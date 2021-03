El tatuaje de Natalie Weber que se hizo Mauro Zárate para apoyarla en un duro momento

La modelo Natalie Weber contó que su marido, el futbolista Mauro Zárate, le hizo una prueba de amor en un momento crítico de su vida. En 2016 le habían detectado cáncer de mama y meses antes había perdido un embarazo de tres meses, por lo que esto hizo que entrara en una etapa anímicamente difícil. Al ver esta situación, según contó en el programa Pampita Online (Net TV), el delantero de Boca tuvo un gesto que la conmovió mucho: un tatuaje de su rostro.

Durante una charla en vivo, Pampita quiso saber si dentro del panel había alguien que se hubiese hecho algún tatuaje con el rostro de alguien, pero una conversación liviana se convirtió en un momento emotivo cuando Weber reveló que el futbolista se había tatuado su rostro, primero en un brazo y después en la pierna.

En este primer tatuaje, dijo Natalie, "la habían hecho más diabólica"

“Mauro se hizo mi cara en la pierna. Ese sí le quedó re bien, pero años atrás se había hecho mi cara acá (en el brazo), y me habían hecho diabólica y se lo tuvo que tapar todo. Le quedó todo negro. El tema de los retratos es difícil porque si no te lo hacen bien es muy difícil de taparlo”, dijo.

“En realidad, se lo hizo cuando a mí me detectaron la enfermedad (cáncer de mama). Él estaba afuera y justo había viajado el tatuador; él siempre se hace los tatuajes con el mismo”, agregó la modelo mientras buscaba en su celular la imagen correcta del último tatuaje de su marido.

El tatuaje que finalmente quedó en la pierna del futbolista

“Él se hizo el último (tatuaje) en la pierna. Yo estaba rubia en ese momento porque había hecho una campaña para una peluquería y él estaba en el exterior. Yo no sabía nada en ese momento”, insistió. En tanto, Pampita destacó que el futbolista se había sometido dos veces al dolor de la aguja para que la imagen quedara bien.

Enseguida, cuando pasaron las imágenes correctas en la pantalla, señaló que el último tatuaje sí había quedado bien y que habían apelado a una temática religiosa con un rosario. “No me quiero imaginar lo que le habrá dolido. Yo cada vez que me tatúo me pongo crema anestésica, me pongo el papel film para que agarre y él no, así”, cerró.

LA NACION