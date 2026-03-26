Te van a matar: Zazie Beetz es el centro emocional de un film dinámico, lleno de violencia y humor, que decepciona por su superficialidad

Te van a matar (They Will Kill You, EE.UU. / 2026). Dirección: Kirill Sokolov. Guion: Alex Litvak, Kirill Sokolov. Fotografía: Isaac Bauman. Edición: Luke Doolan. Elenco: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham, Tom Felton, Myha’la. Calificación: Apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Warner. Duración: 94 minutos. Nuestra opinión: Buena.

En una industria obsesionada con la propiedad intelectual, en la que cada película tiene que tener detrás algún libro, cómic o juguete, que el público pueda reconocer y lo atraiga hacia el cine, un film original como Te van a matar merece una atención especial.

Cada gran apuesta, en un negocio que cada vez más parece ir a lo seguro, es una esperanza que se renueva para los espectadores que quieren ver algo nuevo de verdad. En ese sentido, la película de Kirill Sokolov lo intenta, jugándose por una estética particular y llevando las escenas a extremos de violencia y gore, manteniendo un pie siempre en el humor. El resultado es un pastiche que suma puntos por su audacia, pero decepciona por su superficialidad y cierta disonancia.

Incluso la osadía que ostenta la película tiene sus límites. Al fin y al cabo, Te van a matar tiene múltiples referencias muy claras, empezando por el cine de Quentin Tarantino. La estructura con flashbacks que van completando el pasado de los personajes, los intertítulos que ayudan en esa explicación, el abordaje humorístico de la violencia más sangrienta, ya serían suficientes pistas para ubicar parte de la inspiración. Si a eso le agregamos una heroína vengadora con habilidades sobresalientes para las peleas y el uso de espadas, es imposible no pensar en Kill Bill.

Te van a matar

No hay nada de malo en eso, excepto que las inspiraciones invitan fácilmente a entrar en comparaciones odiosas. En medio de las escenas de acción, acompañadas de música estridente y con una puesta en escena con muchos movimientos de cámara y una aspiración a ser canchera, la mente del espectador puede divagar al recuerdo de la versión más robusta del uso de esos mismos elementos en el cine.

Eso no quita que Te van a matar sea entretenida, muy dinámica y tenga algunas ideas ingeniosas. Una secuencia en la que la protagonista es espiada por un ojo (suelto, separado de la cabeza que lo contenía), que la persigue por todo un edificio, tiene una bienvenida gracia, que solo se despliega por momentos en la película.

Lo que sostiene todos los intentos por darle coherencia al film y anclarlo en su narrativa, es la interpretación de Zazie Beetz, una actriz que suele ser más que las películas en las que participa (véase Joker o Deadpool 2). Su trabajo en el film no solo demanda un enorme esfuerzo físico, sino que también recae sobre ella ser el centro emocional de la historia, darle un sentido a tanta carnicería.

Te van a matar GRAHAM BARTHOLOMEW

Beetz intepreta a Asia, una mujer que quiere es encontrar a su hermana menor, cuyo último paradero conocido es un misterioso edificio de Nueva York (ya desde su nombre, The Virgil, se nota la referencia a el Infierno de Dante), en el que descubrirá que se oculta una secta satánica. Los detalles de lo que realmente sucede allí y qué pasó con las hermanas en el tiempo en el que estuvieron separadas, se van revelando en flashbacks, mientras se desarrolla una carrera de la protagonista por su supervivencia.

El resto del elenco tiene algunos nombres reconocibles, como Patricia Arquette, que ofrece una interpretación tan desquiciada como la película lo requiere; Heather Graham y Tom Felton, también hacen su parte en la cacería de la heroína, pero sin la oportunidad de lucirse demasiado.

Lo mejor de Te van a matar está en su dinamismo y su apuesta por escenas repletas de gore y humor. El problema es que hay un enorme vacío detrás, que la historia de las hermanas no termina de llenar y, menos aun lo hace la sugerencia de una observación social sobre la lucha de clases, que se explicita pero no tiene desarrollo dentro de la narrativa del film.