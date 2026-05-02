El contundente descargo de Julieta Poggio tras las críticas que recibió por un retoque estético

Esta semana Julieta Poggio fue tema de conversación en las redes sociales a partir de cómo se le vieron los dientes durante la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda 2026. A partir de las repercusiones, la influencer hizo un fuerte descargo a través de su cuenta de TikTok en donde les respondió a quienes la criticaron por su retoque estético y no se guardó nada: “Si me mostré angustiada públicamente, fue para exponer cómo se normaliza ser hater hoy en día”.

“Decidí probar un procedimiento estético reversible porque tenía ganas, porque trabajo con mi imagen y soy una persona que todo el tiempo se está viendo en cámara", sostuvo Poggio y explicó que “como toda persona, puede llegar a tener inseguridades” al ver tantas imágenes suyas. “Y sí puede ser que en este caso intenté alcanzar un cierto estándar de belleza ‘perfecto’. Soy una persona que tiene libre albedrío y puede hacer lo que se le cante en su propia cara”, siguió.

Juli Poggio contó que se quitó las carillas dentales y explicó que esto no se debió a las críticas, sino porque no se sintió cómoda usandolas (Foto: Instagram @poggiojulieta)

Poggio se puso carillas dentales, que son láminas que se colocan sobre la superficie frontal de los dientes y ocultan grietas, astillas, manchas y otras imperfecciones estéticas, según especifica el sitio web de Cleveland Clinic.

“Si me mostré angustiada y vulnerable públicamente frente a este tema, fue también para exponer cómo se normaliza ser hater hoy en día”, sostuvo. Si bien dijo que se considera una persona segura de sí misma y con autoestima, admitió que esta situación la afectó. Y aunque en su caso tuvo la posibilidad de removerlo sin complicaciones, a partir de esto planteó: “Si hay una persona que realmente tiene algo en su cara o cuerpo que no puede modificar tan fácilmente, imagínense el daño psicológico que le puede causar”.

Juli Poggio le respondió a quienes la criticaron por su retoque estético (Foto: Captura de video)

En este sentido, hizo énfasis en que no se sacó las carillas por las críticas, sino porque, tras probarlas durante un tiempo, no se sintió cómoda con ellas. “¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está el problema? ¿A quién le estoy haciendo mal con esta situación para que se vuelva tan viral?“, cuestionó. ”Para mí este es un tema cerrado. Es la primera, única y última vez que voy a hablar de esto”, sentenció y cerró el video con su popular frase: ”Fuera malas vibras”.