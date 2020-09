"Wakanda Forever": Tilda Swinton recordó a Chadwick Boseman en Venecia

Tilda Swinton recibió un premio a la trayectoria y recordó a Chadwick Boseman en el Festival de Venecia Fuente: AP

"Viva Venecia, viva el cine y Wakanda Forever". Con un emocionado tributo a la memoria de Chadwick Boseman, el actor y protagonista de Pantera Negra fallecido hace menos de una semana, Tilda Swinton cerró sus palabras de agradecimiento por haber recibido el León de Oro a la trayectoria en el cierre de la jornada inaugural del Festival de Cine de Venecia.

Swinton hizo su discurso en italiano con toda una declaración de amor al cine en su máxima expresión, el que se proyecta en una pantalla dentro de una sala, con gente alrededor. "El cine es mi lugar feliz y mi patria verdadera. También es mi árbol familiar: todas las personas que recibieron este premio antes que yo son mis maestros. Son los ancianos de mi tribu. Los poetas de la lengua que más amo. Por cierto, yo estoy apenas comenzando, así que cuando me pregunto cómo podría expresar adecuadamente semejante honor las palabras me fallan. Me siento fuera de combate", dijo.

Swinton celebró la posibilidad de reencontrarse en una misma sala compartiendo un mismo momento "con criaturas vivientes y una pantalla grande". Y habló de la "pura alegría" que tiene para ella el hecho de ver películas en un festival como el de Venecia, al que calificó como "el más venerable y majestuoso de la Tierra".

La actriz dijo que es posible seguir confiando en el cine. "En el gran, elástico, ancho, salvaje, animado, ilimitado y perpetuamente inclusivo estado del cine. Tenemos aquí todo lo que necesitamos. La alfombra mágica siempre estará volando. Este es el mejor equipo de protección personal posible para el alma", destacó.

La ceremonia inaugural de Venecia es la gran respuesta inicial de los festivales de cine a la situación de "nueva normalidad" surgida a partir de la pandemia del coronavirus, que forzó este año la cancelación de Cannes y un sinnúmero de encuentros y reuniones. Venecia es la primera muestra que después de la emergencia sanitaria prueba su realización con una mezcla entre actividades presenciales y otras virtuales.

Como primer ejemplo, la ceremonia inaugural realizada en la sala Grande se hizo con la mitad de la capacidad ocupada. Los asistentes e invitados utilizaron en todo momento el barbijo y sólo se lo quitaron muy brevemente cuando pasaron frente a los fotógrafos en la alfombra roja. Así ocurrió, por ejemplo, en los casos de Swinton, Cate Blanchett (presidenta del jurado oficial), Matt Dillon, Ludivine Sagnier (integrantes del mismo jurado) y otras figuras presentes en el acto inaugural. Las cámaras los registraron en las butacas del teatro con el barbijo puesto.

Todo estuvo reducido a la mínima expresión para cumplir con los estrictos protocolos sanitarios. Hasta el homenaje a Ennio Morricone se ajustó a esas modalidades. La Orchestra Roma Sinfonietta que interpreto obras del fallecido compositor bajo la conducción de su hijo Andrea tenía apenas nueve músicos.