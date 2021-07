El insólito descuido de Juana Viale que tentó a los invitados de la mesaza

Juana Viale protagonizó este domingo un descuido en la “mesaza” de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) que provocó las risas de sus invitados Pepe Cibrián, Gladys “La Bomba Tucumana”, Agustín “Rada” Aristarán y Diego Bustamante, creador de la Asociación Civil Pata Pila.

Luego del segmento de cocina junto a Jimena Monteverde, la conductora volvió a la mesa mientras bailaba y comía una manzana. “Bueno, ay me mande un pedazo de manzana”, confesó la conductora casi sin poder hablar.

“Venías entusiasmada y te olvidaste que había un programa”, comentó Rada. “Venía entusiasmadísima y me clave la manzana, igual no tengo cámara. ¡Ahí estamos, ahí llegamos!”, reprochó Juana.

“Que ricas son, están re jugosas, me encantan las manzanas”, afirmó. Todavía incómoda por la situación, le hizo un presente a los invitados y al verse en cámara se dio cuenta de algo. “Nunca me saqué el delantal, no pasa nada”, admitió entre risas.

Como cierre de esta seguidilla de descuidos, Juana decidió bailar durante el cierre de la emisión al ritmo de “La Bomba Tucumana” y hasta se subió al escenario. “Uf, dame cinco minutos. Yo lo dejo todo, ¡lo dejo todo en el escenario!”, aseguró.

LA NACION