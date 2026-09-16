Green Lava: el Vaticano sueña con su primer Oscar a través de una historia de superación

El Vaticano quiere hacer historia en el cine al presentar por primera vez una producción propia con la intención de que se pueda sumar a la próxima competencia por el Oscar.

El estreno en un complejo cinematográfico de Los Ángeles del cortometraje documental Green Lava es el primer paso que la Santa Sede quiere cumplir con la intención de alcanzar un lugar entre los cinco nominados finales de esa categoría de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el 14 de marzo de 2027.

Green Lava se va a exhibir entre el 18 y el 24 de septiembre en el Lumiére Music Hall, un complejo especializado en cine de autor y películas independientes que funciona en el corazón de Beverly Hills. Según revelaron a Variety voceros de la película, el equipo de producción completará más tarde la documentación que la Academia exige para sumarse a la competencia del Oscar en su categoría. La presencia del corto dentro de la programación de la sala es el requisito inicial.

Green Lava explora la vida de Giacomo Mattivi, un joven italiano que padece de una rara y grave enfermedad genética conocida como distrofia de Duchenne, que provoca una progresiva e irreversible debilidad muscular que puede afectar inclusive al corazón. “Desafiando las expectativas sociales, Giacomo se enfrenta a las limitaciones impuestas por su enfermedad y encuentra fortaleza en su comunidad y en la naturaleza que lo rodea”, señala la sinopsis de la película dirigida por Ali Aksu y Lia Beltrami. El protagonista, además, se enfrenta al desafío de haber perdido recientemente a su hermano Mattia, afectado por el mismo mal.

“La historia de Giacomo merece ser conocida por todos y por eso estamos encantados de encontrar la oportunidad de sumar a Green Lava en el proceso de presentación de las candidaturas al Oscar”, dijo a Variety Paolo Ruffini, director del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, desde el cual se manejan todas las iniciativas radiofónicas y televisivas de la Santa Sede, así como sus publicaciones.

El cortometraje de 39 minutos fue producido por Vatican News, Radio Vaticana y Vatican Media junto con Emotions to Generate Change, la compañía productora que lleva adelante Lia Beltrami, una de las realizadoras del film. La firma se especializa en producciones audiovisuales conectadas con temas religiosos e iniciativas de cambio social.

Uno de sus trabajos más destacados fue una muestra fotográfica relacionada con el lanzamiento de Laudato Sí, la segunda encíclica del papa Francisco, difundida en 2015 y consagrada sobre todo a los temas de medio ambiente. Se la conoce como la “encíclica verde”.

Martin Scorsese en uno de sus encuentros con el papa Francisco Vatican Media

La difusión del anuncio llegó a través de Variety acompañada por una fotografía en la que se ve al papa Francisco junto a Mattivi, que vive actualmente en la región montañosa de los Dolomitas, en la región del Trentino-Alto Adige. Allí se registraron las imágenes del corto en medio “de un impresionante paisaje natural”, según añadió la producción.

Los observadores del Vaticano interpretan en esta iniciativa un seguimiento de algunas acciones impulsadas por el papa argentino, que siempre estuvo muy interesado en el estímulo y el desarrollo de las actividades audiovisuales. De hecho, llegó alguna vez a definir al cine como “una gran herramienta para unir a la gente”.

En junio de 2024, en un encuentro que recorrió el mundo por la presencia de figuras muy famosas, el Papa recibió en el Vaticano a un centenar de grandes comediantes de todo el mundo, entre ellos Conan O’Brien, Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, Chris Rock y nuestra compatriota Malena Guinzburg.

Varias estrellas del cine internacional como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Richard Gere, Russell Crowe y el director Martin Scorsese compartieron audiencias privadas con el Pontífice.

Scorsese fue un habitual visitante de la Santa Sede y compartió con el papa argentino más de un diálogo sobre arte, religión y trascendencia. El alemán Wim Wenders y el italiano Francesco Rosi dedicaron sendos largometrajes documentales a la figura de Francisco, con amplia y destacada repercusión.