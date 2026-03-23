A 50 años del golpe: más de mil artistas, intelectuales y escritores acusan al Gobierno de promover un “apagón cultural”

Más de mil intelectuales, artistas, escritores, docentes, periodistas y activistas firman una solicitada en la que denuncian que el Gobierno de Javier Milei “replica un modelo económico, social y político similar al desplegado por la última dictadura”, relativiza e incluso reivindica los crímenes cometidos entre 1976 y 1983 y promueve un “apagón cultural”.

“Su intención era dar marcha atrás el reloj de la historia: modificar de raíz la realidad de una sociedad altamente movilizada por los derechos colectivos, sociales y laborales, con una industrialización floreciente y una vida cultural excepcional”, sostienen acerca de aquel periodo oscuro. La iniciativa provino de la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, “a título personal y no institucional”, aclaró una fuente consultada por LA NACION.

Entre los firmantes, varios de relevancia internacional, aparecen León Gieco, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Indio Solari, Tata Cedrón, Teresa Parodi, Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Heredia, Marilina Ross, Cecilia Roth, Claudia Piñeiro, Rita Cortese, Juan Minujín, Liliana Herrero, Juan Falú, Pablo Echarri, Dolores Fonzi, Lito Vitale, Albertina Carri, Selva Almada, Guillermo Saccomanno, Adriana Varela, Liliana López Foressi, Diego Capussotto, Pedro Sabrido, Guillermo Martínez, Analía Couceyro, Maitena, Tute y Gabriela Cabezón Cámara.

También convocan a movilizarse a Plaza de Mayo este martes 24 de marzo “para que el Nunca Más sea definitivo”. El Centro PEN Argentina, la Unión de Escritoras y Escritores de la Argentina, la Asociación de Dibujantes de Argentina, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina y el Colectivo de Literatura para Niños, Niñas y Jóvenes participarán de la marcha “por la democracia”, a partir de las 14.30, en la esquina de Tacuarí y avenida de Mayo.

“La otra dimensión del horror perpetrado fue la política cultural: cientos de miles de libros quemados y prohibidos, facultades cerradas, películas y obras de teatro canceladas, actores y actrices perseguidos, exiliados o desaparecidos, teatros clausurados e incendiados”, se lee en un segmento de la solicitada.

Nora Lezano, Guillermo Saccomanno, Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Julián López y Alejandra Kamiya, en contra del "apagón cultural" Archivo

Tras destacar que “entre los años 2003 y 2015 la política de derechos humanos promovida por el gobierno nacional permitió profundizar en la búsqueda de verdad y memoria y, particularmente, acelerar las causas judiciales que involucraban a los represores”, señalan que “hoy nos encontramos con un gobierno nacional cuyo modelo económico, social y político parece calcado de aquellos años feroces: incluso relativiza y hasta reivindica los crímenes de la dictadura”.

Por otro lado, denuncian “el ajuste permanente sobre el presupuesto estatal -salvo para el pago de deuda externa-, el alineamiento con las políticas neocoloniales y el desmantelamiento de la legislación laboral” y consideran la represión de la protesta social “una marca de estos tiempos”.

También suscriben la solicitada Sergio Olguín, Cristian Alarcón, Vivi Tellas, Benjamín Rojas, Florencia de la V, Raúl Zaffaroni, Dolores Reyes, Alejandra Kamiya, Marina Bellati, Dora Barrancos, Baltasar Garzón, María Eugenia Ludueña, Gloria Carrá, Gerardo Romano, Ana María Picchio, Luciano Cáceres, Cristina Banegas, Jean Pierre Noher, Virginia Innocenti, Helen Zout, Benjamín Avila, Sergio Pujol, Emilia Mazer, Valentina Bassi, Julián López, Pablo Semán, Marina Mariasch, Fernando Spiner, Lidia Borda, Inés Ulanovsky, Carmen Guarini, Natalí Incaminato, María Victoria Menis e Ignacio Copani, entre muchos otros.

El comunicado fue firmado por rectores, decanos y docentes de universidades públicas nacionales.