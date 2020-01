Vuelve Chicas pesadas al cine, esta vez como musical

La nueva película será un musical del clásico coming of age del 2004

Otra película más de la década del 2000 volverá a la vida 20 años después, con una nueva versión acorde a las nuevas audiencias, aunque en esta ocasión, con un giro de tuerca. Tina Fey confirmó el regreso de Chicas pesadas, la clásica comedia del 2004, pero esta vez será la versión de Broadway la que llegará a los cines en el futuro.

"Estoy muy excitada de volver a llevar este film a la pantalla grande. Fue muy gratificante ver todo el peso que tuvieron tanto el musical como la película para las audiencias. Pasé 16 años junto a estos personajes, un poco que son mi Universo Cinematográfico Marvel y las adoro con locura", afirmó la humorista, quien se encargó de los libros, produjo y actuó en el material original.

Lorne Michaels, cerebro detrás del programa de sketchs Saturday Night Live y quien nuevamente producirá este film junto a Fey, afirmó que está muy emocionado de ver "como Chicas pesadas pasó de película, a musical a, nuevamente, película". "Estoy muy orgulloso de la historia que armó Tina y sé que los personajes que escribió van a seguir resonando en las nuevas generaciones", afirmó.

Durante mucho tiempo hubo rumores de que algo dentro del universo de la película iba a ocurrir. Lindsay Lohan, protagonista del film, varias veces expresó su interés en hacer una secuela. " Nadie insiste más con esa película que yo. Lo dije mil veces. ¡Tanta gente me pregunta por eso! Pienso que nos divertíamos tanto haciéndola. Tina y Lorne son tan increíbles, y reunirnos todos nuevamente sería genial. La última vez que estuve en Nueva York, lo vi a Lorne y yo le dije: '¡Por favor! ¡Esto depende de vos!'", comentó el año pasado a la prensa.

En los últimos años se anunciaron varios musicales que empezarían a inundar la pantalla grande los meses próximos. Steven Spielberg está a la cabeza de la nueva versión de West Side Story; habrá una película sobre la ópera prima de Lin Manuel Miranda In The Heights, otra de Little Shop of Horrors y de Sunset Boulevard. Los realizadores y productores están cruzando los dedos para que a cada una de ellas le vaya mejor que a la adaptación de Cats, la película de Tom Hooper que costó $100 millones de dólares y fue un fracaso crítico y comercial.