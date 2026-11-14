Un documental argentino sigue la huella del trágico destino de Ignacio Ezcurra en Vietnam

La programación de la competencia internacional de largometrajes del Festival de Mar del Plata se cerró este viernes, poco antes del cierre de la muestra, con un documental argentino (en coproducción con Vietnam) enfocado en un misterio que perdura desde hace más de medio siglo entre nosotros. ¿Quién fue el responsable del asesinato de Ignacio Ezcurra, enviado de LA NACION a cubrir la Guerra de Vietnam, el 8 de mayo de 1968 en las calles de Saigón? ¿Todavía es posible, tanto tiempo después de lo ocurrido, alcanzar alguna conclusión esclarecedora sobre una tragedia que permanece envuelta en las sombras?

Es lo que se propuso el documentalista argentino Ricardo Preve, que después de casi dos años de investigación repartida entre la Argentina, Vietnam y Estados Unidos, acaba de presentar en la muestra marplatense Un precio que tenemos que pagar. La película ya tiene estreno confirmado en los cines locales para el 4 de marzo de 2027.

“Este documental nació de un descreimiento –explica Preve a LA NACION-. ¿Cómo es posible que en la guerra más filmada de la historia un corresponsal con la experiencia de Ignacio se baja en un momento de un jeep de combate en Cholón, uno de los barrios de Saigón, y a partir de ese momento no tenemos ni una sola información sobre su paradero? Yo soy muy cartesiano, me interesan los datos y aunque no soy periodista creo religiosamente en la verificación de los hechos. Jamás voy a publicar algo que no pueda tocar con mis manos”.

Preve, que se define a sí mismo en el comienzo del documental como “el buscador”, lleva adelante en primera persona una investigación en el lugar de los hechos acompañado por su sobrina segunda (y joven corresponsal de guerra) Clara Preve Durrieu y una periodista vietnamita. Las pistas lo llevan a querer averiguar en profundidad la tragedia del corresponsal de LA NACION a partir de la foto en la que se muestran dos cadáveres hallados en las calles de Cholón. Los rostros están desfigurados, pero uno de ellos lleva la misma vestimenta que Ignacio Ezcurra lucía en sus reportes.

Clara Preve Durrieu y el realizador Ricardo Preve en un tramo de su investigación

Con imágenes muy claras y elocuentes, respaldadas por drones y otros dispositivos que permitieron registrar en la actualidad la escenografía de Saigón desde vistas panorámicas y otros puntos más detallados, Preve y su equipo perseveran en la investigación. Tal vez lo más notable es cómo reconstruyen al detalle, en un entorno urbano que cambió por completo, el recorrido final de Ezcurra hasta el momento en que desapareció, sin que todavía haya podido encontrarse o identificarse su cuerpo.

El concepto visual de El precio que tenemos que pagar responde, según convalida el propio Preve, a la necesidad de que este proyecto sea visto en una sala de cine. “Siempre pienso mis documentales de esa manera –justifica el realizador-, los hago para la pantalla grande. No me interesa filmar en estos nuevos formatos verticales. Entrar al cine siempre tiene otro valor desde el momento en que uno apaga el celular y accede a las dos cosas más difíciles de encontrar en estos casos: el silencio y la oscuridad”.

Preve se formó como ingeniero agrónomo, pero esa profesión quedó de lado ante el llamado del cine, sobre todo en el terreno documental. Empezó trabajando para National Geographic “en los buenos tiempos, cuando se dedicaban dos años al mismo proyecto con una inversión millonaria”. Y encontró en su trabajo junto a Jonathan Nossiter (especialmente en el laureado documental Mondovino) un primer reconocimiento local e internacional.

Ezcurra entrevista a Martin Luther King

“Empezamos con una hoja en blanco buscando evidencia y siguiendo aquella máxima que dice que el diablo está en los detalles”, explica Preve, cuya familia y la de los Ezcurra están unidas desde hace mucho tiempo por distintos lazos de confraternidad desde varias perspectivas. “Nuestras familias son amigas y yo crecí entre otras cosas jugando al rugby en la zona norte del Gran Buenos Aires, en ambientes muy parecidos a los que vivió Ignacio en su juventud”, detalló.

