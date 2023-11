escuchar

El 29 de noviembre, Benjamín Vicuña celebró sus 45 años. Con un festejo íntimo con sus hijos, el actor dio lugar a reflexionar sobre los momentos de su vida, con una emotiva publicación en Instagram, donde repasó su camino familiar y laboral.

“Hoy cumplo años. Tal vez nos pasa a todos o es por oficio, pero a veces pienso en mi vida como una película. Creo que hasta ahora tuvo de todo, tal vez me sobreactúe en algunas partes, tal vez la música me quedó un poco triste, tal vez algunos textos y diálogos se repiten. Pero más allá de todo, estoy tremendamente orgulloso de la humanidad y corazón que tiene”, introdujo el actor, quien no dudó en apelar a la escritura para la reflexión.

Benjamín Vicuña reflexionó sobre su vida en su cumpleaños número 45 (Captura Instagram @benjaminvicuna.ok)

Mencionó los “actores” que lo acompañaron y aquellos que pasaron por un papel secundarios, como así también habló de sus escenas románticas y cómicas. Además, agradecí a Dios por el “guion” que tiene para él, en el que se incluyen momentos “mágicos y placenteros”. Además, se describió como “hombre digno y libre, orgulloso de su historia” y celebró el acompañamiento de su familia, amigos e hijos. “Lo más lindo e importante de esta película, que está lejos de tener un final”, cerró.

Por supuesto, no faltó el festejo y lo hizo con sus seres más cercanos. De acuerdo con las imágenes que mostró, el día tuvo dos momentos especiales. Comenzó el mediodía del miércoles con un almuerzo junto a sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohaim, en un restaurante.

El festejo de Benjamín fue junto a sus hijos (Captura Instagram @benjaminvicuna.ok)

Por la tarde, el festejo fue en su hogar y se sumaron Magnolia y Amancio, hijos que tuvo con Eugenia “La China” Suárez. Allí se pudo ver una decoración de acuerdo a la especial jornada, con globos en azul y verde, junto a números inflables que indicaban la edad que celebraba... 45. Allí, los cinco niños compartieron con su padre el especial momento de soplar las velas de la torta de cumpleaños. De esta forma, Benjamín dejó en claro que en los momentos más importantes de “su película” tiene la mejor compañía.

El mensaje “buena onda” que recibió Benjamín Vicuña

Desde Miami, Pampita se limitó a comentar la publicación de celebración y de reflexión que hizo Benjamín. “Feliz cumpleaños”, escribió junto a tres emojis de globos. La modelo, con quien el actor terminó su relación en 2015, en medio de un escándalo por infidelidades, solo le dejó esa frase.

Pampita saludó a su expareja por su cumpleaños (Captura Instagram @benjaminvicuna.ok)

Pero la sorpresa la dio La China Suárez, quien le dedicó una publicación en Instagram a su expareja y padre de sus hijos. “Feliz nacimiento. Gracias por haberme dado a dos de los tres amores de mi vida”, escribió la ex Casi Ángeles, junto a una imagen de Benjamín, con los dos hijos en común que tienen. El actor compartió el contenido en sus redes pero no realizó comentarios al respecto.

El especial mensaje de La China Suárez a Benjamín Vicuña (Captura Instagram @benjaminvicuna.ok)

Si bien desde hace un tiempo ambos expresaron que mantienen una buena relación por sus hijos, lo cierto es que hasta el momento no se habían enviado gestos públicos. Es que tras su separación en 2021 su relación no habría atravesado buenos momentos; sin embargo, este ida y vuelta en redes sociales demuestra que ya los problemas entre ellos quedaron atrás.