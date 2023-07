Versiones encontradas: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelven a calzarse el traje del Hombre Araña o seguirá interpretándolo Tom Holland?

escuchar

Mientras la huelga de actores y guionistas puso en pausa a Hollywood y hace peligrar la continuidad de algunas producciones de los grandes estudios, el futuro cinematográfico del Hombre Araña parece estar fuera de la zona de riesgo. En la última semana, surgieron varias versiones que indican que el superhéroe más amado de Marvel vivirá nuevas aventuras en la pantalla grande, pero mientras unos indican que el elegido para volver a calzarse el traje es Tobey Maguire, otros aseguran que quien tendrá su revancha será Andrew Garfield.

En principio, Thomas Haden Church, quien interpretó al villano Sandman en El hombre araña 3 (2007) y en Spider-Man: Sin camino a casa (2021) reveló recientemente en una entrevista publicada por ComicBook que existe la posibilidad de que Maguire, de 48 años, vuelva a ponerse a las órdenes de Sam Raimi para darle continuidad a la primera trilogía del héroe arácnido de Nueva York. “Bueno, por supuesto que Tobey, porque es con quien comencé”, respondió el actor cuando le preguntaron con cuál de los tres Spider-Man le gustaría que su personaje peleara nuevamente en una potencial película. Y agregó: “ He oído rumores de que Raimi tiene pensado hacer otro film con Tobey. Si eso sucediera, probablemente haría campaña para hacer al menos hacer un cameo”.

Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire Instagram @tomholland2013

Luego de la trilogía que lo tuvo como protagonista excluyente, Maguire volvió a interpretar a Peter Parker en Sin camino a casa. Allí, se unió por primera vez con los otros dos actores que se calzaron el traje arácnido: Andrew Garfield y Tom Holland. Por supuesto que aquel regreso alimentó la ilusión de los fans de volver a verlo una vez más en la piel del personaje. A principio de año, en una entrevista, Maguire se hizo eco del deseo de sus fans y expresó su interés en volver al papel ante un eventual proyecto: “Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos muchachos me llamaran y me dijeran: ‘¿Aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Aparecerías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sin dudas la respuesta es un ‘¡sí!’. ¿Por qué no querría hacerlo?” .

Tobey Maguire podría volver a la pantalla grande reviviendo al SpiderMan original

Tras la trilogía que tuvo a Maguire como protagonista, estaba previsto que hubiera una cuarta entrega, pero Raimi abandonó el proyecto y Sony decidió reiniciar la franquicia, con Garfield en el rol principal. Más tarde, Raimi regresó a las películas de superhéroes cuando dirigió Doctor Strange en el multiverso de la locura, en 2022.

Quizá por eso, luego del regreso tanto del realizador al Universo Cinematográfico de Marvel como el de aquel primer Spider Man, los rumores de que aquel cuarto film finalmente podría concretarse comenzaron a sonar con más fuerza, pero no son los únicos: varios medios estadounidenses se hicieron eco de las versiones que indican que el Hombre Araña de Andrew Garfield también podría regresar en una tercera entrega de El sorprendente Hombre Araña, para completar así una trilogía, un hito que detentan sus dos colegas.

Andrew Garfield como Spiderman

Una de las especialistas en la industria del entretenimiento que se refirió a estos rumores fue Grace Randolph. En sus redes sociales, la guionista de comics de Marvel y DC sorprendió a los fanáticos del superhéroe al asegurar que Garfield estaría dispuesto a protagonizar Amazing Spider-Man 3, pero como condición quiere que Kevin Feige esté al frente de la producción. Desde 2007, Feige se desempeña como presidente de producción de Marvel Studios y es responsable, en gran parte, de las producciones cinematográficas y televisivas que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel, desde Iron Man (2008) en adelante.

En esta imagen difundida por Sony Pictures, Tom Holland actúa en una escena de "Spider-Man: No Way Home" de Columbia Pictures. (Sony Pictures vía AP)

Como si fuera poco, la posibilidad de que Tom Holland protagonice una cuarta película del héroe, tampoco está descartada: antes de que en mayo comenzara la huelga de guionistas, el proyecto parecía estar en desarrollo temprano, pero como todas las producciones de los grandes estudios quedó en stand by hasta que se solucione el conflicto gremial.

LA NACION