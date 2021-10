Cómo está Marcelo Araujo, a siete meses de su caída y de contraer Covid

El 15 de marzo de este año se había conocido la noticia de que el periodista Marcelo Araujo se tuvo que realizar un hisopado de rutina (que le había dado positivo), tras sufrir un golpe, y que había quedado internado en observación en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires.

A siete meses de aquel episodio, el relator del fútbol argentino habló con LA NACION para contar cómo está actualmente: “Acá estoy, bien gracias, sigo internado, mejorando lentamente”, indicó el exFútbol de Primera vía telefónica.

A su vez comentó cómo va su recuperación: “Ahora estoy en trabajo de recuperación después del Covid y de estar un mes y pico en la terapia intensiva del Hospital Italiano. La rehabilitación la estoy haciendo en un centro del PAMI”.

Todo comenzó aquellos días a mediados de marzo, cuando Araujo debió ser internado de urgencia tras caerse de cama. Si bien el golpe fue bastante grave, lo más importante llegó después, porque al someterse a un hisopado, se confirmó que era positivo de coronavirus, lo cual obligó a su inmediata internación y aislamiento.

“Si bien es Covid positivo, en realidad él ingresa porque sufre una ‘caída de propia altura’, que significa que vos te caes de la altura de tu propio cuerpo, no es que te caíste de un balcón o una escalera. En este caso, él se habría caído en su domicilio de la cama. Él ingresa por esto, le están haciendo un montón de estudios, que tienen que ver con tomografías, y a partir de lo del coronavirus, también placa de tórax y demás”, manifestó en su momento Mariana Brey, en Los Ángeles de la Mañana, agregando: “Le hicieron un montón de estudios como tomografías y placas, pero está estable. Sí tuvo durante el fin de semana una canulita nasal para dar oxígeno, pero no estaba grave”.

Hace unos días, sin entrar en detalles, el periodista Marcelo Palacios había comentado que había podido intercambiar unas palabras con Araujo: “Estoy muy contento, porque hoy hablé con alguien que la pasó muy mal, que sigue internado”, arrancó Palacios en su ciclo de La Red AM 910, y agregó: “Hablé con Marcelo Araujo, que estuvo a punto de morirse. Me respondió después de muchos meses de estar internado. Gracias a Dios y a los médicos. Me puso ‘todavía la estoy peleando, un beso grande para Marcelo que siempre ha escuchado Radio La Red”.

“A pesar del largo periodo lejos de su casa, el relator evoluciona de manera favorable y eso es una enorme noticia para resaltar”, manifestó Palacio en su ciclo La tarde de la Red que se emite a diario de 15 a 18.

Lázaro Jaime Zilberman es el verdadero nombre Marcelo Araujo, que es un locutor y periodista deportivo argentino. Fue durante mucho tiempo el principal relator del fútbol argentino y es considerado como uno de los mejores relatores de la historia en Argentina. Retirado de la pantalla chica desde 2014, Araujo fue una de las caras más visibles del fútbol argentino en la televisión. Desde sus épocas en las que relataba para Fútbol de Primera, que salí por eltrece y producía Torneos y Competencias, hasta su último trabajo en la Televisión Pública Argentina.