Wesley Sinipes en Blade Trinity: el actor considera que las acusaciones en su contra se debe a cuestiones raciales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 14:16

Wesley Snipes, actor que creció en las calles del Bronx y que con el paso de los años se convirtió en protagonista de varias películas de acción, fue acusado por mal comportamiento en el set durante la filmación de película Blade:Trinity, la tercera entrega de la saga basada en el superhéroe de la factoría de Marvelque contó con guion y dirección de David S. Goyer. El actor Patton Oswalt, compañero de set en aquel film estrenado en 2004, describió hace años un momento particularmente acalorado cuando Snipes acusó a Goyer de racismo y terminó agrediéndolo físicamente.

Pasó el tiempo y el actor de 58 años negó esas acusaciones en una entrevista reciente con The Guardian. "Déjame decirte una cosa. Si hubiera tratado de estrangular a David Goyer, probablemente no me estarías hablando ahora. Un negro con músculos estrangulando al director de una película va a la cárcel, te lo garantizo", afirmó el actor. Para dejar en claro el asunto agregó que el incidente nunca había sucedido. "Esto es parte de los desafíos que los afroamericanos enfrentamos aquí, en Estados Unidos: la presunción de que un hombre blanco puede hacer una declaración y esa declaración es verdadera. ¿Por qué la gente cree que su versión es verdadera? Porque están predispuestos a creer que el problema siempre es el negro", analizó el actor.

Wesley Sinipes, el protagonista de estas película de Marvel Fuente: Archivo

Snipes dijo en su declaración que apenas lo recordaba a Patton Oswalt en el set. A lo sumo, apuntó a la falta de voluntad de los miembros del reparto para aceptar a un afroamericano en un papel de autoridad. Y agregó: "Les recuerdo que yo era uno de los productores ejecutivos del proyecto. Tenía la aprobación del director contractual. No era solo el actor contratado. Tenía autoridad para decir, dictar, decidir. Este fue un concepto difícil de entender para mucha gente".

No es la primera acusación que enfrenta Snipes, protagonista de El demoledor y Los indestructibles 3, entre otros films. En 2008 fue sentenciado a tres años de cárcel por fraude impositivo, luego de que se determinara que había ocultado cerca de 41 millones de dólares en ingresos a través de cuentas de banco en otros países. Salió de la cárcel, según afirmó en su momento, como una "persona más clara". "Más claro sobre mis valores, más claro sobre mi propósito, más claro sobre mi relación con mis ancestros y el gran dios y la gran diosa de arriba; y más claro sobre lo que iba a hacer una vez que recuperara mi libertad", reflexionó aquella vez.

Desde que cumplió la condena, Snipes ha hecho algunas apariciones en películas y televisión como Chi-Raq, de Spike Lee, y junto a Eddie Murphy en Yo soy Dolemite.

Conforme a los criterios de Más información