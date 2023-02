Tom Hanks vivió con locura el partido de Aston Villa y posó en el vestuario con una figura argentina

escuchar

El sábado por la mañana, el partido del Aston Villa contra el Arsenal que tuvo lugar en el marco de la fecha 24 de la Premier League convocó a miles de hinchas que dieron el presente en el Villa Park para alentar a sus respectivos equipos. Sin embargo, hubo uno en particular que no solo logró captar la atención de los jugadores, sino que también revolucionó las redes sociales con su aparición. Se trató nada más y nada menos que del doble ganador del Oscar, Tom Hanks, quien vivió el evento deportivo a flor de piel desde las gradas.

Cómo vivió Tom Hanks el partidazo de Aston Villa y su visita al vestuario que revolucionó las redes

Hincha de Los Leones desde hace al menos 15 años, Tom Hanks esperaba con ansias la llegada del 18 de febrero, día en el que podría asistir por primera vez al Villa Park para alentar desde cerca a su equipo. Poco antes del inicio del encuentro, el protagonista de The Green Mile fue visto con el consejero delegado del Villa, Christian Purslow, con quien parecería haber estando debatiendo los resultados del partido que se aproximaba.

Una vez comenzado, apareció en uno de los palcos, desde donde no pudo contener la emoción cuando, apenas cinco minutos tras el comienzo del primer tiempo, Ollie Watkins abrió el marcador y puso en ventaja al club de Birmingham. Al igual que los otros miles de hinchas que gritaron y arengaron al jugador, Tom Hanks vio la jugada magistral con el rostro atravesado por el asombro y la celebró abrazándose con quien tenía al lado que era, justamente, Purslow.

Tom Hanks dio el presente en el encuentro entre el Aston Villa y el Arsenal twitter @premierleague

Para tristeza tanto del actor estadounidense como del resto de quienes siguen de cerca a los Villanos, el partido finalizó con su derrota. A pesar del esperanzador inicio, a medida que pasaban los minutos el Arsenal logró dar vuelta la situación hasta que, sobre la hora, Emiliano “Dibu” Martínez no pudo anticipar el gol que definió el triunfo del Arsenal con un puntaje de 4-2.

Tom Hanks fue al vestuario y posó con una figura argentina

Hanks visitó el vestuario, en donde posó con algunos de los jugadores más destacados. Asimismo, se sacó varias fotos con el argentino y figura del equipo, Emiliano Buendía. Las imágenes invadieron rápidamente las redes sociales y solo dejaron desconformes a los hinchas de la selección argentina, quienes esperaban tener una postal del mismísimo Forrest Gump junto al Dibu Martínez.

Tom Hanks junto a Emiliano Buendía, el jugador argentino que se destaca en el Aston Villa twitter @AVFCOfficial

Aunque la presencia del artista estadounidense en el estadio generó un gran revuelo, no es la primera vez que demuestra su fanatismo por Aston Villa. En el 2008, durante el estreno del film Juego de Poder, se refirió al equipo de forma favorable por primera vez y, pocos años después, dio el presente en un amistoso que jugaron con Portland Timbers, en Portland.

Pero recién en el 2015, durante su paso por The Graham Norton Show -popular talk show británico- explicó por qué sigue tan de cerca a un club extranjero de un deporte que no es tan popular en Estados Unidos, su tierra natal.

Tom Hanks visitó el vestuario tras el partido del Aston Villa y posó junto a los jugadores twitter @AVFCOfficial

“Sucedió porque la primera vez que vine a Londres, los resultados de fútbol estaban encendidos en la mañana y eran todas estas ciudades las que no entendía bien. ¿Dónde está Stoke? ¿Dónde está Blacksworth? ¿Dónde está Slough? No lo sabía Y luego llegó la partitura... ‘Aston Villa’. Dije, ‘Aston Villa: qué hermoso paraíso de vacaciones que suena’. Me tumbaré al sol, tráeme una piña colada. Pasaré dos semanas en Aston Villa”. Cuando, entre risas, el conductor le indicó que lo que había imaginado estaba lejos de ser la realidad, él replicó: “Ahora sé cómo es realmente y sigo con ellos”.

