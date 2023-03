Gran Hermano: Coti Romero mandó al frente a un jugador de Boca Juniors que le escribió por Instagram

escuchar

La exparticipante de Gran Hermano, Coti Romero, volvió a hacer ruido en el mundo del fútbol. Al igual que dos meses atrás, cuando contó que varios jugadores de fútbol le habían escrito por Instagram, se animó a dar nombres y dijo que un actual jugador de Boca Juniors le mandó mensajes cuando ella todavía no era famosa.

El futbolista en cuestión es Javier García, arquero suplente de Boca. De hecho, días atrás, el mismo jugador fue capturado por las cámaras de LAM en su encuentro con la actriz Guillermina Valdés, recientemente separada de Marcelo Tinelli.

La cuestión es que, este lunes, en el programa de espectáculos de América TV, lograron dar con la exnovia de García, Anto Macchi, para conocer su opinión sobre el supuesto romance entre García y Valdés. En ese momento, Coti Romero estaba en el móvil de LAM, por lo que, fuera del aire, le comentó al periodista que el arquero le había escrito por Instagram.

La conversación no pasó desapercibida para De Brito, quien le pidió más detalles al aire: “Antes de ser conocida recibí unas reacciones”, reveló. finalmente, la “hermanita”, quien dijo que ahora esos mensajes “ya no están” en su celular. “Ahora, si entro a los mensajes, me aparece la solicitud de él, pero como que no hay ningún mensaje”, agregó.

Según la exjugadora de Gran Hermano, García habría borrado los mensajes cuando, en su momento, habló de los futbolistas que la contactaron. A raíz de ello, Ángel de Brito le dijo: “Te deben escribir un montón de jugadores”. Vergonzosa, Romero contestó: “No quiero hablar de eso”. Luego, el conductor volvió a hacer la misma pregunta, a lo que Coti replicó: “Ahora no tanto, después de que cuando me preguntaron conté más o menos, pero en su momento, cuando salí, sí. Tienen miedo”.

En enero de este año, Romero dijo que un futbolista de San Lorenzo que antes jugaban en Boca Juniors le había mandado mensajes. Si bien no reveló la identidad del deportista en cuestión, del actual plantel azulgrana, Gonzalo Maroni y Nicolás Blandi pasaron por el conjunto xeneize. “No juega ni a las bolitas”, aportó, como pista, sobre el presente futbolístico del hombre en cuestión.

A su vez, dijo que un futbolista de River Plate también le mandó mensajes. Aunque no dio su nombre, dio un dato revelador: “Jugaba en Independiente cuando ganó la Sudamericana con (Ariel) Holan”. El único futbolista de River Plate que vistió la camiseta del Rojo y formó parte de aquel equipo es el delantero Esequiel Barco.

Entre risas, al mirar los comentarios en el chat de YouTube, Coti indicó: “Uy, mirá, lo están quemando”. E hizo otra acotación para seguir despejando dudas sobre la identidad del hombre. “Es con ‘s’ igual. Lo escribieron con ‘z’”.

