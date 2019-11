Lady Mary (Michelle Dockery) y su marido vuelven a bailar en este regreso cinematográfico de la serie televisiva británica Crédito: UIP

Fue la familia estandarte de los principios tradicionales de la élite inglesa, y su devenir televisivo interesó a millones alrededor del mundo durante sus seis temporadas al aire desde su estreno en la cadena ITV, en 2010. Los Crawley vivieron en Downton Abbey el fin de la época eduardiana, pero su residencia es hoy uno de los destinos turísticos por excelencia en el Reino Unido. Unas 60.000 personas peregrinan cada año hasta el castillo, situado a 112 kilómetros de Londres, buscando una tan fascinante como exótica mezcla de realidad y fantasía. Downton Abbey no es una abadía sino el castillo de Highclere y su habitante más famoso fue Lord Carnarvon, famoso por haber patrocinado la expedición que descubrió la tumba de Tutankamón (y haber sido víctima de su maldición). Sus herederos siguen siendo sus dueños. Atención: hay spoilers de la serie (¡de 2016!)

¿En que reside su inolvidable encanto? Seguramente la gran Shirley MacLaine -que interpretó a la suegra norteamericana y deliciosamente vulgar de Cora, cuya fortuna aseguró la supervivencia de la familia- sintetizó la mejor mirada que pudo darse sobre la serie: "No hay nada como salir en algo con tanta clase". Tras cuatro años de ausencia, los Crawley han decidido volver a acompañarnos pero desde la pantalla grande, con el estreno, este jueves, de Downton Abbey, la película que actualiza el extraordinario legado que imaginó la pluma de Julian Fellowes.

¿Cómo resumir su historia? Todo comienza en 1912, en el condado de Downton, en Yorkshire, donde los sólidos planes de lord Robert Crawley, conde de Grantham ( Hugh Bonneville), se hunden junto con el Titanic, que lleva a las gélidas profundidades del océano al prometido de su hija mayor Mary ( Michelle Dockery) y lo deja sin heredero. Su descendencia incluye a otras dos hijas, Edith (Laura Carmichael) y Sybil ( Jessica Brown Findlay), ninguna de las cuales pueden heredar las tierras o la fortuna a causa de las leyes del mayorazgo. Así las cosas, deben convocar desde Manchester a Matthew Crawley ( Dan Stevens), abogado de clase media, para convertirse en el heredero, lo que causa cierta desazón en la familia y en particular en la abuela Violet, condesa viuda de Grantham ( Maggie Smith), que sueña con matar dos pájaros de un tiro y mantener el título en la familia casándolo con Mary.

A partir de allí, las vicisitudes de la familia y de su numeroso personal doméstico irán a caballo de los cambios sociales y de anunciados momentos históricos que sitúan el curso de la acción, como la llegada de un chofer irlandés con ideas socialistas ( Allen Leach), el asesinato del archiduque de Austria, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, Lenin, la gripe española, el ascenso del fascismo e incluso la llegada de la tecnología como la luz eléctrica, el teléfono, el gramófono y la tostadora de pan, que conmocionan tanto a algunos como a otros el curso de la política y los cambios sociales en el devenir de una década agitada.

"En cuanto escribes «1920» en un guión todos esperan que aparezcan flappers bailando charleston. Y cuando dices: "en realidad, el charleston recién apareció en 1926", se quedan pasmados porque creen que era todo jazz y ya está", señalaba en una de las entrevistas incluida en los extras de la edición en DVD Julian Fellowes, que ya prepara un nuevo proyecto para HBO, The Gilded Age, sobre millonarios norteamericanos a fines del siglo XIX. Marcel Grateau cambiaba las cabezas de las jóvenes al inventar la permanente con el peinado denominado "ondas Marcel". Pero era un cambio exterior en las cabezas que en su interior -según Fellowes- requería de más tiempo. Otro rango distintivo de la serie es asistir al funcionamiento del propio sistema de castas de la servidumbre y sus deseos de ascenso en la escala de la casa, personal que a su vez es garante de que ese orden social establecido sea inmodificable. La película funciona más en clave de comedia que la serie, y el centro gravitacional de la historia será la visita del rey George V y la reina Mary, a la propiedad, y cómo sobrellevará el acontecimiento la legendaria abuela Violet, dueña de los contrapuntos y las sentencias más mordaces de la serie. Tuppence Middleton e Imelda Shaw son dos de los nuevos rostros que podrán descubrirse en la película.

Downton Abbey - cuyos 52 episodios están disponibles en Amazon Prime Video- se despidió de las pantallas con un especial de Navidad (como había realizado cada año desde su segunda temporada), donde la boda de la siempre desdichada Edith, finalmente feliz, fue el marco referencial para las acostumbradas subtramas de cada capítulo entre las que subyace el nacimiento del hijo de la Anna (Joanne Froggatt), la doncella de Lady Mary, y de John Bates (Brendan Coyle), el fiel ayudante de cámara del conde. El delicado y simpático final sólo es marcado con la nota trágica del Parkinson incipiente que impide al siempre eficiente Carson (Jim Carter), servir el champagne en vísperas de Año Nuevo de 1926.

