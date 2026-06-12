Primer aval oficial a la fusión Paramount-Warner, pero el acuerdo todavía no está cerrado

La multimillonaria fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery recibió la aprobación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos y se encamina así hacia una aprobación definitiva, aunque la esperan en el camino nuevos y posibles escollos legales y burocráticos.

“Es poco probable que la transacción perjudique a la competencia o a los consumidores estadounidenses”, señala el veredicto de la comisión antimonopólica del organismo oficial de la administración de Donald Trump este viernes. La decisión alude a los alcances de la fusión en los ámbitos del Video On Demand (VOD), la televisión lineal y la producción y distribución de películas para su estreno en salas de cine.

“Este acuerdo fomenta la competencia, dando como resultado una empresa más sólida y mejor posicionada para competir contra las plataformas tecnológicas dominantes en una industria cada vez más caracterizada por una intensa competencia por el público, el talento, la tecnología y la inversión. Seguimos concentrados en completar la transacción lo antes posible”, indicó un comunicado de Paramount Skydance apenas se conoció el dictamen del Departamento de Justicia.

Pese a este avance, el acuerdo no está definitivamente cerrado. David Ellison, el hombre fuerte de Paramount Skydance y principal promotor de la adquisición de Warner Bros. Discovery, todavía deberá esperar el análisis de otros organismos y ámbitos encargados de las instancias regulatorias del funcionamiento de los medios, no solo en Estados Unidos.

El histórico acceso a los estudios Paramount en Los Angeles Unsplash

Según informaron este viernes varios medios autorizados de Hollywood, entre ellos Variety, la próxima instancia legal a la que se enfrenta este acuerdo es el análisis de la Comisión Europea, que investiga y analiza la megaoperación entre Paramount y Warner Bros. Discovery a raíz de la participación de varios fondos soberanos de los países del Golfo (Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi) en el acuerdo. Así lo establece el Reglamento de Subvenciones Extranjeras de la Unión Europea. El plazo para estudiar los alcances y derivaciones del acuerdo vence, en este caso, el 14 de julio.

También está pendiente el pronunciamiento de varios fiscales generales estatales en Estados Unidos. Según Variety, Rob Bonta, encargado de esa oficina en California, anticipó que podría iniciar acciones para bloquear el acuerdo por motivos antimonopólicos ajenos al dictamen del Departamento de Justicia.

El rechazo a la fusión todavía se mantiene en varios sectores de la industria del entretenimiento Chris Pizzello - Invision

A la vez, se espera alguna acción por parte del Senado estadounidense. Lo dijo la influyente senadora demócrata por Massachussetts Elizabeth Warren, que se opuso a la fusión desde el comienzo y volvió ahora a instar a los fiscales generales a bloquearla. “Esta es una noticia terrible para todos los estadounidenses que no quieren que multimillonarios afines a Trump controlen lo que ven y cuánto pagan por ello. El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. Discovery estuvo plagado de corrupción y tráfico de influencias. Esta lucha no ha terminado”, señaló Warren en la tarde del viernes.

Comparten la opinión de Warner varios sectores de la industria del entretenimiento, que desde la última convención CinemaCon, el tradicional encuentro anual de los propietarios de las salas de cine de Estados Unidos, convergen bajo la consigna #BlockTheMerger (bloquear la fusión).

El director jurídico de Paramount Skydance, Makan Delrahim, acusó a comienzos de junio ante el Departamento de Justicia a Netflix como presunto responsable de presionar a los organismos reguladores para lograr un dictamen negativo de la fusión. Como se sabe, Netflix había logrado en diciembre de 2025 un primer acuerdo para la compra de Warner, pero decidió retirarse de la negociación después de que Paramount elevara su oferta inicial y superara lo ofrecido por el gigante del streaming.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, frontal opositora de la fusión Getty Images

“Las afirmaciones de Paramount Skydance son absurdas. Nos retiramos del acuerdo hace meses y seguimos centrados en nuestro propio negocio, no el de ellos. En última instancia corresponde a los reguladores aprobar este acuerdo y determinar si beneficia o no a la industria y a todos los sectores involucrados”, dijo un vocero de Netflix sobre este tema.

Finalmente, la operación que unifica bajo la dirección de Ellison a dos de los estudios históricos y más fuertes de Hollywood se concretó a cambio de 111.000 millones de dólares. De aprobarse definitivamente la fusión, Paramount sumará a sus actuales activos (el estudio de cine del mismo nombre, la plataforma Paramount+ y las cadenas CBS y CBS News) todos los negocios y las marcas del patrimonio de Warner Bros. Discovery: Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max, CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, TCM, Discovery Channel, Animal Planet y varias señales y canales más. Si esto ocurre comenzará una nueva era para todo el ecosistema de la industria del entretenimiento más poderosa del mundo, con epicentro en Hollywood.

Paramount, Netflix y Warner Bros. vuelven a polemizar por un acuerdo que dio este viernes un paso hacia su definición total Collage

La investigación del Departamento de Justicia se extendió a lo largo de los últimos ocho meses y fue realizada por personal de carrera del organismo, que estudió y supervisó más de dos millones de documentos, varias horas de grabación con declaraciones juradas de altos ejecutivos de ambas compañías, entrevistas personales y testimonios de testigos ajenos a las partes.