiro Ooda (Crunchyroll)

¡García! (España/2022), de Eugenio Mira (HBO Max)

George Carlin, el sueño americano (HBO Max)

Música

Rosalía en Buenos Aires DIEGO SPIVACOW / AFV

DISCOS

Mauro Apicella

Tinta y tiempo, Jorge Drexler

Motomami, Rosalía

Donde el mundo ocurre, Ernesto Jodos

Peregrina, Lorena Astudillo

Invisible en vivo teatro Coliseo 1975, Invisible

Pipi Piazzolla y su batería

Sebastián Chaves

Woeful Studies, Ka

Forever Story, JID

MOTOMAMI, Rosalía

Stick Shot, Pipi Piazzolla Trio

Ghost Song, Cécile McLorin Salvant

Natalia Lafourcade. Prensa Natalia Lafourcade

Sebastián Espósito

De todas las flores, Natalia Lafourcade

Multitude, Stromae

Un mar de soles rojos, Estelares

MOTOMAMI, Rosalía

Shasei, Benito Cerati

Kendrick Lamar YouTube

Fernando García

Musicasión 4 y ½, varios (reedición)

The Car, Arctic Monkeys

MOTOMAMI, Rosalía

Mr Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

Time Skiffs, Animal Collective

Alex Turner de Arctic Monkeys durante su concierto en el festival Corona Capital en la Ciudad de México el 19 de noviembre de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Gabriel Hernando

Wet Leg, Wet Leg

We, Arcade Fire

The Car, Artic Monkeys

Alpha Zulu, Phoenix

El Big Blue, Bandalos Chinos

Harry Styles Handout - Getty Images Europe

Diego Mancusi

Chloë and the Next 20th Century, Father John Misty

MOTOMAMI, Rosalía

Harry’s House, Harry Styles

Entering Heaven Alive, Jack White

Un mar de soles rojos, Estelares

Ricardo Salton

Otro lado, Quique Sinesi-Facundo Ferreira

La era de los elefantes, Marina Ruiz Matta

Donde el mundo ocurre, Ernesto Jodos

Esta es mi música, Rubén Ferrero

Ahora, Pablo Agri-Horacio Romo-Emiliano Messiez Tango Trío

Show de Babasónicos en el Movistar Arena SANTIAGO CICHERO/ AFV

Joaquín Vismara

Trinchera, Babasónicos

MOTOMAMI, Rosalía

Al fin será, Viva Elástico

A Light for Attracting Attention, The Smile

Everything Was Beautiful, Spiritualized

Primer recital de Coldplay en la Argentina Santiago Filipuzzi

SHOWS

Mauro Apicella

Coldplay, en el estadio de River Plate

Joan Manuel Serrat, en el Movistar Arena

Tributo a Taylor Hawkins, Estadio Wembley

Marisa Monte, en el Teatro Gran Rex

Palta & The Mood, en el Festival Emergente

Björk en el Primavera Sound Buenos Aires Soledad Aznarez - La Nacion

Sebastián Chaves

Rosalía, en Movistar Arena

Dillom, en el Luna Park

Björk, en Primavera Sound

Babasónicos, en Movistar Arena

Bad Bunny, en el Estadio de Vélez

Gorillaz en la primera noche del Quilmes Rock 2022 Ignacio Sánchez - LA NACION

Sebastián Espósito

Rosalía, en el Movistar Arena

Conociendo Rusia, en el Movistar Arena

Gorillaz, en el festival Quilmes Rock

Miley Cyrus, en el festival Lollapalooza

Joan Manuel Serrat, en el Movistar Arena

Juana Molina Ignacio Colo

Fernando García

Daniel Melingo, en el Teatro 25 de mayo

Juana Molina, en el CCK

Sergio Pángaro & Baccarat, en BeBop

Babasónicos, en Movistar Arena

Dillom, en el festival Lollapalooza

Billy Idol en el Luna Park Gallo Bluguermann

Gabriel Hernando

Foo Fighters, en el festival Lollapalooza

Billy Idol, en el estadio de Vélez

Jack White, en Primavera Sound

Conociendo Rusia, en Movistar Arena

Liam Gallagher, en Movistar Arena

Recital de Fito Páez en el Movistar Arena AFV/Patricio Pidal

Ricardo Salton

Piazzolla 100, con Escalandrum, Elena Roger, Raúl Lavié, Quinteto Revolucionario, Julia Zenko, Jairo, Amelita Baltar, Horacio Romo, Pablo Agri y orquesta sinfónica dirigida por Gustavo Fontana). En el Luna Park

Jorge Drexler, en el Teatro Gran Rex

Fito Páez, El amor después del amor, en el Movistar Arena

Joan Manuel Serrat, en el Movistar Arena

Susana Rinaldi con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto (dirección: Juan Carlos Cuacci), en el CCK

Liam Gallagher instagram.com/liamgallagher

Joaquín Vismara

Liam Gallagher, en Movistar Arena

Rosalía, en Movistar Arena

Andrés Calamaro, en Movistar Arena

Coldplay, en River Plate

Babasónicos, en Movistar Arena

Danza

"Cantata", de Mauro Bigonzetti, se estrenó en el Teatro Coliseo, con la música en vivo del Grupo Assurd y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín Gentileza Coliseo/Carlos Villamayor

Constanza Bertolini

Cantata, de Mauro Bigonzetti, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y el Grupo Assurd, en el Teatro Coliseo.

