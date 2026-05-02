La revelación de Emma Heming sobre el avance de la enfermedad de Bruce Willis: “Tenemos nuestro propio lenguaje”

En febrero de 2023, se conoció públicamente que a Bruce Willis le diagnosticaron demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que impacta las áreas frontal y temporal del cerebro. Esta condición provoca alteraciones en la conducta, la personalidad, el lenguaje y las funciones cognitivas y se manifiesta con cambios en el comportamiento social, la toma de decisiones y la capacidad de planificar. Esto lo llevó a que su capacidad de comunicarse empezara a limitarse cada vez más, pero su esposa reveló que encontró una forma para seguir conectada con él.

Si bien la familia decidió resguardar la privacidad del actor, a lo largo de estos tres años, tanto su exesposa Demi Moore como sus hijas hicieron algunos comentarios o posteos en las redes sociales para compartir un poco sobre la cotidianidad de Willis, a sabiendas de la preocupación que tienen los fanáticos y sobre todo el cariño y respeto que sienten por él. Por su parte, Emma Heming Willis habló reiteradas veces de la salud de su esposo y dio detalles de cómo fue avanzando la enfermedad. Incluso a partir de esta experiencia escribió el libro El viaje inesperado: encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado (The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path).

"Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de relacionarnos", reveló Emma Heming Facebook Emma Heming Willis

La enfermedad de Willis se manifiesta en alteraciones en el lenguaje y, para Heming, aprender a comunicarse con su marido fue un desafío, puesto que a medida que pasaba el tiempo, la capacidad del habla iba limitándose cada vez más. “Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de relacionarnos”, sostuvo en una entrevista con The Sunday Times en septiembre de 2025. “Se trata simplemente de sentarnos juntos, caminar a su lado, escucharlo mientras intenta expresarse en su propio idioma”, explicó y remarcó que busca “escucharlo y validarlo” en cada conversación que mantienen.

Heming reveló que sentía que su historia de amor con Willis se fortaleció aún más tras el diagnóstico. “A veces, el amor no necesita palabras. Simplemente me siento con Bruce, nos miramos, reímos y sonreímos, y eso, para mí, lo es todo”, le dijo a People en septiembre de 2025 y remarcó que el actor estaba “muy presente en su cuerpo y eso es algo precioso y maravilloso”: “No piensa en lo que pasó ayer ni en lo que pasará en el futuro. Vive plenamente el presente”.

Tras recibir su diagnóstico, Willis tuvo el apoyo incondicional de toda su familia Instagram/demimoore

Desde el primer momento, el protagonista de Duro de matar recibió el apoyo incondicional de su exesposa Demi Moore y sus tres hijas en común, Rumer, Scout y Tallulah, y de su mujer Emma Heming Willis y sus dos pequeñas niñas, Mabel y Evelyn. A partir del avance de la enfermedad, decidieron que lo mejor era que Willis estuviera en un hogar de cuidados especiales, cerca de la residencia familiar, para que pudiera recibir toda la ayuda y acompañamiento profesional que necesitara.

A pesar de todos los cambios, su esposa reveló que el actor nunca se enteró de su enfermedad y que ella se sentía feliz por eso. “Bruce nunca, nunca lo supo”, sostuvo Heming en el podcast Conversations with Cam y explicó que su marido “nunca conectó los puntos que tenía esta enfermedad”, lo cual se debe a que la propia enfermedad genera cambios en el cerebro que no puede identificar lo que le sucede en un plazo extenso.