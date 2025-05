Wes Anderson admitió roces con Gene Hackman en un rodaje; “Se fue sin saludar”

En la víspera del estreno mundial de su nueva película en el Festival de Cannes, el director Wes Anderson fue impiadoso con Gene Hackman, a quien había convocado para sumarse al elenco de Los excéntricos Tenembaum. “Gene estaba muy molesto por el dinero. Y estaba furioso. No quería hacer la película, pero al final pude convencerlo y se quedó”, dijo el realizador.

Anderson recordó su mala experiencia con Hackman en diálogo con el diario londinense The Times pocas horas antes de la presentación de El esquema fenicio en la competencia oficial de Cannes 2025. Dijo que después de terminada la producción de Los excéntricos Tenembaum no mantuvo ningún contacto con el actor, que falleció en febrero pasado a los 95 años.

Wes Anderson, en una foto de 2023 tomada en el Festival de Cannes, al que volverá este domingo Vianney Le Caer - Invision

“No tuve ni una palabra con Gene después del rodaje. De hecho, él se fue sin despedirse. Estaba de mal humor. No lo disfrutó. Tuvimos algunos roces, probablemente porque en ese momento yo era demasiado joven y eso le molestaba”, agregó Anderson en la entrevista.

Al parecer, Hackman se había molestado por la decisión de Anderson de aplicar un mismo modelo salarial a todo el elenco de Los excéntricos Tenembaum. El director recordó en la entrevista que empezó a utilizar un sistema de pago fijo y uniforme desde que hizo en 1998 Tres son multitud (Rushmore), su segundo largometraje.

Contó que en ese momento Bill Murray, que estaba en la cima de su popularidad, se ofreció a ganar el mismo salario que su protagonista, el por entonces desconocido Jason Schwartzman, de 18 años. “Bill me dijo: acepto lo que él acepta, pero tengo que irme después a jugar un torneo de golf”, explicó Anderson.

Gene Hackman en una escena de Los excéntricos Tenembaums

Un par de años después, cuando se propuso repetir la experiencia en Los excéntricos Tenembaum, Hackman fue el único integrante del elenco que rechazó la propuesta de Anderson. Los demás (Anjelica Huston, Luke Wilson, Gwyneth Paltrow, Owen Wilson, Ben Stiller, Danny Glover) la aceptaron de entrada. “Al final, Gene dijo que sí y nos dio mucho. Por tan poco dinero siento que nos entregó todo lo que tenía”, agregó.

Anderson lamentó no haber sido más claro frente a Hackman al exponer su mirada sobre la película. “Me hubiese gustado mostrarle al principio de todo 10 minutos de la película. Entonces, tal vez habría dicho: OK, ahora entiendo todo”, completó Anderson, que tuvo una última conversación con Hackman en 2001, poco después del estreno de la película: “Al ver el montaje final le gustó. Pero al mismo tiempo me dijo que durante el rodaje no había entendido nada”.