Onegin, de John Cranko, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el Teatro Colón.

Giselle, por el Ballet Estable del Teatro Colón, con Natalia Osipova (Royal Ballet) y Daniel Camargo (ABT) como bailarines invitados, en el T. Colón.

Boquitas pintadas, de Oscar Araiz y Renata Schussheim, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado.

The Very Last Northern White Rihno, de Gastón Core, con Oulouy, en el FIBA, Portón de Sánchez.

La ofrenda a tres, de Carlos Trunsky, con Sol Rourich, Matías Gallitelli, Teresa Marcaida, en El Grito Teatro.

La era del cuero, de Pablo Rotemberg, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín.

Obra del demonio, la creación de Diana Szeinblum que hizo temporada en el Teatro Cervantes que volverá a presentarse durante el 2023 Ailén Garelli - Prensa y counicación Teatro Cervantes

Alejandro Cruz

PRIVATE: Wear a mask when you talk to me, de Alexandra Bachzetsis (Suiza), en el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, en Arthaus.

Obra del demonio, de Diana Szeinblum, en el Teatro Nacional Cervantes.

La renuncia, con dirección e interpretación de Diego Rosental, en la Fundación Cazadores.

Sokdo (Velocity), de Jaeduk Kimpor, por compañía Modern Dance Table (Corea del Sur), en el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, Centro Cultural 25 de Mayo.

La era del cuero, de Pablo Rotemberg, en el Teatro San Martín.

Pura sangre, dirección de Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella, en Multiteatro Comafi.

Boquitas pintadas, dirección de Renata Schussheim y Oscar Araiz, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado.

Federico Fernández y Camila Bocca, protagonistas del ballet "Onegin", por el Ballet Estable del Teatro Colón que dirige Mario Galizzi MÁXIMO PARPAGNOLI - PRENSA TEATRO COLÓN

Néstor Tirri

Onegin, de John Cranko, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el T. Colón.

Cantata, de Mauro Bigonzetti, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en el Teatro Coliseo y en la Sala Martín Coronado del TGSM.

La era del cuero, de Pablo Rotemberg, en la Sala Casacuberta del TGSM.

Programa mixto: Sinfonietta, de Jíri Kylián, y Carmen, de Alejandro Cervera, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el T. Colón.

Urban Splendor, de Débora Levit, por la compañía dirigida por la coreógrafa, en el Teatro El Nacional.

Programa mixto: Bolero, de Ana María Stekelman, y Fervor, de Josefina Gorostiza, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, en el Hall Alfredo Alcón.

Romeo y Julieta, de Kenneth MacMillan, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el T. Colón.

Teatro

Peter Lanzani, en Las cosas maravillosas Sergio Bosco - Gentileza Multiteatro

Alejandro Cruz

Las cosas maravillosas, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe dirigida por Dalia Elnecavé.

Metrochenta, texto y dirección de José Guerrero.

my hurlingham (SIC), de Lucía Seles.

Love me, de Marina Otero y Martín Flores Cárdenas.

Los santos, de Neuquén, dirección de Karl Stets.

Los finales felices son para otros, de Mariano Saba y dirigida por Ignacio Gómez Bustamante y Nelson Valente.

Teatro de excepción: Tristeza, de Italia, dirigido por Lisandro Rodríguez.

Beer & sex night, por la licenciada Cecilia Ce.

Chongo triste, con dramaturgia y dirección de Antonio Villa.

Nada de carne sobre nosotras, de Mariana Enríquez y dirección de Analía Couceyro.

Lo que el río hace, de María y Paula Marull Carlos Furman - CTBA

Pablo Gorlero

Las cosas maravillosas, de Duncan Macmillan y Johnny Donahoe, dirigida por Dalia Elnecavé.

Come From Away, de Irene Sankoff y David Hein, dirigida por Carla Calabrese.

Tito, la peor tragedia de Shakespeare, versionada por Marcos Arano Forteza y Gabriel Graves y dirigida por Marcos Arano Forteza.

Laponia, de Cristina Clemente y Marc Angelet, dirigida por Nelson Valente.

