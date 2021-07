Coco Sily defenestró a Benjamín Vicuña y debió pedir disculpas: “Me equivoqué y mentí”

El sábado Coco Sily dijo presente en PH - Podemos hablar (Telefe), y repasó algunos de los peores enfrentamientos que tuvo con famosos. El conductor de Radio 10 sorprendió a todos cuando admitió que hace cuatro años se peleó con Benjamín Vicuña porque faltó a una entrevista telefónica, y en aquel momento hizo algunas declaraciones que no eran ciertas: “Me equivoqué y mentí”.

Andy Kusnetzoff trajo a colación las consecuencias del carácter impulsivo y temperamental, y le pidió a Sily que ejemplificara el tema con sus propias experiencias. “Yo tengo una bendición, que es saber perdón, enseguida pido perdón y me pasó con Vicuña, pobre”, dijo en un comienzo.

“Me la agarré recontra mal con él y empecé a putear la película suya, dije barbaridades, y Vicuña no se enteró de lo que pasó, pero iba a venir al programa”, contó. “Empecé a decir, y mirá qué ridiculez: ‘No vayan a ver la película porque yo la vi’, y no la había visto”, reconoció.

La confesión sin filtro de Coco Sily sobre una pelea con Benjamín Vicuña - Fuente: Telefe

“Y yo seguía: ‘Es una m…, es espantosa’, y ahí me llama alguien a quien amo profundamente que es Gabriel Rolón”, reveló. En este sentido, aclaró que el film en cuestión era Los Padecientes (2017), basada en la novela homónima del reconocido psicólogo.

“Pobre Gabriel, que me dijo: ‘Coquito, vos sabés que esa película es mía y yo invertí todos mis ahorros ahí’”, recordó Sily. La película acababa de estrenarse y contaba con un atractivo extra en cuanto a los protagonistas: el actor chileno y su pareja, María Eugenia “La China” Suárez, encabezaban el reparto.

La China Suárez y Benjamín Vicuña, fueron los protagonistas del thriller piscológico Los Padecientes Archivo

“Tenía la sensación de cómo hago para salir de esto, y al otro día hice conferencia de prensa. Salió en todos los programas y yo fui a todos los programas de tele a quedar como un idiota”, relató.

Sobre el final hizo un sentido mea culpa y cerró: “Me equivoqué, mentí, yo nunca vi la película, pero no tengo problema en reconocerlo”.

