Will Smith vuelve a la música después de 20 años y lanza un álbum basado en una historia real

Will Smith retomó el camino de la música después de 20 años. El actor retomó una sus pasiones y aseguró que, a finales de marzo, sus fans podrán conocer su nuevo álbum: Based on a True Story (Basado en una historia real).

A través de su cuenta de Instagram, Smith dio detalles del lanzamiento del disco y reconoció estar “ansioso” por compartirlo. Cabe remarcar que, luego del incidente que protagonizó en la entrega de los Premios Oscar 2022, cuando le pegó una piña a Chris Rock por hacer un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett, el también productor de cine intentó reconstruir su imagen pública.

El álbum de Will Smith, titulado: Basado en una historia real (Fuente: Instagram/ Will Smith)

El álbum se publicará el 28 de marzo. “Estuve trabajando en este proyecto durante un tiempo y estoy ansioso por compartirlo con ustedes”, expresó. En esa misma línea, adelantó que hará una gira de verano por Europa, lo que representará un gran despliegue artístico, algo que no experimentaba desde hace tiempo. Vale recordar que su camino a la fama comenzó como rapero.

Will Smith presentó su nuevo álbum en Instagram

“Recorreremos el Reino Unido y Europa para llevarles todos los éxitos, algunas canciones nuevas y algunas sorpresas. En todos estos años, ¡nunca hice una gira como protagonista y estoy deseando verlos!”, escribió el actor.

Will Smith anunció que hará una gira de verano por Europa tras el lanzamiento de su nuevo álbum (Fuente: Instagram/ Will Smith)

Como parte de la promoción, compartió la lista de canciones que integran el álbum. Algunos de esos temas ya fueron lanzados en 2024, como “Beautiful Scars”, con Big Sean y OBanga, que hace referencia al golpe que le dio a Rock y al insulto que pronunció en el escenario de los Oscar en 2022. También incluyó “Tantrum”, “Work of Art” y “You Can Make It”, esta última con una fuerte influencia gospel, que interpretó en la entrega de los premios BET del año pasado.

El proyecto de Smith también cuenta con colaboraciones de otros artistas, como Teyana Taylor, su compañero musical de toda la vida, Jazzy Jeff, y su hijo Jaden, entre otras estrellas estadounidenses.

Will Smith grabando un tema para su nuevo disco

A raíz del incidente en los premios de la Academia, se le prohibió participar en ellos durante 10 años. Además, el rodaje de una de sus películas, Fast and Loose, se retrasó. Durante el estreno de Emancipación en 2022, la recaudación fue baja y no tuvo la repercusión esperada. Por ello, el actor se alejó de los sets por un tiempo y se apoyó en la música; al menos hasta el estreno de Bad Boys: Ride or Die, que resultó un éxito rotundo y recaudó 400 millones de dólares, según el medio británico The Guardian.

Tras lo sucedido y en medio de la promoción de su nueva faceta musical, Smith habló sobre la canción “Beautiful Scars” y reflexionó: “Puedo verlo [el incidente de los Oscar] como un desastre absoluto, horrible, terrible, o puedo verlo como una gran oportunidad de kintsugi [arte japonés para reparar cerámicas rotas], para reconstruir algo hermoso y poderoso”.

Sobre el álbum que lanzará el 28 de marzo, explicó que su objetivo es elevar su calidad como artista y llevar la propuesta a un nivel superior. “Soy un actor maestro, pero nunca me di la oportunidad de elevar mi poesía y mis conceptos al nivel de maestría que alcancé como actor”, sostuvo.

Así se prepara Will Smith para su gira europea

En sus redes sociales, Will Smith publicó distintos videos en los que entona fragmentos de las canciones que formarán parte de su gira europea de verano. El más llamativo fue uno en el que, mientras corría en una cinta, simuló estar entrenando duro para la serie de conciertos que llevará a cabo.

El intérprete dio sus primeros pasos en el hip hop a finales de la década del 80. Con 16 años, formó el grupo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, que se hizo conocido en 1988 con el lanzamiento de su segundo álbum, “He’s the DJ, I’m the Rapper". Desde entonces, no paró en su ascenso musical hasta que decidió orientar su carrera hacia la actuación.

Su primer acercamiento de nuevo a la música ocurrió en 2024, cuando se subió al escenario del festival Coachella y cantó “Men in Black”, el soundtrack de Hombres de Negro. Semanas después, presentó una nueva canción, “You Can Make It”, y, desde ese momento, nació su idea de volver con firmeza a su primera pasión.