Lejano resplandor de luna, con libro de Leonardo Nápoli y Lorena Lores; dirigida por Leonardo Nápoli.

Pura sangre, el amor es un monstruo, de Jorgelina Aruzzi, dirigida por J. Aruzzi y Carlos Casella.

La última Bonaparte, de Walter Hugo Ghedin, dirigida por Dennis Smith.

Mary para Mary, de Paloma Pedrero, dirigida por Marcelo Moncarz.

Mi madre, mi novia y yo, de Mechi Bove, dirigida por Diego Reinhold.

Come From Away, el gran musical testimonial que dirigió Carla Calabrese en el Maipo Gabriel Machado

Leni González

Lo que el río hace, escrita y dirigida por María y Paula Marull.

El hombre de acero, escrito y dirigido por Juan Francisco Dasso.

Más bello que la muerte, escrito por Sofía Novello y dirigida por Claudia Mac Auliffe.

Familia no tipo y la nube maligna, escrita y dirigida por Mariana Chaud y Gustavo Tarrío

Lorca, el teatro bajo la arena, escrita por Laura Paredes y Mariano Llinás y dirigida por Laura Paredes.

Un hombre peligroso, escrita y dirigida por Ariel Núñez Di Croce.

Julio César, escrita por William Shakespeare y adaptada y dirigida por José María Muscari.

Tito, la peor tragedia de Shakespeare, versionada por Marcos Arano Forteza y Gabriel Graves y dirigida por Marcos Arano Forteza.

Mi madre, mi novia y yo, escrita por Mechi Bove y dirigida por Diego Reinhold.

Las manos de Eduviges al momento de nacer, de Wajdi Mouawad, dirigida por Cristian Drut.

Laponia, con un elenco virtuosísimo que integraron Jorge Suárez, Paula Ransenberg, Laura Oliva y Héctor Díaz gentileza

Gustavo Lladós

Laponia, de Cristina Clemente y Marc Angelet, dirigida por Nelson Valente. Teatro Picadero.

Mármol, con libro de Marina Carr y dirección de Oscar Barney Finn. El Tinglado.

Rota, de Natalia Villamil, dirigida por Mariano Stolkiner. El Extranjero.

El hombre de acero, escrita y dirigida por Juan Francisco Dasso. Espacio Callejón.

La Pathétique, escrita por Alejandra Radano y Fabián Luca y dirigida por Fabián Luca. El Cultural San Martín.

Come From Away, de Irene Sankoff y David Hein, dirigida por Carla Calabrese. Teatro Maipo.

Lejano resplandor de luna, con libro de Leonardo Nápoli y Lorena Lores y dirección de Leonardo Nápoli. Hasta Trilce.

¿Quién es Clara Wieck?, de Betty Gambartes y Diego Vila, dirigida por Betty Gambartes. Teatro San Martín.

Pajarita, con dramaturgia y dirección de Guillermo Parodi. Teatro del Pueblo.

Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet, dirigida por Alejandro Ricaño y Virginia Magnago. Multitabaris.

La débil mental, de Ariana Harwicz, dirigida por Cristina Banegas y Cármen Baliero, con Ingrid Pelicori y Claudia Cantero ALEJANDRA LOPEZ

Carlos Pacheco

La débil mental, de Ariana Harwicz, dirigida por Carmen Baliero.

Rota, de Natalia Villamil, dirigida por Mariano Stolkiner.

Pajarita, escrita y dirigida por Guillermo Parodi.

Stéfano, de Armando Discépolo, dirigida por Osmar Núñez.

Yuna soy yo, de Aurora Venturini, dirigida por Horacio Peña.

El tipo, de Lisandro Penelas, dirigida por Ana Scannapieco.

Una casa de muñecas, de Henrik Ibsen, dirigida por Lorena Ballestrero.

Mensaje bailado#2, escrita y dirigida por Luis Loyola Cano.

El relato, escrita y dirigida por Bernardo Cappa.

Else y Henry, escrita y dirigida por Puy Navarro.

Dos bacalaos noruegos, con los clowns Octavio Bustos y Leticia Torres Gabriel Reig

Juan Carlos Fontana

Dos bacalaos noruegos, de Patricio Bazán, Octavio Bustos, María Rosa Frega y Leticia Torres, dirigida por María Rosa Frega.

El cazador y el buen nazi, de Mario Diament, dirigida por Daniel Marcove.

Medea meditativa, de Pascal Quignard, dirigida por Emilio García Wehbi.

Eternidades, té póstumo en hall de cine, de Luis Longhi y Juan Ignacio López, dirigida por Pablo Gorlero.

Rota, de Natalia Villamil, dirigida por Mariano Stolkiner.

Ella en mi cabeza, de Oscar Martínez, dirigida por Javier Daulte.

