La extraña relación de Will Smith con las muertes de dos celebridades

Will Smith comenzó en el mundo del espectáculo en 1980 y lo hizo de la mano de la música. Con el nombre ‘El príncipe del rap’, supo tener una modesta fama que lo llevó a rodearse de reconocidos artistas. Aquel vínculo especial con esta arista del arte lo acompañó durante toda su vida y hasta sorprendió con algo inédito que le pasó.

Will Smith tuvo éxito en sus dos facetas (Photo by Giorgio Viera / AFP) GIORGIO VIERA - AFP

El protagonista de Hombres de negro dialogó con Justin Richmond en el pódcast Broken Record y contó una anécdota que nunca se había animado a decir. “Déjenme decirles que ni siquiera quiero decir esto en voz alta, porque es como una maldición terrible. Conocí a Biggie cuatro horas antes de que lo mataran y hablé con Prince ocho horas antes de que muriera”, señaló.

Will Smith en un mano a mano con Justin Richmond (Foto: Captura Instagram/@willsmith)

Aunque para muchos esto puede ser una coincidencia, Smith quiso dar más pruebas de que se trataba de algo sobrenatural y continuó: “Hablé con Prince, me llamó y me estaba proponiendo algo. Me dijo que él, Jay-Z y yo deberíamos empezar una empresa de entretenimiento. Y me dijo que había hablado con Jay y que quería hacerlo. Hablamos esa noche y, por la mañana, ya no estaba. No sé qué dice eso de mí”.

El músico fallecido a los 57 años Archivo

Al escucharlo, el productor y copresentador de televisión le sugirió que estas coincidencias ocurren si “tenés suficientes experiencias en la vida”. En broma, el actor lanzó: “¡No me llames!”.

Por otra parte, mencionó cómo fue su última conversación con Christopher Wallace, conocido artísticamente como Biggie Smalls, quien falleció a muy pronta edad. “Fue una tontería y se centró solo en el hip-hop para rapear… Eso me dolió. También me asustó”, se sinceró.

Cabe recordar que Prince Rogers Nelson falleció a sus 57 años el 21 de abril de 2016, a causa de una sobredosis de fentanilo. “Estoy aturdido y con el corazón roto. Acababa de hablar con él la noche anterior. Hoy, Jada y yo les acompañamos en el duelo por la pérdida de un maravilloso poeta, una verdadera inspiración y uno de los más magníficos artistas que han agraciado nuestro planeta”, expresó en aquel entonces el actor a través de su cuenta de X.

Biggie fue asesinado por un desconocido en un tiroteo en Los Ángeles el 9 de marzo de 1997, cuando tenía 24 años. A raíz de esto, Will Smith dijo que se trató de un asesinato “estúpido” que lo “asustó” e incluso lo hizo llorar.