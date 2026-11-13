Nuevo escándalo durante las grabaciones de PH, Podemos Hablar: “Ella quiso interrumpir el programa y ahora lo están editando”

Un episodio de alta tensión alteró la dinámica habitual de PH, Podemos Hablar (Telefe), donde Hernán Coronel, líder de la banda Mala Fama, generó un conflicto inesperado durante la grabación del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. El músico, quien actualmente integra MasterChef Celebrity (Telefe), emitió conceptos sobre su pasado amoroso que desataron la furia de su actual pareja, Berenice Lucrecia, presente detrás de cámaras.

El incidente ocurrió mientras los invitados participaban de la sección central del programa. Ante la consigna del conductor, Coronel afirmó que conoció el amor gracias a su exmujer, Marina San Martín, madre de sus tres hijos mayores. Esta declaración provocó una reacción inmediata de Lucrecia, según informó Natalie Weber en el programa Intrusos (América TV). A partir de lo contado en este ciclo, la mujer intentó irrumpir en el set de filmación frente a las cámaras. El mánager del artista, Gastón, logró contenerla antes de que su ingreso afectara el desarrollo de la entrevista.

Hernán Coronel, invitado a PH, habría protagonizado el nuevo escándalo junto a su pareja Berenice Lucrecia Redes sociales

Aunque el personal de seguridad y el representante evitaron una interrupción al aire, la calma desapareció durante el primer corte técnico. En ese momento, la pareja mantuvo un enfrentamiento a viva voz ante la mirada de todos los presentes en el estudio. “Discutieron Hernán y su mujer ahí en el estudio. Estaban todos presentes, todos lo escucharon”, relató Weber en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich. La panelista también enfatizó que Lucrecia deseó interferir en el discurso del cantante, pero la intervención de su representante lo impidió.

Este suceso obligó a la producción del canal a evaluar los pasos a seguir. Daniel Ambrosino, también de Intrusos, confirmó que el equipo de edición analizaba el material en el mismo momento en que la noticia trascendía en los medios. “Están editando el programa. Ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo. Si sale algo al aire, lo deciden en este preciso momento”, señaló el periodista. El equipo técnico debe definir si el cruce formará parte de la emisión final del próximo sábado o si será eliminado bajo el pedido del propio músico.

Hernán Coronel de Mala Fama sería el protagonista de un nuevo escándalo en PH

Ante la consulta periodística realizada por Marcela Baños, el mánager del cantante evitó brindar detalles sobre el altercado. “No pasó nada, está todo bien”, respondió Gastón para minimizar la relevancia del episodio. Sin embargo, en el panel de Intrusos consideraron que esta postura responde a un intento por proteger la imagen del músico. “Deben querer minimizar el tema para que él no tenga más conflictos con ella o que ella no quede tan expuesta. Pero el conflicto existió”, analizó Baños durante el programa.

La controversia sumó un nuevo capítulo a la historia reciente del ciclo, que semanas atrás vivió una situación similar tras el cruce entre el influencer Santiago Maratea y la periodista ‘La China’ Ansa. En aquel momento, la tensión alcanzó niveles que obligaron a detener la grabación por 20 minutos. Este contexto de sucesos recientes intensifica la expectativa sobre la decisión final de la producción respecto al material del líder de Mala Fama. La resolución de este conflicto dependerá de la política de contenidos del ciclo y del impacto que el fragmento cause en la audiencia el próximo fin de semana.