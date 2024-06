Will Smith reveló por qué aceptó participar de Bad Boys a los 25 años y pidió continuar con la saga en una quinta entrega

Escuchar

Con Bad Boys: Hasta la muerte, Will Smith está nuevamente en Hollywood al frente de un proyecto a gran escala. Luego de un paréntesis forzado a raíz del episodio del cachetazo en los Premios Oscar, Smith vuelve a un verdadero tanque cinematográfico que le permite reencontrarse con el éxito de taquilla y el amor del público. Y en un reciente posteo que compartió en Instagram, el actor recordó el motivo por el que decidió filmar la primera parte de esa saga.

El intérprete subió una vieja foto en la que se encuentra junto a su coprotagonista de Bad Boys, Martin Lawrence. Ambos muy jóvenes y en una pose muy similar a la del afiche de cine. En la publicación escribió: “Este mes marca el trigésimo aniversario del inicio de la filmación de la primera Bad Boys. ¡Demonios! Tenía 25 años, Marty tenía 29. Solo éramos dos chicos que tuvimos suerte y pudimos vivir nuestro sueño en el primer intento”.

Más adelante, el actor contó de qué manera llegó a ser candidato para quedarse con ese papel y explicó: “Martin Lawrence fue el primer seleccionado, y fue su hermana, Rae, quien lo convenció para que me persuadiera de obtener el rol de Mike Lowrey. Nos fuimos a comer, Martin me presentó la idea y me enganchó”. “¿Cuándo puede leer el guion”, confiesa Will que le preguntó a Lawrence y detalló: “Y la cara de Marty se arrugó. ´Nooo, no puede leer gran Willie´. El guion todavía no está listo. Tendrás que confiar en mí y meterte en esto”.

En ese momento, Smith confesó que en vez de hacerle caso a las reglas, le hizo caso a su instinto: “Si ustedes me conocen, saben que no me gusta andar a ciegas de esa forma. Pero esa era mi oportunidad de trabajar junto a un genio de la comedia como Martin. Entonces dije: ´Listo, a la mi#$da con todo, cuenten conmigo´. Y el resto es historia. Gracias por reclutarme, Martin. ¿Para cuándo la quinta parte?”.

La aparición de Messi en Hollywood

Las mejores imágenes del detrás de escena de Bad Boys 4 con Lionel Messi, Will Smith y Martin Lawrence (Foto: X @Messismo10 / Instagram @badboys)

Como parte de la promoción del nuevo film de la saga, hace pocas semanas debutó un clip promocional con participaciones estelares de Jimmy Butler, basquetbolista de los Miami Heat, y el mismísimo Lionel Messi. En los casi tres minutos que dura el video se muestra a un Jimmy Butler que se presenta en el hogar de Burnett (Lawrence) y Lowrey (Smith) con la intención de sumarse a la dupla de investigación. Ellos acceden, pero no sin antes someterlo a una serie de pruebas para conocer sus destrezas actitudinales para ser parte de su escuadrón. Pero, nada sale como imaginaban por las escasas habilidades del deportista, por lo que terminan por descartar su participación.

Decepcionados por la situación, mientras se muestran ofuscados, el timbre vuelve a sonar. Quien está detrás de la puerta es Lionel Messi, que genera una gran sorpresa. “¿Bad Boys?”, pregunta en inglés, tal como lo hizo Butler, lo que causó el desencanto de los dos hombres. “Casa equivocada”, contesta Lawrence al vislumbrar la intención del deportista de sumarse a la dupla. En ese momento, Will Smith interrumpe antes de despedirse del argentino: “Mucho gusto”.

La escueta participación del rosarino causó furor en las redes. “Messi por fin dijo algo en inglés. Solo Will Smith pudo lograrlo”, escribió un usuario para celebrar el video. Neymar, por su parte, se mostró desconcertado por la aparición de su amigo en la filmación: “Sorprendente”, escribió.

Antes de eso, el domingo 26 de mayo, Lionel Messi había hecho la primera aparición junto a Will Smith y Martin Lawrence en una pequeña clase de fútbol. En el clip se puede ver que los actores en el jardín de una casa mientras discuten sobre dónde patearán la pelota. En ese momento, aparece el jugador de fútbol. Al verlo, ambos se sorprenden y el argentino simplemente se adelanta a ellos y hace el tiro. El final es algo tragicómico, ya que se dirigió directo a la cámara. “Me gusta este formato, Messi, el mejor actor de la historia”; “Decime que aparece en la peli”; “Necesitamos a Messi en Bad Boys”; “Tengo esperanza de ver a Messi en Bad Boys 4″, fueron los comentarios que dejaron los usuarios al ver las imágenes.

