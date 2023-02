Selena Gomez contó cuál era la frase que Disney no le permitía decir en público

escuchar

Selena Gomez creció rodeada de cámaras. Su carrera en la actuación comenzó desde que era muy joven y fue catapultada por Disney, con sus participaciones en algunas de las producciones infantiles más populares. Ser una estrella desde muy temprana edad no fue siempre fácil para ella, según reconoció, ya que tuvo que aprender a aceptar comentarios ajenos sobre cada decisión y cada paso en su carrera. Las luchas internas de la actriz quedaron plasmadas en su documental My Mind & Me. Ahora, “con más libertad”, reveló en una entrevista que, cuando era estrella de Disney Channel, tenía prohibido decir en público una expresión muy popular en Estados Unidos.

La intérprete de “Lose You to Love Me” se convirtió en una de las figuras más relevantes de la corporación de entretenimiento. En una entrevista con Vanity Fair para su reciente especial de Hollywood, Gomez subrayó que no le permitían decir, en ningún entorno, la frase ‘¡Qué demonios!’ (What the hell?). “No era una niña salvaje ni mucho menos, pero estaba en Disney, así que tenía que asegurarme de no decir eso delante de nadie”, compartió la actriz. En ese momento, me presionaba mucho a mí misma para ser ‘el mejor modelo a seguir’”, remarcó.

Selena Gomez reconoció que, después de haberse esforzado por ser 'el mejor modelo a seguir', ahora cree que la honestidad es lo mejor que puede brindarle a sus seguidores @selenagomez/Instagram

Tras una reflexión introspectiva, Gomez, de 30 años, aseguró que ahora le parece mejor la honestidad para ser un verdadero ejemplo para sus seguidores. “Incluso con las partes feas y complicadas de uno mismo”, indicó en la charla.

Selena no se avergüenza

La protagonista de Only Murders in the Building reveló que padece un trastorno bipolar hace algunos años. A pesar de haber sufrido mucho tiempo por los cambios bruscos de humor, enfrentó su diagnóstico e incluso lo encontró “liberador”.

Lo hizo público, comentó, porque se sentía segura y no quería “censurarse a ella misma”. “Yo quería dejarlo ir, y si me dicen que me calle al respecto, eso no es bueno. Genuinamente, ya no estoy en ese lugar”, reveló en esta entrevista. “Tal vez fue extraño e incómodo para otras personas, y obviamente estaba preocupada, pero creo que al final me permitió comenzar a ser abierta, sobre todo (…). No me avergüenzo. Nunca siento, ni siquiera por cinco segundos, que estoy loca”.

Selena Gomez prepara nueva música y series para este año @selenagomez/Instagram

Selena, que interpretó a “Alex Russo” en la serie Wizards of Waverly Place (2007-2012), instó a sus seguidores a no limitarse. “No quiero que nunca nadie les diga: ‘No digas eso porque quedará mal. No conseguirás este trabajo, o ese chico, o esa chica, o lo que sea’”, señaló para la revista.

El futuro de su carrera

La actriz y cantante firmó contrato nuevamente para Only Murders in the Building. La exitosa producción fue nominada a un Globo de Oro en la categoría Mejor Serie Comedia o Musical y tendrá una tercera temporada en la plataforma.

Además, prepara nueva música “que hará sonreír a la gente”, según adelantó a Vanity Fair. Se espera que edite sus nuevas canciones este año. Asimismo, sus fanáticos ya esperan una gira internacional y el estreno de Emilia Pérez, una comedia policial que interpretará junto con Karla Sofía Gascón y Zoe Saldana.

LA NACION