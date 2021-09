Una empresa pagará US$ 1300 a una persona por mirar 13 películas de terror

En el mes de Halloween, una empresa estadounidense busca contratar a una persona para ver 13 películas de terror. La recompensa: US$ 1300. “Se busca: un amante del miedo a sueldo, lo suficientemente valiente como para ver 13 películas de terror y descubrir si las de alto presupuesto dan más susto que las de bajo presupuesto”, dice el aviso publicado por la firma FinanceBuzz. Allí aclaran -además- que el único requisito es que se trate de alguien de más de 18 años.

El objetivo que tiene la compañía con este estudio (que se desarrollará a lo largo de octubre) es medir la frecuencia cardíaca de esta persona al exponerla a las películas más terroríficas de todos los tiempos. De esta manera, le enviarían al elegido un aparato para que pueda registrar este valor y una tarjeta de regalo por US$ 50 para que cubra los gastos de su “festival de terror”.

Tal como explica el documento publicado por la empresa, “de todos los diferentes tipos de películas que llegan a la gran pantalla, las películas del género de terror son las más rentables, independientemente del presupuesto establecido para filmarlas”. Por eso, a la persona elegida también le pedirán que clasifique las películas en función de cuánto presupuesto de producción cree que tuvieron.

Según advierten desde FinanceBuzz lo que sucede es que lo que despierta el miedo es la historia, más allá de los efectos especiales o de la tecnología que se haya utilizado, cuestión que ejemplificaron con la película Actividad Paranormal, la cual “se produjo con solo US$ 15.000 y recaudó más de US$ 193 millones en taquilla”.

Además de este film, los otros 12 que completan la lista son: Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018) y Annabelle.