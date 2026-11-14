Revelan los detalles que la China Suárez habría editado del video de su pelea con Wanda Nara: “Mugre de persona”

A una semana de que Wanda Nara tocara la puerta de la “casa de los sueños” y se enfrentara a Mauro Icardi tras presuntamente haber recibido un llamado de ayuda de su hija Francesca, que se encontraba con él, continúan saliendo a la luz detalles de lo que fue una violenta discusión que incluyó además la intervención de sus actuales parejas. El viernes 13 de noviembre se filtró un video que muestra cómo la conductora amenazó a María Eugenia “la China” Suárez. Sin embargo, ella aseguró que las imágenes fueron editadas para beneficiar a la actriz. En medio del revuelo, trascendió qué partes de la pelea entre las mujeres se habrían eliminado.

Horas después de que se viralizara el material y de que Nara expusiera vía Instagram que “faltan frases” y el material fue editado, en LAM (América TV) abordaron el tema y Laura Ubfal le acercó a Ángel de Brito su celular para que compartiera al aire el mensaje que recibió, en el cual, según dio a entender, se habrían detallado qué partes de la pelea fueron editadas para que no trascendieran.

Según trascendió, China Suárez habría editado el video para perjudicar a Wanda Nara (Foto: Instagram @sangrejaponesa/@wanda_nara)

“Wanda le dice a la China: ‘Es más digno que trabajes antes que banques que...’”, empezó a leer De Brito. La panalista, Romina Scalora, que estaba a su lado, explicó para la audiencia: “Le está diciendo que lo que le pasó a su hija le puede llegar a pasar a los hijos de la China. Ella asegura que sabe que hay violencia con otros menores”.

“Por plata, mugre de persona sos”, leyó De Brito y dijo que, según la versión de Nara, esa parte fue cortada. “Y te hacés la pel***da porque no tenés donde caerte muerta si este bobo no te mantiene”, cerró, aunque remarcó que los mensajes continuaban.

Este nuevo capítulo del Wanda Gate estalló el viernes luego de que Ángeles Balbiani mostrara en Puro Show (eltrece) un video en el que solo se pudo ver el cuello y mentón de la China Suárez —sugiriendo que fue ella quien lo grabó—, pero que permitió oír una parte del violento cruce cargado de amenazas e insultos que tuvo con Wanda Nara.

Se filtró el video del feroz enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta: “Muerta de hambre”

“Sos una negra de m**** que estás acá por plata, pel*****. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota”, se escucha decir a la conductora de MasterChef Celebrity. Lejos de quedarse callada, la ex Casi Ángeles le retruca: “¿A quién vas a matar a palos?”. Ante esto, Nara continúa furiosa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Tras la filtración, Wanda Nara rompió el silencio y, además de reiterar que el video fue editado, aseguró que Suárez no se encontraba en la casa de Nordelta cuando sucedieron los supuestos hechos de violencia contra su hija. “Llegó un ratito antes de lo que llegué yo, por eso mi ataque también era porque pensaba: ‘¿Cómo te permitís hablar si vos no estabas?’. Entonces, lo primero que le digo es: ‘¿Cómo te podés meter a defender algo que no es?’. Es más digno cualquier cosa antes de ponerse a defender o a negar la palabra de un menor”, le dijo a Primicias Ya (América TV). Ante los rumores de que la actriz le iniciaría acciones legales por amenazas, respondió que ella pedirá a la Justicia que presente su celular con el video completo como prueba.