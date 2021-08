Cinthia Fernández le tiñó el pelo a sus hijas y la destrozaron en las redes: “Me dicen asesina”

Cinthia Fernández se defendió de las críticas que recibió en las redes sociales por teñirle el pelo a sus tres hijas. La panelista y precandidata a diputada nacional en estas las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Unite, hizo un descargo a través de las stories de Instagram para explicar el proceso y el producto que usó para hacerles un cambio de look a Charis, Bella y Francesca, producto de su relación con el futbolista Matías Defederico.

“Para las mamás ciruelas que me dicen asesina… ¡Qué gente pelotud…! Es un producto vegano que se va en cuatro días y no tiene amoníaco y fue en las puntas. Le decoloraron con producto especial y después cada cuatro días se los vuelvo a poner. Cero tóxico”, escribió la mediática en un video donde cuenta el proceso.

Cinthia Fernández le tiñó el cabello a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca y recibió una ola de críticas en las redes sociales Instagram @cinthia_fernandez_

La panelista subió una imagen de sus hijas en esa red social donde se puede ver a las gemelas teñidas de un rosa unicornio mientras que la más pequeña, Francesca, luce un turquesa con ondas en las puntas.

Ahí, sus seguidores comenzaron a juzgarla por, supuestamente, usar productos que atentan contra la salud y el desarrollo de las pequeñas. “Qué manía las madres de teñirles el pelo a los chicos desde tan chicos”, “Son hermosas pero no quemaría etapas de la infancia”, “Cada cosa a su edad. Ya van a tener toda la adolescencia para teñirse el pelo”, fueron solo algunas de las críticas que recibió debajo de la publicación.

La candidata a diputada fue criticada por teñirles el pelo a sus hijas Capturas

“Les quiero decir, no vamos a mostrar la marca, solo porque queremos que nos paguen y que nos de ‘cangue’, buscamos ‘cangue’ (sic). El dueño de esto ya debe saber la marca”, empezó a relatar sobre el producto que les aplicó a sus tres hijas.

“Es una tintura que no es tintura, en realidad, es un producto vegano que se mezcla con la crema de enjuague, por eso se lo puedo aplicar a las niñas. De hecho, lo que se hace en ellas es en las puntas, así que para llevar tranquilidad y que no me digan ‘madre asesina’”, se despachó.

El descargo de Cinthia Fernández a las críticas que recibió por haber teñido a sus hijas

En la última publicación, la modelo se comparó con Wanda Nara y le hizo un pedido al dueño del producto, que si bien no lo mencionó, dijo, él sabe de qué marca y producto se trata. “Dueño pagame cómo a Wanda. (Es chiste, ¿ok?)”, agregó.

LA NACION