Weser: Fernando Spiner regresa con una película poética y sensible, que echa luz sobre la vida y la muerte

Weser (Argentina/2025). Dirección: Fernando Spiner. Guion: Aníbal Zaldivar y Fernando Spiner. Fotografía: Claudio Beiza. Edición: Alejandro Parysow. Música: Natalia Spiner. Elenco: Daniel Fanego, Valeria Lois, Luis Ziembrowski, Aníbal Zaldívar, Fernando Spiner, Guillermo Saccomanno, Adriana Lestido, Ricardo Roux, Leonardo Castellani y Eduardo Spiner. Calificación: Solo apta para mayores de 16 años. Duración: 85 minutos. Nuestra opinión: buena

Poesía y cine, y su reverso. Un cine que explora la sustentación poética y que así mezcla y fusiona palabras e imágenes, realidad y ficción, creación narrativa e intención documental. Vida y muerte, y su reverso. Todas esas formulaciones son exploradas en Weser, el trabajo que marca el regreso del experimentado Fernando Spiner a la pantalla grande.

Celebrado por films como La Sonámbula, y recordado por su serie televisiva Bajamar, aquí continúa las reflexiones e intenciones puestas de manifiesto en La boya, un trabajo de sólida formulación dentro del campo documental y de la experimentación narrativa que también era el vehículo para explorar las raíces familiares y un terruño conocido por todos como un balneario que, de su mano, se convierte casi en un escenario de exploración.

Allí en sus casas y transitando los alrededores, pero sin poder reunirse por la pandemia del covid -aún en curso- se encuentra un grupo reunido por medio de una plataforma de chat. Comparten textos y reflexiones sobre la vida y la muerte, y muchos de ellos ponen de manifiesto sus profesiones también en diálogo con el contexto que atraviesan o la historia personal que se mezcla, por momentos, con la de la Argentina misma. En Weser parecen condensarse las reflexiones que a fines de la década del ’40 formuló Alexandre Astruc dando nacimiento a la Camera Stylo: “El cine se apartará poco a poco de la tiranía de lo visual, de la imagen por la imagen, de la anécdota inmediata, de lo concreto, para convertirse en un medio de escritura tan flexible y tan sutil como el del lenguaje escrito. Este arte dotado de todas las posibilidades, pero prisionero de todos los prejuicios…”, escribía el teórico francés, dando un marco de análisis para el cual pareciera referenciarse este trabajo con actores que componen personajes reales y personas que actúan de sí mismas. Y frente a la experimentación, la inclusión de la impensada realidad misma, con sus infinitas resonancias: fue el último trabajo de Daniel Fanego para el cine, cuando ya se encontraba en tratamiento y enfermo, para una película que reflexiona sobre la muerte como parte estructural de la vida.

El Weser del título es el barco en el cual llegó a la Argentina el bisabuelo ucraniano de Fernando Spiner huyendo de los pogroms de finales del 1800. ¿Cuáles son los puentes que unen experiencias tan disímiles y relatos tan distintos? Los nombres de la gran literatura y que de la lectura de Alejandra Pizarnik, Jaim Nahman Bialik, Walt Whitman, Juana de Ibarbourou, T. S. Eliot, José Emilio Pacheco, Alfonsina Storni, William Shakespeare y John Cheever invitan al refugio espiritual que anida en cada personaje de Weser y, seguramente, en el deseo de los espectadores.

Dentro de lo propio de la praxis del cine debe destacarse la esmerada labor de montaje de Alejandro Parysow, que debe darle a todos esos fragmentos visuales y narrativos el vuelo estilístico y la coherencia visual que Weser reclama junto con la partitura de Natalia Spiner, cuya sensibilidad es el necesario camino a una suerte de melancolía que emana como síntesis de la reflexión sobre la muerte. Todo esto permite a Weser, desde su concepción poética e inteligente, iluminar como otro sol la parte oscura que a todo ser vivo sigue y resulta en la temática más universal, aunque a muchos atormente.