La traducción, escrita y dirigida por Matías Feldman.

El intermediario, de Walter Jakob, Julia Catalá y Marcelo Mariño, dirigida por Walter Jakob.

Un hombre peligroso, escrita y dirigida por Ariel Núñez Di Croce.

Y luego la calma, de Daniela Pantano, dirigida por Dennis Smith.

Julio César, de William Shakespeare, en versión y dirección de José María Muscari.

La traducción, de Matías Feldman, en el Cervantes Ailén Garelli

Mónica Berman

Proyecto Frankenstein, adaptación sobre texto de Shelley por Luciano Mansur; dirigida por Román Lamas.

Con ojos de pájaro, escrita por Ximena Bianchi y Carlos Piñero y dirección de Ximena Bianchi.

Come from Away, adaptación sobre texto de Sankoff y Hein por Carla Calabrese y Marcelo Kotliar, dirigida por Carla Calabrese.

Los ahogados, escrita por María Teresa Andruetto; dirigida por Carlos Piñero.

La traducción, escrita y dirigida por Matías Feldman.

Los santos, Idea de Claudio Inferno, Eleazar Fanjul, dirigida por Karl Stets.

Trayectorias residenciales, escrita por Mariana Mazover y Mercedes Najman; dirigida por Mariana Mazover.

Los finales felices son para los otros, de Mariano Saba; dirigida por Ignacio Gómez Bustamante y Nelson Valente.

Cuando el viento ruge, de Juan Manuel Benbassat; dirigida por Juan Manuel Benbassat.

La vida sin ficción, escrita y dirigida por Francisco Lumerman.

Carniceros de la lírica, de Alberto Muñoz

Juan Garff

Carniceros de la lírica, de Alberto Muñoz, dirigida por Diego Cazabat.

Azul y la Navidad, escrita y dirigida por Lorena Romanin.

Gaspet, de Martín Joab y Marcelo Katz, dirigida por M. Joab.

Seres imaginarios, de Fernando Flores Maio, dirigida por Claudio Gallardou.

La cabeza de Goliat, de Jorge Palant, dirigida por Enrique Dacal.

600 caballos de fuerza, de Paola Traczuk, dirigida por Monina Bonelli.

A la sombra del paraíso, escrita y dirigida por Marcela De Grande.

Ensueños, de Teresa Duggan, Diego Reinhold y La Pipetuá, dirigida por D. Reinhold.

Camille, la maldita, de Hugo Barcia, dirigida por Manuel Callau.

Familia no tipo y la nube maligna, de Mariana Chaud y Gustavo Tarrío.

Marcelo Savignone, en De interpretatione Cristian Holzmann

Mercedes Méndez

Lo que el río hace, de Paula y María Marull.

Lorca, el teatro bajo la arena, de Mariano Llinás y Laura Paredes, dirigida por L. Paredes.

Me encantaría que gustes de mí, de Fernanda Laguna, dirigida por Luciana Mastromauro.

De interpretatione, escrita y dirigida por Marcelo Savignone.

Los finales felices son para otros, de Mariano Saba, dirigida por Ignacio Gómez Bustamante y Nelson Valente.

Inferno, escrita y dirigida por Rafael Spregelburd.

El silencio de la carne, escrita y dirigida por Jorge Thefs.

La traducción, escrita y dirigida por Matías Feldman.

Medea meditativa, de Pascal Quignard; dirigida por Emilio García Wehbi.

El hombre de acero, escrita y dirigida por Juan Francisco Dasso.

Annie Dutoit Argerich, protagonista de ¿Quién es Clara Wieck?, de Betty Gambartes y Diego Vila Carlos Furman - Gentileza

Pablo Mascareño

¿Quién es Clara Wieck?, de Betty Gambartes y Diego Vila, dirigida por Betty Gambartes.

Lo que el río hace, escrita y dirigida por María y Paula Marull.

Lejano resplandor de luna, con libro de Leonardo Nápoli y Lorena Lores; dirigida por Leonardo Nápoli.

Mi don imaginario, de Mariano Taccagni y Carlos Gianni, dirigida por Pablo Gorlero.

Gaspet, de Martín Joab y Marcelo Katz, dirigida por M. Joab.

La última Bonaparte, de Walter Hugo Ghedin, dirigida por Dennis Smith.

Como pata de chancho, de Damián Smajo, dirigida por D. Smajo y Gonzalo Carmona.

Julio César, escrita por William Shakespeare y adaptada y dirigida por José María Muscari.

Enseguida vuelvo, de Irene Sexer, Leo Trento, dirigida por L. Trento.

Pura sangre, el amor es un monstruo, de Jorgelina Aruzzi, dirigida por J. Aruzzi y Carlos Casella.

