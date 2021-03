Cinthia Fernández hizo una explosiva revelación sobre las exparejas de Ricardo Fort

El paso de Martita Fort por Los ángeles de la mañana disparó varios temas de conversación en el panel del programa. Luego de que la joven de 17 años contara que la única de las exnovias de Ricardo Fort con la que mantiene un vínculo es Virginia Gallardo, las “angelitas” se refirieron a la sexualidad del mediático empresario. En ese sentido, Cinthia Fernández fue la que hizo los comentarios más explosivos: “De una de las novias, yo sí sé de la boca de ella que cobraba”, manifestó.

Además de Gallardo, Ricardo estuvo en pareja con Violeta Lo Re, Érika Mitdank y Claudia Ciardone. En el círculo de Fort, era frecuente que se rumoreara que, en realidad, le pagaba a estas mujeres para que se mostraran como sus novias, en parte para conseguir la atención de los medios de comunicación.

Cinthia Fernández habló de las novias de Ricardo Fort

“De una de las novias, yo sí sé de la boca de ella que cobraba”, afirmó Fernández. El abogado César Carranza, presente en el estudio, la contradijo y detalló que, en realidad, Fort les daba una tarjeta de crédito con la que podían comprar cosas. “No tenían un contrato”, explicó el letrado. Además, añadió: “Protagonizaban la obra de teatro del momento y cobraban el doble”.

Tras el intercambio, la panelista insistió con su afirmación y amplió: “Chicas, había novias que cobraban. Yo no la voy a mandar al frente, pero una de las novias me lo dijo a mí en una charla privada”, manifestó. “Me dijo hasta el número. Sí, cobraba, cobraba por mes. Y no está mal porque ella lo tomaba como un trabajo. Además, eso le derivaba trabajo en el teatro. Ella lo aceptaba, nadie la obligaba”, cerró.

LA NACION