El alterego de Carson en la vida real, Colin Edwards -tan apegado a las tradiciones como el fiel mayordomo ficticio- reveló que el creador de la serie siempre tuvo en mente a Highclere a la hora de imaginar la historia. El edificio fue diseñado en 1839 por Charles Barry -responsable del parlamento británico- e impacta en su magnificencia de 386 ventanas y 19 chimeneas enmarcando la escalera de roble macizo de 150 años de antigüedad que es tan protagonista de la historia como sus aristocráticos habitantes. El documental Secrets of Highclere Castle, que puede verse en Netflix, es una buena antesala para conocer el escenario natural donde se rodó tanto la serie como la película, al que se suman locaciones recreadas en los míticos estudios Ealing de Londres.

Siempre sujeta a la controversia o al rigor histórico, Downton Abbey buscó el verosímil de la mano de la asesoría de época de Alastair Andrew Bernard Reibey Bruce de Crionaich, miembro del Colegio de Armas de Londres. Detallista al máximo, ordenó detener el rodaje cuando detectó que el uniforme de la "guardia de granaderos" que luce lord Grantham al declararse la Primera Guerra Mundial no contaba con las insignias correspondientes a su rango. Militar y comentarista televisivo, Bruce ya había asesorado en temas históricos y de etiqueta a la producción de El discurso del rey y en La joven Victoria, que dirigió Jean-Marc Vallée sobre un guion del propio Fellowes. Asimismo, además de ocasional actor, el guionista acredita otros acercamientos a la monarquía como Vanidad, que dirigió Mina Nair, sobre el clásico de Thackeray, con Reese Witherspoon, y el sofisticado clima de época que retrata a comienzos de la década del 30 en Gosford Park, que contó con la mano maestra de Robert Altman en la dirección, y por la que Fellowes ganó un Oscar.

Al igual que en la literatura de Somerset Maugham -contemporáneo a los años en los que transcurre Downton Abbey- todas las historias descansan en un estilo preciso, con algunos personajes de vida holgada que mantienen expectante al público tanto en la entrega siguiente como en el desenmascaramiento de los andamiajes sociales de la hipocresía moral. La llegada del rey y la reina de Inglaterra al icónico paisaje de la ficción añade otra vuelta de tuerca a las peripecias de aristocrática familia que nunca existió, pero en cuyo derrotero se resume la mirada a los últimos victorianos que aferrados al valor de sus tradiciones fueron testigos de un siglo de cambios inevitables.

Los diez episodios imprescindibles

Temporada 1, episodio 1. Mueren en el naufragio del Titanic el primo hermano del conde Grantham y su hijo, ambos herederos de la familia. El mayorazgo establece que la fortuna, los títulos y las tierras omitan a las descendientes mujeres, como Lady Mary, hija mayor del conde, planteando interrogantes sobre la sucesión. Bates, conocido del conde desde la guerra sudafricana donde le salvó la vida, se suma al servicio de Downton.

Temporada 1, episodio 7. Lady Grantham está embarazada y si es un niño, Matthew dejará de ser el heredero. La señorita O'Brien, dama de compañía de la señora de la casa, cree que va a despedirla y provoca un resbalón a la condesa que le genera un aborto. Lord Grantham recibe la noticia de que el Reino Unido ha declarado la guerra a Alemania.

Temporada 2, episodio 6. Downton Abbey es ahora un hospital de recuperación de heridos de guerra. Sir Richard Carlisle, potentado mediático y prometido de lady Mary, compra una propiedad cercana y le ofrece a Carson, el fiel mayordomo, que los acompañe. Aparece un oficial desfigurado que dice ser el heredero Patrick Crawley.

Temporada 2, episodio 8. Sybil vuelve a casa para contarle el vínculo que la une con Branson, el chofer, a sus padres. La gripe española arrasa la mansión y cambia el destino de Mary y Matthew.

Temporada 3, episodio 5. Lord Grantham convoca a un importante obstetra para que se encargue del parto de Sybil, cuyo parto se complica con trágicas consecuencias. Anna sigue juntando pruebas que demuestren la inocencia de su esposo.

Temporada 3, especial de Navidad. Gregson, el editor del periódico para el que escribe Edith, se siente atraído por ella aunque él no es bien visto por la familia y Edith no se decide porque él no está divorciado de su mujer. Mary da a luz a un varón llamado George, pero su felicidad junto a Matthew puede no ser perdurable.

Temporada 4, episodio 1. Lord Grantham quiere asumir la responsabilidad de manejar Downton tras la muerte de Matthew y la profunda depresión de Mary.

Temporada 5, episodio 8. Gregson muere en Munich a manos de simpatizantes nazis y al enterarse de la noticia Edith se lleva a su hija y se van de Downton. Lady Mary empieza a recibir propuestas de pretendientes. Se investiga la muerte de Green pero la policía concluye que el señor Bates es inocente en ese crimen.

Temporada 6, episodio 6. Los Crawley abren Downton Abbey al público para recaudar fondos para el hospital. Molesley es invitado a dar clases en el colegio. Bertie Pelham, pretendiente de Edith, visita Downton.

Temporada 6, especial de Navidad. Mary y Henry vuelven de su luna de miel y todo comienza a cambiar en la mansión: Molesley dejará el servicio para dedicarse a la docencia, Tom y Henry abren un negocio de venta de autos, Anna da a luz a su hijo y lord Grantham propone a Thomas como sucesor de Carson.