El documental recorre en imágenes la trayectoria periodística de Ignacio Ezcurra, comparte el recuerdo del periodista de LA NACION desde la actualidad a través de la palabra de tres de sus primos, Francisco, Enrique y Fernando Ezcurra y aporta la reproducción del testimonio grabado en un cassette de María Delfina “Chiquita” Caprile, madre del periodista, incluido en el libro Cazadores de luces y sombras, de Laura Giussani, publicado en 2008. Allí se cruza la biografía de Ignacio con la de Enrique Walker, periodista del semanario Gente y la actualidad enviado a Saigón tras las huellas de su colega y luego desaparecido en tiempos de la última dictadura militar.

Ignacio Ezcurra (en el centro, con casco militar) en el frente de batalla de la Guerra de Vietnam

Y también aparece la palabra (un verdadero hallazgo) del reportero gráfico japonés, colaborador free lance de la agencia Associated Press, que resultó el autor de la fotografía de los dos cadáveres en las calles de Cholón a partir de la cual empezó a conocerse el trágico destino de Ignacio Ezcurra. Las incógnitas abiertas alrededor del informe encargado por la Cancillería al embajador Luis Castells, que quedó en manos del diplomático César Tronconi, ocupan un lugar destacado en la investigación.

Un detalle tan demostrativo como sobrecogedor del compromiso periodístico argentino en Vietnam, cuando varios enviados llegaron a Saigón buscando las huellas del periodista de LA NACION desaparecido en plena guerra, aparece en el rescate de las imágenes de la cobertura que hizo Andrés Percivale para Telenoche. Visto a la distancia, el aplomo y la precisión conceptual de Percivale, así como su capacidad descriptiva del escenario en el que se mueve mientras su camarógrafo registra combates y escaramuzas muy cercanas, sigue siendo un verdadero ejemplo de lo que debe hacer un cronista televisivo en esas circunstancias tan complejas. Todo un modelo de comportamiento periodístico que la frívola televisión informativa actual debería recuperar.

En una extensa nota publicada en LA NACION el 8 de mayo de 2018, a cincuenta años exactos del día de la desaparición de Ignacio Ezcurra en Saigón, José Claudio Escribano afirma: “Hoy, menos que en el pasado, me atrevería a arriesgar una certidumbre sobre la autoría del asesinato de Ignacio. Dejo todas las hipótesis abiertas, en impotencia acentuada por la desaparición del cuerpo después de haberlo fotografiado un periodista japonés que enseguida voló a Tokio”.

Hay en esa nota una cita de la célebre periodista italiana Oriana Fallaci, cuya imagen y cuya palabra también aparece en el documental. Allí dice que Ignacio Ezcurra fue víctima de “un asesinato en frío”. ¿Quién fue su autor? Sin haber encontrado pruebas concluyentes, Preve se apoya en los indicios que fue cosechando durante la investigación para conjeturar la posibilidad de que pudo haber sido víctima de alguna expresión, pronunciamiento o conducta que no resultó agradable para las fuerzas estadounidenses instaladas en Vietnam del Sur.

El documental incluye impactantes imágenes panorámicas del Saigón de hoy

Cuenta Preve que desde la gran ofensiva del Tét que llevó adelante el Vietcong poco antes de mayo de 1968 empezó a crecer la animosidad de los estadounidenses hacia los periodistas occidentales que cubrían la guerra. “Nosotros elegimos ponernos en el papel de fiscales. No queríamos ser jueces o jurados. Y a partir de los indicios que obtuvimos quedó a la vista que el asesinato no pudo haber sido cometido por las fuerzas del Vietcong. Ellas tenían una relación muy positiva con los corresponsales de guerra”, afirma el realizador.

Lo único que lamenta Preve es no haber encontrado todavía el cuerpo de Ignacio Ezcurra. “Supimos que fueron exhumados unos 700 cuerpos del cementerio de Chi Hoa -concluye-. Lo más probable es que uno de ellos haya sido el de Ignacio. El factor humano es fundamental en esta historia y yo me siento muy cerca de la familia. Yo soy fan de Ignacio y todavía no me rindo”.