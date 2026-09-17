Un director francés de culto, la visita más destacada del Festival de Cine de la UBA

El realizador francés Léos Carax será la presencia más destacada del cuarto Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), que se realizará entre el 30 septiembre y el 7 de octubre con acceso gratuito para todas las funciones y actividades.

Léos Carax estará en Buenos Aires, invitado por el Festival de Cine de la UBA Gentileza FIC.UBA

El autor de Los amantes del Pont Neuf, Annette y Holy Motors compartirá una charla abierta con el público el 5 de octubre, a las 15.30, en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, sede de todos los seminarios, clases magistrales y actividades especiales.

La libertad doble, de Lisandro Alonso, inaugurará la muestra.

La película de apertura será La libertad doble, de Lisandro Alonso, en su primera proyección en la Argentina luego de su paso por la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes de este año. Se exhibirá el miércoles 30 en el cine Cosmos y al día siguiente, a las 15.30, Alonso dictará un seminario.

Ese mismo día, dos figuras muy destacadas del cine argentino, la directora y productora Lita Stantic y el director de fotografía Félix “Chango“ Monti, recibirán sendos doctorados Honoris Causa otorgados por la UBA como reconocimiento a sus respectivas trayectorias. Ambas personalidades también dictarán seminarios durante la muestra, al igual que la actriz Dolores Fonzi.

Lita Stantic recibirá un título honorífico Tadeo Bourbon

La programación incluye este año los nuevos títulos firmados por destacados directores que pasaron por otros festivales internacionales de renombre: Tierra de mi padre, del polaco Pawel Pawlikowski; Imperium, del ucranio Sergei Losnitza; Le Journal d‘una Femme de Chambre, del rumano Radu Jude; Red Rocks, del francés Bruno Dumont, y ¿Testa o croce?, de los italianos Matteo Zoppis y Alessio Rigo de Righi.

También se incorporó una sección especial dedicada a las representaciones de la ciudad de París desde el cine. La programación incluye títulos de Stéphane Demoustier (El gran arco), Vincent Perez (The Edge of the Blade), el propio Léos Carax (Los amantes del Pont Neuf) y varios cortos.

Lorenzo Ferro y Lucas Vignale, que recibirá un homenaje especial

Fuera de las competencias oficiales (largometrajes, cortometrajes y producciones realizadas por graduados de la UBA) habrá un foco especial dedicado a la obra del director japonés Yasujiro Ozu, con la proyección de cinco de sus clásicos, y un homenaje especial a Lucas Vignale, el joven realizador argentino trágicamente fallecido en junio pasado, cuya película póstuma, El tren fluvial (dirigida junto a Lorenzo Ferro), pasó por el último Festival de Berlín y llegará en octubre a los cines de nuestro país.

El festival también anunció la firma de un acuerdo con Disney para la instrumentación de una beca dirigida a estudiantes avanzados de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Los aspirantes presentarán sus proyectos ante un jurado designado por ambas partes y cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá una ayuda de 10 millones de pesos para acompañar y concluir el proceso de producción.