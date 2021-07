El filoso cruce de Martín Tetaz con Úrsula Vargues por los créditos UVA: “¿A qué me desafiás?”

Úrsula Vargues y Martín Tetaz protagonizaron un duro intercambio en Twitter relacionado con los créditos UVA. Luego de que la periodista acusara al candidato de Juntos por el Cambio de “recomendar” la línea crediticia, Tetaz desafió a Vargues a debatir públicamente sobre el tema. “Qué lástima que Úrsula no se anime”, lanzó el economista.

Todo comenzó días atrás, cuando Vargues escribió en su cuenta: “Leo a gente destrozada por los créditos UVA reclamarle a Alberto Fernández y no a Martín Tetaz que dijo que era lo mejor de lo mejor. ¿Me explican por qué?”. En ese momento, el periodista le respondió: “Hola Úrsula. Antes que nada quiero agradecerte por darme esta importancia. Luego contarte que todos los argentinos somos 20% más pobres, tengamos un crédito o no. Los beneficiarios de UVAs no están más afectados que el resto. Pero el que les prometió alivio fue Alberto Fernández, no yo”.

Úrsula Vargues fue la primera en lanzar un duro mensaje en Twitter contra Martín Tetaz

En las últimas horas, el intercambio se reavivó cuando Vargues comenzó a publicar filosos mensajes. “Ahora que es candidato, le pueden preguntar a Martín Tetaz sobre los créditos UVA que él tanto alabó”, escribió la comunicadora, en relación al anuncio de su candidatura como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “Dice Martín Tetaz que recibirá la problemática de los que sacaron un crédito UVA. Que le escriban a él, ya que fue él quién lo recomendó. ¡De nada!”, sumó.

Otros tuis de Vargues sobre los créditos UVA

El economista, por su lado, compartió el tuit de Vargues y escribió: “La desafié públicamente a Úrsula a debatir sobre los UVAs. ¿Aceptará?”. La respuesta no se hizo esperar: “¿A qué me desafiás?”. Más tarde, la conductora agregó: “¿Qué querés debatir? ¿El daño que le causaste a muchas familias promocionando y alentando a que se endeuden con los créditos UVA?”.

La respuesta de Tetaz a Vargues

Vargues disparó contra el economista Twitter: @ursuvargues

Después, insistió: “Acá no se trata de desafíos. Se trata de familias que creyeron en vos con los créditos UVA y ahora no pueden pagarlos. Hacete el picante en otro lado y da soluciones”. Para cerrar el cruce, Tetaz sentenció: “Qué lastima que Úrsula no se anime a debatir”.

Tetaz remarcó que la conductora no aceptó debatir públicamente

LA NACION